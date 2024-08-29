Искусство закрутки от бабушки: вкусные рецепты на зиму по-домашнему

Время сбора урожая начинается в августе. Хотя в огороде и саду уже проделана большая часть работы: картофель окучен, сорняки вырваны, растения прополоты и щедро плодоносят — расслабляться рано. Ведь конец лета — горячая пора заготовок на зиму.

Закрутки — это не просто консервирование продуктов, а целое искусство, позволяющее сохранить вкус и витамины лета на долгие холодные месяцы осени и зимы.

Важным этапом является выбор правильных рецептов. Классические варианты — это помидоры, огурцы, компоты и варенье. Но можно пробовать и новые, интересные рецепты, добавляя в закрутки пряности, травы, специи.

Рецептами закруток с дачного и деревенского огорода, эксклюзивно с Пятым каналом поделилась дачница со стажем, Валентина Денисова.

Маринованные огурчики-пальчики

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Огурцы существуют уже тысячи лет, начиная с 2030 года до нашей эры, когда они начали распространяться по Месопотамии (Историко-географический регион на Ближнем Востоке, расположенный в долине двух рек — Тигра и Евфрата — Прим. ред).

Чтобы сохранить овощи для транспортировки, их вымачивали в кислом рассоле. Так и появился соленый огурец. В древнекитайских рукописях первое упоминание соленых огурцов появилось аж девять тысяч лет назад.

Антропологи считают, что Клеопатра приписывала питательные вещества, содержащиеся в огурцах, своей красоте. Они были любимым блюдом многих за выдающихся личностей на протяжении всей истории человечества, включая Юлия Цезаря и Наполеона Бонапарта

Ингредиенты (из расчета на 5 литровых банок):

Зонтики укропа — 10 штук;

Чеснок — 10 зубчиков;

Огурцы — 5 килограммов;

Кетчуп «Чили» — 8 столовых ложек;

Сахар — 200 граммов;

Уксус — 200 миллилитров;

Соль — 2 столовых ложек (без горки);

Вода — 1,6 литра;

Черный перец — 25 штук.

Пошаговый рецепт приготовления:

Простерилизовать литровые банки, в которых будут стоять огурцы, на водяной бане (наполнить кастрюлю водой наполовину, сверху положить сито (или решетку), а на него вверх дном банку (или несколько банок, если позволяет место). Включить плиту и довести воду до кипения. Банки над кипящей водой нужно держать 5-10 минут. После стерилизации поставить банки дном вверх на чистое полотенце и подождать, пока стечет конденсат); Нарезать огурцы пополам и эти половинки разделить на четыре части; На дно банок уложить по два зонтика укропа, два зубчика чеснока, по пять горошин перца и по одному соцветию гвоздики; Неплотно уложить огурчики в банки — столько, сколько влезет; В кастрюлю добавить кетчуп и перемешать со стаканом воды; Смешать «томатную» воду, сахар и соль в той же кастрюле — получится рассол для огурцов; Рассол довести до закипания, только потом добавить уксус; Залить горячий рассол в банки с огурцами и накрыть крышками (не закатывать); Поставить банки в кастрюлю, на дно положить кухонное полотенце, залить горячей водой по «плечики» банок; Стерилизовать 10-15 минут от момента закипания; Закатать банки, укутать теплым полотенцем до остывания; Наслаждаться огурчиками через пару недель

Лечо

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Лечо — это традиционное венгерское деревенское блюдо из свежих сезонных овощей. Рецепт возник в XVIII веке, когда сладкий перец и помидоры стали доступны простому люду.

Ранее помидоры в Европе считались несъедобными из-за их токсичности, поэтому долгое время их не употребляли в пищу.

Ингредиенты (из расчета на пятилитровую банку):

Томатный сок — 3 литра;

Болгарский перец — 30-40 штук;

Сахар — 200 граммов;

Растительное масло — 200 грамм;

Соль — 2 столовые ложки (с горкой);

Уксус 9% — 50 миллилитров;

Перец горошком — 10 штук;

Острый перец — 2 штуки;

Лук репчатый — 5-6 штук.

Пошаговый рецепт приготовления:

Помидоры прокрутить через мясорубку на средней насадке; Перцы почистить и порезать средними пластинками; Лук нарезать полукольцами (не очень тонкими); Довести сок до кипения, добавить лук; Через 2 минуты добавить специи и перец; Варить 6-7 минут; Разлить по банкам и закатать; Перевернуть на крышки, укутать и дать остыть; Употреблять в пищу можно сразу после полного остывания.

Аджика

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Точное происхождение аджики историкам неизвестно, потому что это блюдо принадлежит как абхазской, так и грузинской кухне. Абхазы утверждают, что она была создана ими, но грузины с этим не согласны.

По абхазской легенде, аджика была разработана для ускорения набора веса у овец, чтобы они ели больше травы — соль смешивали с жгучими приправами. Однако пастухи начали добавлять в эту смесь пряные травы и чеснок, в результате чего появились апарпыл-джика — перечная соль, или иначе — аджика — красная соль.

В этом рецепте очень важно пробовать аджику, чтобы контролировать количество добавленных ингредиентов.

Ингредиенты (из расчета на пятилитровую банку):

Помидоры сливки (обязательно мясистые) — 3 килограмма;

Болгарский перец — 2 килограмма;

Горький перец — 30-50 граммов;

Чеснок — 300 граммов;

Уксус 9% — 100 граммов;

Соль — 100 граммов.

Пошаговый рецепт приготовления:

Очистить перцы и помидоры; Прокрутить все овощи через мясорубку через среднюю насадку (чеснок можно измельчить с помощью чеснокодавилки); Залить в стерильные банки, убрать и хранить в холодильнике; Соль и перец добавлять по вкусу.

Соленые помидоры

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История соленых помидоров относится к древним временам и насчитывает более трех тысяч лет. Ученые считают, что первые соленые помидоры были придуманы и приготовлены в Древнем Риме.

В то время соление использовалось как способ сохранения пищи на протяжении длительных периодов, особенно во время долгих путешествий и военных кампаний.

Соленые помидоры стали популярным деликатесом в Риме и известны как «salsamenta», что в переводе означает «соленые продукты». Они используются в различных салатах и закусках до сих пор.

Ингредиенты:

Помидоры — 2 килограмма;

Соль — 100 граммов;

Сахар — 1 столовая ложка;

Вода — 2 литра;

Зонтики укропа;

Корень хрена;

Листья хрена.

Пошаговый рецепт приготовления:

В бутилированную, родниковую или профильтрованную воду растворить не йодированную соль и сахар; Залить помидоры рассолом и поставить настаиваться; Соленые помидоры будут готовы через 40-50 дней.

Кабачки в банке

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Кабачок — настоящий путешественник. В Европу этот овощ привезли испанские корабли Колумба в конце XV века. Прижился кабачок не сразу — сначала его выращивали для красоты, а в пищу рискнули употребить только пару веков спустя. Причем, не только плоды, но и цветки.

Когда кабачок начал распространяться на юг и на восток, — то попал на территорию современных Турции, Италии и Греции. Существует две версии появления кабачка в России. Согласно первой — плод попал в Российскую империю из Италии через Одессу.

По второй версии, кабачки завезли из Греции или Османской империи в XIX веке, на что указывает название в турецком есть слово «kabak», что переводится как «тыква». Другое популярное обозначение этого плода, слово «цуккини» тоже связано с тыквой — корень итальянского «zucchini» — «zucca» (тыква).

Ингредиенты (из расчета на трехлитровую банку):

Кабачки — 5 килограммов;

Зонтики укропа — 8 штук;

Зубчики чеснока — 16 штук;

Перец душистый;

Лавровый лист;

Горький перец — 8 штук;

Уксус 9% — 16 столовых ложек.

Рассол:

Вода — 8 литров;

Соль — 8 столовых ложек;

Сахар — 12 столовых ложек.

Пошаговый рецепт приготовления:

Положить в каждую литровую банку зонтик укропа, 2 зубчика чеснока, горький перец, перец душистый и лавровый лист; Залить кипятком и накрыть крышкой, дать остыть 15 минут; Сделать рассол; Нарезать кабачки кружочками и плотно уложить в банку; Залить банки рассолом и добавить в каждую по 2 столовые ложки уксуса; Закатать банки, дать настояться две недели

Рассол:

На литр воды, слитой с банок, по одной столовой ложке соли и полторы столовых ложек сахара.

Арбузы в банке

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История маринованных арбузов восходит к XVI веку, когда плоды начали ввозить в Россию из Астрахани, завоеванной Иваном Грозным в 1556 году. В условиях северного климата арбузы не смогли акклиматизироваться, и есть их в «сыром» виде считалось настоящим кощунством.

В результате в народной культуре сформировалась традиция солить и мариновать арбузы. Например, Алексей Михайлович, второй монарх династии Романовых, был настоящим почитателем маринованных арбузов, особенно маринованных с медом, чесноком и солью. По его инициативе в Астрахани были созданы специальные императорские поля для выращивания арбузов.

Только в 1860-х годах Ефим Грачев, российский селекционер-овощевод, вырастил сорта арбузов и дынь, адаптированные к северным климатическим условиям.

Ингредиенты (из расчета на три литровые банки):

Арбуз — 7 килограммов;

Вода;

Сахар — 9-12 столовых ложек;

Чеснок — 6 зубчика;

Соль — 3 столовая ложка;

Уксус — 150 миллилитров.

Пошаговый рецепт приготовления:

Обрезать зеленые корочки и неплотно уложить в литровые банки мякоть — сколько влезет (нарезать можно произвольной формы); Залить кипятком, накрыть крышкой и подождать, пока остынет примерно 20-30 минут; Слить эту воду в кастрюлю и закипятить ее, после закипания залить обратно в банки (если объема воды недостаточно, можно добавить кипяток из чайника); После остывания снова слить воду в кастрюлю, довести до кипения и залить в банки; Добавить сахар (в зависимости от сладости арбуза); Добавить соль, уксус и чеснок; Закатать, перевернуть, поболтать, чтобы все специи растворились, и укутать в полотенца; Употреблять в пищу можно сразу после остывания.

Важно помнить о правилах хранения заготовок. Банки следует хранить в прохладном темном месте, защищенном от солнечных лучей. Правильно хранящиеся закрутки могут радовать вас своим вкусом долгие месяцы.