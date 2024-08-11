«Студия звукозаписи вместо рехаба»: где скрывается Глюк’oZа после скандала

Звезда была вынуждена отменить несколько концертов из-за инцидента в Красноярске.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZа, ушла в тень после скандального концерта в Красноярске, на котором предстала перед публикой в непотребном виде и, предположительно, под действием психоактивных веществ или алкоголя. Родственники намеревались отправить артистку на реабилитацию, чтобы под присмотром специалистов она начала восстанавливать ментальное и физическое здоровье. Но не отправили.

В ходе того злополучного концерта Глюк’oZа шаталась, не попадала в фонограмму, постоянно хватала себя за интимные места и едва могла говорить. Свое поведение позже она объяснила приемом антидепрессантов и снотворных препаратов, которые ей выписали врачи — у исполнительницы умерла бабушка, и она не могла самостоятельно справиться с горем. После шоу на Ионову обрушилась волна хейта, она отменила несколько концертов и удалила все публикации из соцсетей. Но почему же дело так и не дошло до рехаба.



Сейчас Глюк’oZа благодарит поддерживающих ее в непростой период поклонников и обещает начать новую жизнь и больше заниматься творчеством. Певица вместо лечения предпочла работу на студии звукозаписи, сконцентрировалась на работе. В качестве доказательства даже опубликовала небольшой фрагмент новой песни. Но если бы все было так просто… Если скандал немного поутих, то перспектива суда с бывшим продюсером Максимом Фадеевым никуда не делась. В прошлом он продал подопечной права на хиты, но теперь хочет их вернуть.

Ранее, писал 5-tv.ru, Глюкоза обвинила Максима Фадеева в попытках планомерно разрушить ее карьеру.