Петь или пить: согласны ли звезды на проверку на трезвость перед концертом

Иосиф Пригожин поддержал инициативу проверять артистов на трезвость перед выходом на сцену. Что больше всего раздражает продюсера в российском шоу-бизнесе? Удалось ли им с Валерией отдохнуть этим летом? И как певица решила проблему с назойливым фанатом, который преследовал ее много лет? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Депутаты Госдумы предложили перед каждым выступлением тестировать артистов на наличие в крови алкоголя и запрещенных веществ. Поводом для этого стал недавний скандальный концерт певицы Глюкозы в Красноярске.

«Слово „сексуальный“ повторялось очень много раз. У нее постоянно открывался рот. Иногда она просто убирала микрофон и ходила танцевала во время того, пока играла фонограмма», — рассказала зрительница Анастасия Волк.

Шоу-бизнес раскололся на два лагеря. Одни считают, что проверять звезд — это неуважение. Свое возмущение выразила балерина Анастасия Волочкова.

«Почему из-за некоторых людей нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы?» — спросила заслуженная артистка РФ.

Другие же, наоборот, выступили за. Среди них оказался продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы свободу восприняли как вседозволенность. То есть можно себе позволить выйти на сцену, блевать, плевать, пьяным быть, обдолбанными быть. Понимаете, это неправильно, это эстетически некрасиво», — выразил мнение муж певицы Валерии.

«Многое очень зависит от менталитета, который будет формироваться у нашей молодежи. И люди, артисты, которые выходят к публике, очень важно, что они транслируют», — высказалась певица Ирина Ортман.

«Коньячку выпили, со сцены упали. Цель на сцену выйти — просто оторваться, то есть просто выплеснуть эмоции. У кого-то цель на сцену выйти — поделиться творчеством», — уточнил солист группы «На-На» Михаил Игонин.

Иосиф Пригожин заявил, что коллегам надо брать пример с его супруги. За более чем 30-летнюю карьеру Валерия ни разу не позволила себе появиться перед зрителями нетрезвой или сорвать концерт, за который люди заплатили деньги.

«Артист — это носитель культуры, а не носитель разлагания. Такого не должно быть, понимаете, когда человек выходит в несознанке и ведет себя безобразным образом. И оправдывать это: он устал, он от полетов. Да ты сдай концерт, а потом набухайся», — заявил продюсер.

Пригожин уверен: усталость — не повод распускать себя. Это вопрос самодисциплины. Валерия поддерживает мужа. Признается: ей тоже бывает непросто. Изматывающие перелеты и переезды точно не добавляют сил. Но у нее никогда и в мыслях не было снимать стресс алкоголем. Народная артистка РФ лучше пойдет в спортзал.

«Я люблю много гулять. Люблю обязательно спортзал каждый день. Для меня прямо самый лучший отдых — это какая-то активность», — призналась она.

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Валерия очень радуется, когда удается совмещать полезное с приятным. Работу — с отдыхом. Так у них с Иосифом получилось этим летом.

«В Братске были, в Тюмени с симфоническим оркестром, в Турции в Бодруме и Анталии концерты. То есть мы в таких сегодня коротких перебежках. Поэтому практически лето у нас полурабочее с минимальным отдыхом», — рассказал Пригожин.

«Лето потрясающее. Отдыхали мало. Отдыхать удается только урывками, потому что мы заняты записью альбома. Это то, от чего я просто получаю невероятное удовольствие», — подчеркнула Валерия.

Но до недавнего времени один человек пытался помешать артистке наслаждаться работой над альбомом. А также съемкой клипов и выступлениями на концертах. Настойчивый фанат годами допекал Валерию телефонными звонками и смсками. Причем мужчина не просто выражал свои чувства. Но и бесконечно давал советы. По его мнению, певица многое делала не так.

«“А не хотите это сделать вот так, а это вот так?» — советы мне раздает. Причем в таком тоне, примерно. Я думаю: может, парень нездоров или что, я же не знаю», — поделилась артистка.

Валерия долго терпела, но в итоге не выдержала. И поручила разборки с поклонником супругу. Теперь тот выражает свои претензии Пригожину.

«Я сначала пыталась как-то вежливо отвечать где-то в личной переписке. Потом думаю: зачем я трачу свое время? Меня начинает трясти. Человек мне рассказывает, что мне надо делать вообще в этой жизни. Это как-то немножко противоестественно. Но он продолжает так же меня любить и мучает Иосифа периодически», — уточнила Валерия.

Исполнительница уверяет: таких назойливых фанатов у нее единицы. Большинство из тех, кто приходит на концерты певицы, — люди, которые уважают ее творчество. И артистка отвечает им тем же.