Чтобы деньги не пропали: как пользоваться услугами онлайн-банка для накопления

Банки предлагают клиентам разнообразные инструменты увеличения дохода. Мобильные приложения пестрят красивой рекламой, щедрыми предложениями и красивыми цифрами. Таким образом пользователя стимулируют попробовать все онлайн-продукты в обмен на приятные бонусы.

Насколько это рискованно и какие моменты стоит обдумать, прежде чем вкладывать свои средства, эксклюзивно Пятому каналу рассказала финансист и эксперт в банковской сфере Мария Наумова.

Простые варианты накоплений в онлайн-банках

Эксперт выделила два удобных способа увеличения дохода. Ими могут пользоваться все клиенты, даже если они практически ничего не знают об этих продуктах. В России средства на вкладе и накопительном счете страхуются государством на сумму до 1,4 миллиона рублей.

Вклад. Конкретная сумма кладется на депозит в банке на выбранный срок под определенный процент. Как правило, люди вкладывают деньги долгосрочно.

Плюсы: Понятная схема и заранее известная сумма дохода.

Минусы: Сгораемая часть процентов при досрочном закрытии вклада.

«Вклады дают самую высокую доходность. Здесь просто нужно понимать, что банк дает годовой процент. И если вы хотите посчитать, сколько вы будете получать средств каждый месяц, нужно делить его на 12 и умножать на сумму капитала, который вы вложили», — объяснила финансист.

Накопительный счет. Позволяет ускоренно копить деньги на конкретную покупку и снимать их по необходимости. Каждый банк прописывает собственные условия начисления процента. Например, клиенту предлагается потратить по карте определенную сумму, чтобы повысить процент. Дохода за каждый месяц высчитывается отдельно в зависимости от суммы на счету.

Плюсы: Гибкая система, при которой можно пополнять счет или выводить деньги в любое время.

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Минусы: Сложный процент дохода, зависящий от минимальной суммы на счету за месяц.

«Раньше наши мамы и бабушки ходили в сберкассу, чтобы снять деньги, положить деньги, посмотреть проценты. Приложения облегчили нам эту ситуацию радикально. Человек, не имеющий банковских знаний, но понимающий немного математику, легко сможет с этим разобраться», — заверила специалист.

Сложные способы накоплений в онлайн-банках

Инвестирование подразумевает более сложное вложение активов в различные финансовые инструменты.

Брокерский счет. Через него клиент покупает и продает иностранную валюту, акции, облигации или биржевые фонды.

Плюсы: Высокий и быстрый доход.

Минусы: Высокие риски потери денег без профильных знаний. Крайне желательно пройти хотя бы краткое обучение и научиться инвестировать. Другой вариант — нанять профессионального брокера. Ежегодно с брокерских счетов удерживается 13% НДФЛ от дохода. Однако этого можно избежать, если открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с налоговыми льготами.

«Это рискованная инвестиция. Она дает лучшую доходность, чем на вкладе или накопительном счете. Но здесь нужно понимать, что есть волатильность на рынке, то есть изменение цен тех продуктов, в которые мы вкладываем деньги. Поэтому может оказаться минусовой доход на брокерской счете, если цена акции, облигации или фондов упадет», — предостерегла Наумова.

Инвесткопилка. Позволяет автоматизировать процесс инвестирования в биржевые паевые фонды банка.

Плюсы: Подходит новичкам. Можно инвестировать, не изучая подробно рынок. Для этого банк предлагает на выбор готовые инвестиционные стратегии.

Минусы: Банк может брать небольшую комиссию за управление счетом. При этом клиенту не гарантируется стабильный доход — все зависит от ситуации на рынке. Ежегодно банк списывает с инвесткопилки 13% НДФЛ с полученного дохода. Вложения в инвесткопилку не застрахованы государством.

«Доходность зависит от того, какую вы выберете стратегию. Средства будут списываться автоматически и дальше вкладываться на биржу для удобного инвестирования в фонды. То есть портфель уже автоматически диверсифицированный, что позволяет снизить риски», — прокомментировала финансист.

Частые ошибки при вложении денег

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И вы можете потерять деньги все-таки лучше, прежде чем вы делаете эти инвестиции, сначала разобраться в инструментах.

Действовать наобум. При всех операциях с деньгами должны быть просчитаны риски.

Доверять сомнительному банку. Если организация только появилась на рынке или пользуется дурной репутацией, не стоит вестить на яркую завлекающую рекламу. Лучше выбрать проверенный, особенно если сумма вклада не покрывается государственной страховкой.

Использовать только один способ накоплений. Оптимальный способ инвестирования — это диверсификация портфеля. Даже если какая-то стратегия прогорит, клиент не потеряет разом все деньги.

«Когда ваш портфель диверсифицирован между акциями, облигациями, золотом и сделками РЕПО (купля ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по оговоренной цене — Прим.ред.), это довольно-таки безопасный способ вложить деньги. Здесь меньше вероятности все потерять. Я бы не рекомендовала вкладывать весь имеющийся капитал в покупку акций и облигаций. Лучше сделайте это через банк и банковские приложения, и вложите в то, что предлагают вам банки», — сказала эксперт.