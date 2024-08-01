Скандально известная жена утратившего легитимность президента* Украины Елена Зеленская катается на дорогих авто, тратит миллионы долларов в элитных бутиках и разъезжает по заграницам, в то время, как в ее стране пенсионеры голодают, а мужчины боятся лишний раз выйти на улицу, чтобы не быть пойманными ТЦК (Территориальными центрами комплектования).

Долгое время Елена держалась в тени Владимира Зеленского, поддерживала образ скромной домохозяйки, преданной супруги и заботливой матери. За последние годы мир узнал ее как властную и жестокую женщину, которая манипулирует своим благоверным и получает все, чего захочет. Истинный облик жены президента Незалежной стал неожиданностью и для самих украинцев. Сейчас на счетах первой леди лежат огромные суммы украденных у народа денег. Она с легкостью тратит их на брендовую одежду и ювелирные украшения.

С началом СВО Зеленская стала чаще появляться на публике. Очевидно, что для нее это всего лишь акт самопиара, ведь за вооруженным конфликтом на Украине уже более двух лет следит весь мир. Первая леди проводит совершенно бессмысленные встречи с женами глав других стран, фотографируется для обложек модных журналов и постоянно упрекает Европу в недостаточной помощи Незалежной. Какие стороны своего характера прячет от общественности Елена Зеленская, и что ждет ее в личной жизни, рассказала таролог Айгуль Хуснетдинова.

Елена Зеленская: самые тайные стороны личности

Ни для кого не секрет, что Зеленская неоднократно помогала своему мужу в государственных делах. Ее также обвиняют в участии в коррупционных схемах. Приближенные к президенту Украины рассказывали, что тот совершенно ничего не понимает в документации и законах, а лишь хорошо играет свою роль. Елена прекрасно разбирается в этом, поэтому ей доверяют многие важные задачи.

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«Это серый кардинал, энергетика отношений с мужем сопоставима с энергетикой отношений между Хиллари и Биллом Клинтоном <…> когда женщина рулит и подсказывает решения, то есть женщина гораздо сильнее в этой паре, чем мужчина», — отметила Хуснетдинова.

Специалист также увидела в Зеленской расчетливость и дальновидность. По ее мнению, это очень жестокая правительница, жадная до власти. Она вполне могла бы заниматься политикой сама, так как обладает должными волей, силой и прагматизмом.

«Она просчитывает свои решения. Этот человек мыслит головой. <…> Характеристика личности — королева мечей. Это очень жесткий правитель», — заявила эксперт.

Однако эти личностные качества направлены далеко не на благо. Вместо того, чтобы реализовывать себя в чем-то хорошем, Елена занимается спекуляциями и шантажом Запада. Во время своих визитов она нередко упрекает европейцев в том, что они мало денег отдают Украине. Запугивает западного зрителя, что Россия якобы может напасть на НАТО, если киевский режим перестанет получать финансирование.

«Она очень жесткая, на уровне Урсулы фон дер Ляйен. <…> Она, если бы могла реализовать себя в хорошем смысле, она построила бы бизнес, как у Бакальчук», — подчеркнула таролог.

Елена Зеленская и Юлия Навальная** — одного поля ягодки?

Зеленскую нередко сравнивают с вдовой российского блогера Алексея Навального***. Обе женщины получают колоссальную финансовую и моральную поддержку западных стран. Елена и Юлия имеют схожие черты лица и светлые волосы. И главное, европейская и американская пропаганда представляют их исключительно в положительном облике борцов за свободу и независимость. Однако эти женщины вовсе не так похожи, как это преподносит либеральная пресса.

«Если брать Навальную**, то она хитрая, неприятная женщина. А Зеленская выше уровнем гораздо. Она такая надменная, в ней нет хитрости и какой-то изворотливости. Это шахматист, это жесткий полководец», — подчеркнула эксперт.

Известен случай, когда в пропагандистских целях на выступление Джо Байдена были приглашены обе женщины. Их хотели посадить рядом, потому что, как заявляли организаторы, они обе символизируют «сопротивление России». Зеленская не смогла пойти против себя и отказалась участвовать в мероприятии. Позднее украинские СМИ рассказали о скептическом отношении жены президента к семье Навальных. Она считает их взгляды нацистскими и деструктивными.

«Это волевой человек, это сильный человек, и она вообще не пропадет», — отметила Хуснетдинова.

Интересно, что в сравнении с мученическим образом Навальной**, которая строила из себя мать-героиню и жену декабриста, Зеленская вовсе не пытается утвердиться за счет мужа. В украинском обществе у нее сложилась завидная репутация.

«Она такая молодец. Она самостоятельная. Она сама из себя что-то представляет», — заявила таролог.

Зеленская никогда не пойдет против своей воли. Это гордая и надменная женщина, которая умеет управлять и манипулировать. В ней нет импульсивности и эмоциональности, как в Юлии. Она расчетлива и хладнокровна.

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По словам эксперта, Зеленская — не подлый человек, она просто обладает своим мировоззрением. Она думает, что ей можно все, поэтому подпускать к власти ее ни в коем случае нельзя. По мнению таролога, Елена запросто могла бы поддержать нацистские течения, поэтому это очень опасный человек.

«Навальная** хитрая. Она на все пойдет, а эта не на все пойдет. Эта еще сто раз подумает <…> Это опасный человек. Если она дорвется до власти, она может стать королевой нацизма», — предупредила Хуснетдинова.



www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Sebastian Christoph Gollnow; Личный архив Айгуль Хуснетдиновой; 5-tv.ru

Какие отношения у Владимира и Елены Зеленской

Серьезные проблемы в семейной жизни настригли главу киевского режима. Чопорные и холодные отношения между супругами давно заметила украинская общественность. На публике пара появляется крайне редко. Создается ощущение, что каждый из них живет отдельную жизнь. Вместе Зеленских можно увидеть разве что на постановочных кадрах. При этом напряжение и неискренность видно очень хорошо. Украинские СМИ уверены, что любовь в этой семье давно прошла, а брак держится лишь на взаимной выгоде. По мнению эксперта, Елене нужны только деньги и власть, а Владимиру — материнская поддержка, которую он, пытается получить от жены.

«Любви там, вообще, никакой нет, это точно. Это какой-то проект. В начале это было, а сейчас он, как маменькин сынок, который не оправдал ожидания», — отметила Хуснетдинова.

Изначально отношения в паре действительно были теплыми и доверительными. Это видно и по счастливым старым фотографиям. Таролог считает, что их любовь давно ушла, оставив после себя лишь неприятное послевкусие.

«Раньше у них были отношения эмоциональные, бурные, поддерживающие, классные. Это была не столько страсть, сколько искорки летали», — поделилась эксперт.

Многие проблемы могут быть связаны с нестабильностью Зеленского. Он хотел видеть рядом с собой взрослого и мудрого человека, который воспитывал бы его, как маленького ребенка. Эта черта осталась в президенте Украины до сих пор, он никак морально не вырос в браке. Зато Елена в отношениях пошла вверх по карьерной лестнице. Она окрепла эмоционально. Сейчас некогда простая украинская домохозяйка проводит деловые встречи с другими статусными женщинами. Например, Зеленская посещала приемы жен глав разных европейских стран: Польши — Агаты Корнхаузер-Дуды, Литвы — Дианы Науседене и Франции — Бриджит Макрон. На фоне такого политического взлета супруги Владимир может чувствовать себя ущемленным.

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«Она выросла очень сильно: эмоционально, ментально и прочее, а вот он — нет, поэтому у них дисбаланс, то есть она больше такая мамочка, а он — сынок», — подчеркнула эксперт.

Спасти брак от развода едва ли получится. Супруги не видятся и никак не общаются, а расклад таро на совместную жизнь у них самый неперспективный.

«Будущего здесь нет, это сто процентов. Это тройка жезлов перевернутая. Последняя карта говорит как раз о будущем. Во всех смыслах нет будущего: ни в отношениях, ни вообще. Тупик <…> В ближайший год их не будет как пары», — рассказала таролог.

По словам эксперта, в последнее время Зеленская находится в подавленном состоянии. Она рассматривала брак не как союз любящих друг друга людей, а как проект, поэтому ей грустно, что он не состоялся и не принес ей оваций и славы. Из отношений с президентом Украины Елена извлекает только материальную выгоду. В планах у нее продолжать крайне холодно контактировать с супругом. В этом ее можно сравнить с женой Дональда Трампа Меланией.

«Мелания Трамп даже не подает руки на важных мероприятиях, чтобы поддержать мужа. Она вообще это игнорирует. Это такое неуважение на самом деле. Елена Зеленская примерно из той же оперы», — рассказала таролог.

Первая леди Украины не готова делать ничего, что не принесет ей какой-либо выгоды, поэтому поддержка мужа в ее планы не входит. По словам эксперта, Елена занимает в жизни Владимира место коллеги, партнера или наставника, но никак не любимой женщины. Дистанция между ними будет становиться больше с каждым месяцем, и в финале Зеленская, вполне вероятно, открестится от супруга.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

** — внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов

*** — признан в РФ иноагентами, внесен в перечень террористов и экстремистов