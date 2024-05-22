Хочется чего-то вкусненького: как избавиться от привычки заедать стресс

Многим знакомо чувство, когда внутри, словно снежный ком, накапливаются негативные эмоции. Это состояние способно надолго выбить из привычного ритма жизни и стать источником появления новых трудностей. Неудивительно, что большинство оказавшихся в таком положении старается как можно быстрее изменить ситуацию к лучшему.

Каждый привык справляться с накапливающимся негативными эмоциями по-своему. Одним для душевного успокоения необходимо провести время наедине с собой, другим — выплеснуть все свои переживания наружу. Также для многих людей, столкнувшихся с трудным периодом в жизни, спасательным кругом оказывается еда. Причем речь вовсе не про полезные продукты. В ход идут конфеты, шоколадки, бургеры или чипсы. Привычка заедать стресс стала уже неким ритуалом, однако он не несет никакой пользы для организма. Более того, в результате регулярного переедания к психоэмоциональным трудностям могут добавиться и проблемы со здоровьем.

Чем может обернуться привычка заедать стресс и как с ней бороться, эксклюзивно Пятому каналу рассказала диетолог Ольга Лушникова.

Почему появляется желание заедать стресс

Стресс — неотъемлемая часть эволюционного процесса. С древних времен для живых существ он был естественным следствием чувства страха и механизмом спасения жизни в опасных ситуациях. Так, например, люди бежали от диких животных или укрывались от лесных пожаров.

Несмотря на то, что сегодня большинство угроз, с которыми сталкивались первобытные люди, уже не представляют опасности, сам стресс никуда не пропал. Современный человек ежедневно сталкивается с целым спектром обстоятельств, из-за которых ощущает нервное напряжение.

Стресс оказывает сильное влияние на организм. В первую очередь в нем вырабатываются гормоны адреналин и кортизол.

Как только человек оказывается в стрессовой ситуации, в организме происходит выброс адреналина — гормона мозгового вещества надпочечников. Он повышает активность и улучшает реакцию, подготавливая тело к максимальной производительности. Вместе с тем снижается и аппетит.

Когда реакция организма на опасность становится менее острой, а стресс превращается в хронический, начинается повышенная выработка кортизола. Она способствует развитию раздражительности, тревоги и даже депрессии, что значительно ухудшает общее самочувствие человека. Именно тогда аппетит становится чрезмерным, и его очень трудно удовлетворить.

«Чаще всего в ход идет так называемая дофаминовая еда. Это чипсы, шоколадки, торт, какие-то сухари, конфеты, которые приводят к достаточно быстрому выбросу дофамина, эндорфина и создают ложное ощущение радости и счастья, но ненадолго. Совсем скоро будет нужна новая подзарядка», — объясняет диетолог.

Однако переедание — не решение проблемы. Справиться с негативными эмоциями с помощью сладкой булочки или сытной пиццы невозможно.

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К какими проблемам со здоровьем приводит заедание стресса

Привычка заедать стресс становится серьезной проблемой, если превращается в единственный способ управления эмоциями. Человеку, страдающему от этой зависимости, крайне сложно улучшить свое психическое состояние без еды, которая, в свою очередь, создает лишь ложное ощущение счастья. Таким образом, теряется настоящий контроль над собственными эмоциями, вследствие чего находить грамотный подход к решению любых проблем становится очень трудно.

Заедание стресса чревато быстрым набором веса. В результате регулярного потребления большого количества вредной пищи можно столкнуться не только с неприятным, но и опасным заболеванием — ожирением. А также с его сопутствующими осложнениями, такими как повышение давления, сердечно-сосудистые заболевания и другими.

«Заедание стресса далеко не всегда является расстройством пищевого поведения (РПП). Все-таки эти состояния нужно разделять. При РПП всегда идет зацикливание на собственном весе, которое сопровождается различными жесткими и пищевыми правилами. Диагностикой РПП должен заниматься клинический психолог», — рассказывает эксперт.

Также подверженные стрессу могут столкнуться с приступами вечернего переедания. Зачастую может казаться, что если привычки хаотично есть на протяжении всего дня отсутствует, то в обильных приемах пищи по вечерам нет ничего опасного. Однако данный ритуал также является отклонением от нормы и требует решения проблемы.

Как справиться с привычкой заедать стресс

Основа борьбы с перееданием на фоне стресса — правильное питание. Речь идет не только о здоровой еде, но и о полноценных, разнообразных и регулярных приемах пищи. В распорядке дня обязательно должны быть завтрак, обед, ужин и один-два полезных перекуса.

Для того чтобы не было соблазна нарушить данное правило и съесть что-то сладкое или вредное, важно не хранить такие продукты дома и на рабочем месте, а в магазине стараться не замечать эти «запретные плоды».

Также нужно научиться отличать физический голод от эмоционального. Состояние, когда организм действительно требует пищи для восполнения необходимых ему веществ, нарастает постепенно после последнего приема пищи. В то время как желание перекусить, вызванное эмоциями, появляется внезапно.

«Физиологически голод чаще всего связан с неприятными ощущениями в области желудка. Это могут быть дискомфорт, пустота, урчание, даже подташнивание. Сопровождается головокружением, слабостью, туманом в голове, иногда даже тремором конечности. При эмоциональном голоде, естественно, такого не наблюдается», — поясняет специалист.

Кроме того, когда голод физиологический, у человека нет особых предпочтений в еде, а вот при эмоциональном возникает сильное желание перекусить сладким, жирным или соленым. Например, шоколадом или чипсами.

Физический голод, как правило, проходит после полноценного приема пищи, а аппетит, вызванный стрессом, бывает удовлетворен далеко не всегда. Даже если человек сыт, ему может хотеться перекусить еще чем-то вредным.

Еще одним важным нюансом в борьбе с перееданием на фоне стресса является умение осознанно подходить к каждому приему пищи. Необходимо делать перекусы в течение дня здоровыми, заменяя вредные сладости и фастфуд на фрукты, к которым в первую очередь может потянуться рука, на орехи и другие полезные продукты.

Конечно же, при борьбе с перееданием необходимо всегда помнить о главной причине состояния стресса и настоящем враге здоровья — негативных эмоциях. Важно научиться их принимать и переживать, а не прятать внутри себя. Хорошим помощником в этой нелегкой борьбе будет дневник эмоций, где нужно фиксировать все чувства и отслеживать, что именно кроется за неожиданными желаниями перекусить чем-то вредным.

Очень важно придумать и другие способы для эмоциональной разрядки, кроме еды. Это могут быть танцы, медитация, различные дыхательные практики, йога, прогулки на природе, массаж, времяпрепровождение с близкими или домашними питомцами и многое другое, способное доставить настоящее удовольствие и помочь отвлечься от проблем. Стоит помнить, что нельзя сдерживать негативные эмоции, ведь именно они подпитывают хронический стресс.