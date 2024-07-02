Бронзовая опасность: что будет с кожей, если загорать без крема

Вместо красивого бронзового загара — отеки и волдыри. Чем ультрафиолет опасен для кожи и почему его называют самым главным и первый источником фотостарения?

Как работает SPF-защита? И почему крем с маркировкой «Протестирован дерматологами» — не панацея от ожогов. И как защитить кожу летом? Ответы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасен загар без крема

Принимала солнечные ванны и попала в реанимацию! 23-летняя девушка из Санкт-Петербурга получила ожоги 60% тела, когда загорала на берегу Финского залива. По прогнозам врачей, она может провести в больнице не менее трех недель.

И этот случай — не единственный. Буквально месяц назад в похожей ситуации оказалась другая жительница Северной столицы. По данным СМИ, у нее обгорело 80% тела.

В жарких странах загорать еще опаснее. Там не всегда спасают от ожогов даже специальные средства.

«Я отдыхала в Дубае, и в первый же день, когда я пошла на пляж, я обгорела. При том, что я пользовалась SPF-кремом, защита была 35, и я не лежала под открытым солнцем», — рассказала Софья Жданова.

Весь отпуск Софья провела в номере отеля. Лечиться пришлось и после того, как девушка вернулась домой. Теперь на улицу без защиты она не выходит.

«Любой мой выход на природу сопровождается кремом SPF минимум 50. Я боюсь за свою кожу, я боюсь ожогов», — добавила она.

Причем опасно не только солнце, но и частые походы в солярий.

Кожа молодой американки, которая очень любила посещать кабинки с ультрафиолетом, покрылась ярко-малиновыми волдырями. В 20 лет девушке диагностировали меланому — злокачественную опухоль.

Какие солнечные лучи вредны для кожи

Ученые выделяют три типа ультрафиолетового света:

— UVA — самый безопасный для кожи вид лучей с наибольшей длиной волны, необходим для синтеза витамина D. Проникают через эпидермис в дерму.

— UVB — более вредные лучи со средней длиной волны, могут вызвать солнечные ожоги и другие проблемы со здоровьем. Проникают в эпидермис.

— UVC — самый опасный тип лучей, который провоцирует рак кожи и другие серьезные заболевания. К счастью, он почти полностью задерживается озоновым слоем и даже не доходит до атмосферы.

Кожа — самый большой орган, сложный и многослойный. В базальном слое эпидермиса находятся меланоциты. Это клетки, которые под действием ультрафиолетового излучения вырабатывают темно-коричневый пигмент.

«Сами меланоциты, они не влияют на загар, влияет их количество. Можно представить, что меланоцит — это как рука, и здесь посередине находится ядро, где как раз вырабатывается этот пигмент. И по такому хабу, пигмент продвигается к поверхности эпидермиса (Показывает, как от середины ладони к кончикам пальцев расходятся лучи — Прим.ред.). Чем он выше продвигается, тем кожа становится темнее», — объяснила дерматолог, косметолог, главный врач клиники косметологии Ольга Содель.

С одной стороны — бронзовый загар, а с другой — фотостарение, воспаление, раздражение, пигментные пятна и даже развитие рака кожи.

«Мы меланому удаляем сразу. Если мы подозреваем, что это меланома, мы из нее не берем никакой кусочек для анализа, мы просто убираем эту родинку немножко, ну практически уже сейчас, не берем даже шире, и отдаем ее на анализ. И очень важно в этом анализе понять, насколько глубоко она проросла», — прокомментировала врач-онколог Рано Азимова.

Что такое SPF и к ак выбрать крем для загара

На этикетке многих кремов для лица и тела стоит значок SPF с определенной цифрой. Так производители маркируют фактор защиты кожи от солнца (SPF — Sun Protection Factor).

«Многие ошибочно полагают, что солнцезащитный фактор обозначает время, которое можно провести на солнце, но это не так. Индекс „SPF 50“ означает, что при нанесении крема на кожу она выдержит УФ-облучение в 50 раз более интенсивное, чем без него», — пояснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

игментные пятна и загар — работа лучей ультрафиолета типа А. Именно поэтому большинство солнцезащитных кремов идет с маркировкой UVA. Многое зависит и от ультрафиолетовых фильтров в их составе.

«Если кожа чувствительная, если есть склонность к атопии, если есть какое-то раздражение, тогда выбираем только физические факторы. Что к ним относится? Это оксид цинка и диоксид титана», — пояснила дерматолог-косметолог Ольга Содель.

При этом на теле образуется пленка, которая отражает и рассеивает солнечные лучи. Главный минус физических фильтров — они закупоривают кожу и мешают ей обновляться. В химических этого недостатка нет, они активируются при взаимодействии со светом, но наносить средства нужно за полчаса до выхода на улицу.

«Кремы в основном безопасные. Единственное, некоторые из них оказывают раздражающее действие на кожу. То есть кожа может покраснеть», — сказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Все ли крема действительно защищают кожу

Но так ли эффективны солнцезащитные кремы и масла, как заявляют производители? Сотрудники программы решили их проверить на специальном ультрафиолетовом спектрометре.

Эксперимент провели над тремя средства «от» и «для» загара с разными индексами. Поместили их в специальные кварцевые кюветы и выяснили, сколько ультрафиолета они пропускают на самом деле.

«Крем с маркировкой 25 поглощает при намазывании тонким слоем примерно 80% ультрафиолета, то есть пропускает 20%. Крем с маркировкой 50 пропускает всего 2% ультрафиолетового излучения», — прокомментировал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

То есть заявленный показатель соответствует реальному. А вот SPF-индекс на флаконе масла для загара оказался фикцией.

Как загорать без вреда для здоровья

Придать своему телу бронзовый оттенок можно и без вредного солнечного света. Например, с помощью автозагара.

Сегодня выбрать крем, лосьон, спрей или даже специальные салфетки, которые окрашивают кожу в темный цвет, не проблема. Ну а если все же предпочтителен отдых на пляже, желательно соблюдать несколько простых правил: