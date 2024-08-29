Искусство закрутки от бабушки: вкусные рецепты на зиму по-домашнему
Шесть рецептов закруток с кабачками, солеными помидорами, лечо, аджикой и даже арбузами — как приготовить заготовки для вкусной и сытной зимы
Фото: 5-tv.ru
Время сбора урожая начинается в августе. Хотя в огороде и саду уже проделана большая часть работы: картофель окучен, сорняки вырваны, растения прополоты и щедро плодоносят — расслабляться рано. Ведь конец лета — горячая пора заготовок на зиму.
Закрутки — это не просто консервирование продуктов, а целое искусство, позволяющее сохранить вкус и витамины лета на долгие холодные месяцы осени и зимы.
Важным этапом является выбор правильных рецептов. Классические варианты — это помидоры, огурцы, компоты и варенье. Но можно пробовать и новые, интересные рецепты, добавляя в закрутки пряности, травы, специи.
Рецептами закруток с дачного и деревенского огорода, эксклюзивно с Пятым каналом поделилась дачница со стажем, Валентина Денисова.
Маринованные огурчики-пальчики
Огурцы существуют уже тысячи лет, начиная с 2030 года до нашей эры, когда они начали распространяться по Месопотамии (Историко-географический регион на Ближнем Востоке, расположенный в долине двух рек — Тигра и Евфрата — Прим. ред).
Чтобы сохранить овощи для транспортировки, их вымачивали в кислом рассоле. Так и появился соленый огурец. В древнекитайских рукописях первое упоминание соленых огурцов появилось аж девять тысяч лет назад.
Антропологи считают, что Клеопатра приписывала питательные вещества, содержащиеся в огурцах, своей красоте. Они были любимым блюдом многих за выдающихся личностей на протяжении всей истории человечества, включая Юлия Цезаря и Наполеона Бонапарта
Ингредиенты (из расчета на 5 литровых банок):
- Зонтики укропа — 10 штук;
- Чеснок — 10 зубчиков;
- Огурцы — 5 килограммов;
- Кетчуп «Чили» — 8 столовых ложек;
- Сахар — 200 граммов;
- Уксус — 200 миллилитров;
- Соль — 2 столовых ложек (без горки);
- Вода — 1,6 литра;
- Черный перец — 25 штук.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Простерилизовать литровые банки, в которых будут стоять огурцы, на водяной бане (наполнить кастрюлю водой наполовину, сверху положить сито (или решетку), а на него вверх дном банку (или несколько банок, если позволяет место). Включить плиту и довести воду до кипения. Банки над кипящей водой нужно держать 5-10 минут. После стерилизации поставить банки дном вверх на чистое полотенце и подождать, пока стечет конденсат);
- Нарезать огурцы пополам и эти половинки разделить на четыре части;
- На дно банок уложить по два зонтика укропа, два зубчика чеснока, по пять горошин перца и по одному соцветию гвоздики;
- Неплотно уложить огурчики в банки — столько, сколько влезет;
- В кастрюлю добавить кетчуп и перемешать со стаканом воды;
- Смешать «томатную» воду, сахар и соль в той же кастрюле — получится рассол для огурцов;
- Рассол довести до закипания, только потом добавить уксус;
- Залить горячий рассол в банки с огурцами и накрыть крышками (не закатывать);
- Поставить банки в кастрюлю, на дно положить кухонное полотенце, залить горячей водой по «плечики» банок;
- Стерилизовать 10-15 минут от момента закипания;
- Закатать банки, укутать теплым полотенцем до остывания;
- Наслаждаться огурчиками через пару недель
Лечо
Лечо — это традиционное венгерское деревенское блюдо из свежих сезонных овощей. Рецепт возник в XVIII веке, когда сладкий перец и помидоры стали доступны простому люду.
Ранее помидоры в Европе считались несъедобными из-за их токсичности, поэтому долгое время их не употребляли в пищу.
Ингредиенты (из расчета на пятилитровую банку):
- Томатный сок — 3 литра;
- Болгарский перец — 30-40 штук;
- Сахар — 200 граммов;
- Растительное масло — 200 грамм;
- Соль — 2 столовые ложки (с горкой);
- Уксус 9% — 50 миллилитров;
- Перец горошком — 10 штук;
- Острый перец — 2 штуки;
- Лук репчатый — 5-6 штук.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Помидоры прокрутить через мясорубку на средней насадке;
- Перцы почистить и порезать средними пластинками;
- Лук нарезать полукольцами (не очень тонкими);
- Довести сок до кипения, добавить лук;
- Через 2 минуты добавить специи и перец;
- Варить 6-7 минут;
- Разлить по банкам и закатать;
- Перевернуть на крышки, укутать и дать остыть;
- Употреблять в пищу можно сразу после полного остывания.
Аджика
Точное происхождение аджики историкам неизвестно, потому что это блюдо принадлежит как абхазской, так и грузинской кухне. Абхазы утверждают, что она была создана ими, но грузины с этим не согласны.
По абхазской легенде, аджика была разработана для ускорения набора веса у овец, чтобы они ели больше травы — соль смешивали с жгучими приправами. Однако пастухи начали добавлять в эту смесь пряные травы и чеснок, в результате чего появились апарпыл-джика — перечная соль, или иначе — аджика — красная соль.
В этом рецепте очень важно пробовать аджику, чтобы контролировать количество добавленных ингредиентов.
Ингредиенты (из расчета на пятилитровую банку):
- Помидоры сливки (обязательно мясистые) — 3 килограмма;
- Болгарский перец — 2 килограмма;
- Горький перец — 30-50 граммов;
- Чеснок — 300 граммов;
- Уксус 9% — 100 граммов;
- Соль — 100 граммов.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Очистить перцы и помидоры;
- Прокрутить все овощи через мясорубку через среднюю насадку (чеснок можно измельчить с помощью чеснокодавилки);
- Залить в стерильные банки, убрать и хранить в холодильнике;
- Соль и перец добавлять по вкусу.
Соленые помидоры
История соленых помидоров относится к древним временам и насчитывает более трех тысяч лет. Ученые считают, что первые соленые помидоры были придуманы и приготовлены в Древнем Риме.
В то время соление использовалось как способ сохранения пищи на протяжении длительных периодов, особенно во время долгих путешествий и военных кампаний.
Соленые помидоры стали популярным деликатесом в Риме и известны как «salsamenta», что в переводе означает «соленые продукты». Они используются в различных салатах и закусках до сих пор.
Ингредиенты:
- Помидоры — 2 килограмма;
- Соль — 100 граммов;
- Сахар — 1 столовая ложка;
- Вода — 2 литра;
- Зонтики укропа;
- Корень хрена;
- Листья хрена.
Пошаговый рецепт приготовления:
- В бутилированную, родниковую или профильтрованную воду растворить не йодированную соль и сахар;
- Залить помидоры рассолом и поставить настаиваться;
- Соленые помидоры будут готовы через 40-50 дней.
Кабачки в банке
Кабачок — настоящий путешественник. В Европу этот овощ привезли испанские корабли Колумба в конце XV века. Прижился кабачок не сразу — сначала его выращивали для красоты, а в пищу рискнули употребить только пару веков спустя. Причем, не только плоды, но и цветки.
Когда кабачок начал распространяться на юг и на восток, — то попал на территорию современных Турции, Италии и Греции. Существует две версии появления кабачка в России. Согласно первой — плод попал в Российскую империю из Италии через Одессу.
По второй версии, кабачки завезли из Греции или Османской империи в XIX веке, на что указывает название в турецком есть слово «kabak», что переводится как «тыква». Другое популярное обозначение этого плода, слово «цуккини» тоже связано с тыквой — корень итальянского «zucchini» — «zucca» (тыква).
Ингредиенты (из расчета на трехлитровую банку):
- Кабачки — 5 килограммов;
- Зонтики укропа — 8 штук;
- Зубчики чеснока — 16 штук;
- Перец душистый;
- Лавровый лист;
- Горький перец — 8 штук;
- Уксус 9% — 16 столовых ложек.
Рассол:
- Вода — 8 литров;
- Соль — 8 столовых ложек;
- Сахар — 12 столовых ложек.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Положить в каждую литровую банку зонтик укропа, 2 зубчика чеснока, горький перец, перец душистый и лавровый лист;
- Залить кипятком и накрыть крышкой, дать остыть 15 минут;
- Сделать рассол;
- Нарезать кабачки кружочками и плотно уложить в банку;
- Залить банки рассолом и добавить в каждую по 2 столовые ложки уксуса;
- Закатать банки, дать настояться две недели
Рассол:
- На литр воды, слитой с банок, по одной столовой ложке соли и полторы столовых ложек сахара.
Арбузы в банке
История маринованных арбузов восходит к XVI веку, когда плоды начали ввозить в Россию из Астрахани, завоеванной Иваном Грозным в 1556 году. В условиях северного климата арбузы не смогли акклиматизироваться, и есть их в «сыром» виде считалось настоящим кощунством.
В результате в народной культуре сформировалась традиция солить и мариновать арбузы. Например, Алексей Михайлович, второй монарх династии Романовых, был настоящим почитателем маринованных арбузов, особенно маринованных с медом, чесноком и солью. По его инициативе в Астрахани были созданы специальные императорские поля для выращивания арбузов.
Только в 1860-х годах Ефим Грачев, российский селекционер-овощевод, вырастил сорта арбузов и дынь, адаптированные к северным климатическим условиям.
Ингредиенты (из расчета на три литровые банки):
- Арбуз — 7 килограммов;
- Вода;
- Сахар — 9-12 столовых ложек;
- Чеснок — 6 зубчика;
- Соль — 3 столовая ложка;
- Уксус — 150 миллилитров.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Обрезать зеленые корочки и неплотно уложить в литровые банки мякоть — сколько влезет (нарезать можно произвольной формы);
- Залить кипятком, накрыть крышкой и подождать, пока остынет примерно 20-30 минут;
- Слить эту воду в кастрюлю и закипятить ее, после закипания залить обратно в банки (если объема воды недостаточно, можно добавить кипяток из чайника);
- После остывания снова слить воду в кастрюлю, довести до кипения и залить в банки;
- Добавить сахар (в зависимости от сладости арбуза);
- Добавить соль, уксус и чеснок;
- Закатать, перевернуть, поболтать, чтобы все специи растворились, и укутать в полотенца;
- Употреблять в пищу можно сразу после остывания.
Важно помнить о правилах хранения заготовок. Банки следует хранить в прохладном темном месте, защищенном от солнечных лучей. Правильно хранящиеся закрутки могут радовать вас своим вкусом долгие месяцы.
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