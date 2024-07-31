Самая красивая ночь июля: когда и где можно увидеть метеорный поток Южные Дельта-Аквариды

Каждый год с июля по август Земля пересекает метеорный поток. В это время жители Северного полушария смогут увидеть звездопад Дельта-Акварид. Что это такое, когда и где можно наблюдать данное природное явление, а также как загадать желание во время падения звезды.

Южные дельта-Аквариды в 2024 году

Южные Дельта-Аквариды — это живописное космическое явление. Ученые пока не могут сойтись на единой версии возникновения метеорного потока. Одни утверждают, что Аквариды образовались от кометы Макхольца, которая делает оборот вокруг Солнца раз в пять лет. Другая версия заключается в том, что метеоры появились, когда довольно крупное небесное тело разрушилось и образовало хвостатые звезды Крахту и Марсдену.

Исследователи из разных стран мира наблюдали за Дельта-Акваридами с XIX века. Например, британский астроном Джордж Турман в 1870 году определил наличие двух ветвей у потока: Северной и Южной. В отдельный класс космических тел эти метеоры были выделены лишь в 1986 году. С тех пор много ресурсов было вложено в изучение именно Южного потока. Это связано с тем, что Северный гораздо слабее. При нем максимальное число падающих звезд достигает 10, в то время, как при первом — 25.

Когда можно увидеть звездопад Южные Дельта-Аквариды

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Жителям Южного полушария повезло больше, так как с их широт это явление видно лучше. Лето — пора отпусков и отличный шанс вдоволь насладиться эстетикой потока Дельта-Акварид, если путешественник оказался ниже экватора. Однако из северных стран также возможно лицезреть падение звезд. Пик активности метеоров, как правило, приходится в ночь с 28 на 29 июля, однако увидеть это космическое явление можно и в другие даты второй половины июля и начала августа.

При наблюдении за Южными Дельта-Акваридами важно помнить, что в это же время на небосводе проходит не менее значимое для астрономов событие — звездопад Персеиды. Как же не перепутать два этих метеорных потока? Во-первых, стоит ориентироваться по сторонам света. Аквариды появляются в южной стороне неба, а Персеиды — в северной. Во-вторых, первый поток менее яркий, то есть звезды не будут падать в большом количестве. Чаще всего они вылетают поодиночке и очень быстро. Второй же звездопад более интенсивный, от этого он лучше заметен для невооруженного глаза.

В каких городах России виден звездопад Южные Дельта-Аквариды

Астрономы утверждают, что лучше всего поток Дельта-Акварид в Северном полушарии Земли виден с южных широт. В России наибольший шанс увидеть это космическое явление будет у жителей и гостей следующих городов: Севастополь, Краснодар, Сочи, Элиста, Астрахань, Ростов-на-Дону и Волгоград. Число «счастливых» мест пополняют многие населенные пункты Северного Кавказа. Желающие насладиться метеорным потоком могут отправиться в Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Чечню, Аланию или Ставропольский край. Главное, не забывать отъезжать подальше от городских огней.

Важно отметить, что помешать наблюдению за небесными телами могут такие факторы, как состояние Луны или же облачная погода. Идеальное время для созерцания Акварид убывающий серп с 30 июля по 1 августа. Тонкий месяц не мешает человеческому глазу увидеть заветный звездопад, в то время как полнолуние будет осветлять небо, скрывать и без того блеклый поток от любопытных глаз.

Жителям центральной полосы России также представится возможность насладиться падением звезд. Из Московской области могут быть заметны две-три короткие вспышки. Следует морально подготовить себя, что за небом придется наблюдать довольно долго. Зачастую сконцентрировать внимание на одном объекте непросто, но если человеку все же доведется увидеть Южные Дельта-Аквариды, то это воспоминание останется с ним на всю жизнь.

Как наблюдать звездопад Южные Дельта-Аквариды в 2024 году

Чтобы своими глазами увидеть звездопад нужно соблюсти несколько условий:

— Знать, куда смотреть. Важно понимать, что Южные Аквариды будут вылетать из созвездия Водолея. Оказавшись перед ночным небом, нужно смотреть на юго-восток. Именно в этой стороне больше шансов увидеть явление;

— Выехать за город. Для наблюдения за небесными светилами нужно найти местность без искусственного освещения, так как метеоры лучше видны на черном небе;

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— Подгадать правильное время. Созвездие Водолея восходит к своей самой высокой точке перед рассветом. Это именно тот период, в который шансы увидеть Дельта-Аквариды особенно велики;

— Создать незабываемую атмосферу во время звездопада помогут плед или раскладушка. Лежа наблюдать за небом гораздо приятнее.

— Дать глазам отдохнуть. Человеку довольно тяжело долгое время фокусировать зрение, особенно если смотреть нужно в темноту. Чтобы не потерять концентрацию и ничего не пропустить, делайте небольшие перерывы.

Астрономы советуют уезжать от города не менее, чем на 50-100 километров. Это позволит наиболее четко увидеть звездопад, если он будет заметен в этом году.

Как правильно загадывать желание на падающую звезду

Пик активности потока Южных Дельта-Акварид пришелся на ночь с 28 по 29 июля 2024 года, однако до середины августа шансы наблюдать звездопад остаются высокими. Такой момент можно использовать не только для созерцания небесных светил, но и для исполнения заветных мечт. Многие в детстве слышали примету, что любое желание, загаданное на падающую звезду, непременно сбудется. Настало время это проверить!

Правила загадывания желаний крайне просты:

— Решить, чего действительно хочется. Важно осмыслить желание и убедиться в том, что оно искреннее, а не навязанное посторонними людьми. Астрологи рекомендуют не посвящать никого в свою мечту, иначе она попросту не сбудется;

— Записать желание на листочке. Это должен быть именно конечный результат, к которому нужно прийти. Процесс его достижения высшие силы предопределят сами;

— Выбрать правильное место. Желательно, где-нибудь в лесу или парке, где нет городских фонарей и наружного освещения;

— Быстро и отчетливо произнести желание. Вселенная даст обратную связь, как только свет от метеора погаснет. Не стоит забывать о благодарности высшим силам, которые воплотят мечту в жизнь. Такие слова и мысли помогут хорошим начинаниям реализоваться быстрее.

После проведенного сеанса визуализации со звездами не нужно ждать, что загаданное исполнится быстро. Лучше постараться забыть об этом таинстве, и тогда все непременно сбудется со временем.