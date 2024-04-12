Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Владимир Зеленский за несколько лет успел проделать длинный путь от простого комика на телевидении до диктатора, втянувшего свою страну войну, отдав при этом все территории буквально на съедение западным бизнесменам и политикам.

Он оказался настолько жадным до власти и денег, что намеренно отказывается от прекращения огня и начала проведения мирных переговоров, лишь бы его «минута славы» длилась еще дольше, и, видимо, готов продлевать этот момент вечно. Он спокойно выступает на церемонии вручения премии «Грэмми» и участвует в фотосессиях модного журнала Vogue с супругой, пока его граждане спасаются от мобилизации. Что же случилось с президентом Украины за последние годы?

Публика и бывшие коллеги Зеленского были сильно удивлены таким преображением актера и политика, однако все больше фактов говорят о том, что у комика уже с детства были странные наклонности, о чем рассказывали сами его родственники и знакомые.

Все началось с детства

Оказывается, у будущего лидера Украины уже с самого детства прослеживалась мания величия.

Так, в беседе с журналистами мама и бабушка будущего комика и президента рассказывали, что их мальчику всегда нравилось быть в центре внимания. Из-за этого он даже сам рвался пойти в детский сад. Он чувствовал истинное удовольствие, когда на него обращали внимание. Там он ту же принялся руководить всеми детьми: он собирал их вокруг себя и придумывал для всех игры. Родственники признаются, что Зеленский был очень артистичным мальчиком.

Стоит отметить, что игрушки у будущего политика были очень нобычные.

«Вернувшись из садика, больше всего любил играть… с мясорубкой — той еще, старой, советской», — вспоминала мама Зеленского.

Подростковые переживания

Когда Зеленский пошел в школу, он все также обожал внимание людей к своей персоне. Сам комик вспоминал это время как этап закладывания фундамента дальнейших успехов. Многие друзья, ставшие потом коллегами, и даже жена Елена Кияшко (ныне Елена Зеленская) — выпускники родной школы Зеленского. Учителя запомнили его довольно способным учеником и очень артистичным парнем.

Зеленский всегда был настойчив в своих желаниях, что, конечно, хорошо для любого человека, но только не вкупе с какими-нибудь психологическими расстройствами. Будущий президент Украины сильно горел желанием петь, но в школе его постоянно отговаривали от этой затеи, так как получалось не не ахти. Но Зеленский не сдался. Он много комплексовал из-за своего низкого голоса, но стал заниматься им.

Бабушка комика также рассказывала, что в школе Зеленский занимался еще и бальными танцами, но, когда партнерша во время его больничного нашла себе новую пару, он настолько обиделся, что совсем прекратил посещать занятия. Эксперты видели в этом поведении результат воспитания его отца. Который требовал от мальчика высоких результатов.

«Отметка „4“ по математике — это у нас дома был траурный день. Не похороны. Похороны — это „3"», — вспоминал сам президент в интервью.

Владимир все время хотел заслужить признание отца. Он даже стал перворазрядником в толкании штанги, как и его папа. По словам его бабушки, позже, он бросил тренировки, так как побоялся, что не вырастет. Возможно, пишут авторы, низкий рост стал еще одним комплексом.

Однако, в то же время, в поведении мальчика прослеживалось недостаточное участие отца в его жизни. Его папа был очень занят на работе, поэтому фактически Зеленского растили мама и бабушка. При этом к каждой встрече с родителем мальчик был готов — со стопкой грамот и новыми успехами.

Таким образом, на основе рассказов близких людей Зеленского, многие эксперты сделали выводы о том, что в нем до сих пор играют детские комплексы, где низкорослый и негромкий ребенок пытался изо всех сил стать заметным и значимым для этого мира. Он хотел всем доказать, что талантлив и способен на многое. Возможно, комик был довольно раним и все неудачи принимал близко к сердцу.

Однако вместо поддержки родителей получал, скорее, осуждение из-за недостаточности усилий. При этом его область интересов — а именно юмор и кино, категорически не принимались отцом, что рождало еще больше желания показать всем, чего он стоит.

Вероятно, Зеленский решил поступить кардинально, и во взрослой жизни стал требовать уже это внимание от всех, прикрываясь интересами своей страны.

Как детские комплексы отразились на взрослой жизни

Если раньше можно было не замечать своеобразных амбиций Зеленского, то после 2022 года он раскрыл их во всей красе. После того, как взор всего мира был обращен к Украине, у президента буквально «снесло крышу», ведь он так давно мечтал и шел к такой славе.

Наверное, лишь в своих самых смелых снах он мог мечтать, что когда-то он будет жать руку голливудским актерам, у него будут желать брать интервью почти все мировые СМИ, а лидеры разных стран включат его в свою «тусовку». Конечно, желательно, чтобы это были только богатые и «рукопожатные» на западе страны.

Зеленский и сам признавался, что мечтает добиться мирового успеха в кино и даже получить премию «Оскар». Увы, но пока что он может довольствоваться лишь чужой статуэткой, подаренной ему актером Шоном Пенном, который плотно взялся за свой имидж на западе и решил, видимо, ввязываться во все «движухи», одобряемые правительством США.

У Зеленского есть странная фиксация на публичных появлениях. Президент даже желал выступать на премии «Оскар» в 2023 году, благо ему отказали в такой инициативе. Однако Зеленский был искренне удивлен такому решению. Мол, как это, вечеринка, и без главной звезды.

Хотя, кто знает, возможно, и Зеленский тоже скоро получит уже свою собственную статуэтку за свой политический спектакль с ним же в главной роли.

Кроме того, коллеги Зеленского отмечали, что еще в тот период, когда Зеленский был комиком, он казался некоторым знаменитостям странным и непредсказуемым человеком. При этом на экране он производил совсем другое впечатление: он казался юморным, легким, человеком из народа. В реальной жизни — полный антипод.

«Мрачным. В себе больше… Такой интроверт абсолютный. И, блин, я скажу, что там комплекс Наполеона. Я помню, жене рассказывал: слушай, с Володей познакомились, он странный, мне всегда казался общительным парнем, а он вот от — вечно недовольный… Хотя при этом может быть милым», — отмечал телеведущий Оскар кучера в интервью журналистам.

Однако многие бывшие коллеги по цеху отмечали, что раньше президент Украины очень хорошо ладил со всем и был приятным человеком в общении. Но буквально сразу после выборов 2019 года ситуация резко изменилось. При этом ранее не было ни намека на ненависть.

Веселые посиделки с Зеленским хорошо запомнились актрисе Татьяне Кравченко. По словам Татьяны, их шумная компания собиралась множество раз, но та трансформация, произошедшая с президентом Украины, ее шокировала. Она больше не узнает в украинском президенте страны своего друга и предполагает, что он попал под дурное влияние.

«Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть», — рассказывала звезда сериала «Сваты» в одном из интервью.

Было ли все это план Зеленского изначально или актер действительно попал под дурное влияние, из-за чего резко сменил тактику поведения — остается пока что загадкой.

Есть мнение, что из-за своих комплексов и мании величия Зеленскому тяжело дается любая конкуренция. По этой причине он и отправил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Великобританию, а также отменил на Украине президентские выборы. Есть огромная вероятность, что Залужный победил бы на новых выборах с огромным отрывом.

К чему все привело

После двух лет постоянных появлений Зеленского на всех мероприятиях, теперь даже западные политики отмечают, что украинский президент становится токсичной фигурой.

Так, обозреватель американского издания The Hill Дуглас Маккинан даже писал о том, что Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины вышел из себя и «закричал, что Зеленский должен проявлять больше благодарности за многомиллиардную помощь».

«Зеленский ведет себя как избалованный и капризный ребенок, который получает все, что хочет. И этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его действий», — говорится в материале издания.

До этого журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе многие были шокированы упреками президента Зеленского в адрес альянса. Анна же обозвала президента Украины «капризной примадонной».

Кроме того, уже давно многие говорят о том, что президент Украины употребляет запрещенные вещества. И не просто употребляет, а является по-настоящему зависимым человеком.

Коллеги Зеленского отмечают, что он еще на заре своей юмористической карьеры стал увлекаться таким занятием. Так, российская телеведущая Дана Борисова поделилась воспоминаниями об одной ночи во Львове. По ее словам, на Новый год в 2005 году в загородном коттедже собрался весь свет украинской элиты, в том числе и будущий президент Украины. Борисова отметила, что Зеленский, как и все присутствующие на той вечеринке, употреблял запрещенные вещества. Более того, целое пятилитровое ведро «белого снега» стояло прямо под праздничной елкой, и все желающие не стеснялись дегустировать содержимое.

«Зеленский, судя по его виду, не вылечился от наркотической зависимости. Он в сторонке не стоял, к ведру тоже подходил, как и все, активно дегустировал», — говорит Борисова.

В сеть также периодически попадают видео, где Зеленский странно разговаривает, странно себя ведет. Мимика президента также настораживает многих. Сначала это даже веселило общественность, однако, когда все поняли, что именно от этого человека зависит продолжение боевых действий, то стало уже страшно.

Неизвестно, понял ли украинский президент, что он натворил из-за жажды славы, власти и денег или же просто сам не в состоянии слушать то, что сам же говорит. Но, видимо, уход от реальности является для него сейчас самым приемлемым вариантом.

Возможно он понял, что попал в настоящую ловушку своего эго, из-за чего привел вою страну к упадку, а сам, при этом, скоро станет ненужным для своих же «союзников». Или, быть может, таким способом он пытается заглушить чувство обиды из-за того, что мир почему-то не захотел принимать его, а в Голливуде ему до сих пор не предложили сыграть главную роль в кино. Хотя, может быть и так, что он просто наслаждается жизнью пока может, ведь у него самого в жизни все хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в словах Зеленского расслышали прогнозы собственной смерти.