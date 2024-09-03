«Тима захотел с нами»: Прилучный увез сына от Муцениеце

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 18 0

Павел Прилучный вместо школы отвез сына Тимофея в Геленджик

Фото, видео: Вадим Тараканов / ТАСС; Instagram* / bugevuge; 5-tv.ru

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Сентябрь для 11-летнего Тимофея начался не со школьного звонка, а с шума черноморского побережья.

Школьники всей страны, да и не только они, могут позавидовать старшему сыну Павла Прилучного. Ведь звезда российских сериалов увез мальчика подальше от школьных забот — в теплый Геленджик. Теперь 11-лений Тимофей отдыхает с новой семьей отца на черноморском побережье, осваивая школьную программу онлайн.

«Иногда невозможно отказать желанию своих детей. Тима захотел поехать с нами в Геленджик, и мы решили попробовать учиться дистанционно (временно). Расскажите, кто уже пробовал? Какие сложности нас ждут? А может вовсе и не ждут», — цитирует Павла сайт 7Дней.ru.

Возможно, таким образом Прилучный решил бойкотировать дорогую школу, в которую устроила общих детей Агата Муцениеце. До этого актер отказывался платить за дороге учебное заведение. Мать мальчика пока не прокомментировала ситуацию с продлением каникул старшего сына. Она с улыбкой на лице повела младшую дочь Мию во второй класс.

Не исключено, что дети просто устали от того, что их пытаются разделить родители, и взяли все в свои руки. Сын к отцу, а дочь с мамой. Логично, практично и без судов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем будут жить дети звезд «Закрытой школы».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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