Миллионы на ветер и дыра в щеке: Боня подала в суд на пластического хирурга матери

Телеведущая Виктория Боня и ее мать намерены судиться с пластическим хирургом из-за неудачной операции. Почему процедура прошла не по плану, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Виктория Боня заявила, что ее мать изувечил пластический хирург. Что произошло с женщиной? Кто виноват, что Галина Ивановна теперь не может двигать шеей? Из-за чего у Бони-старшей начался некроз? И сможет ли мать знаменитости вернуться к обычной жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я знаю, что это сейчас нужно пережить. И на это уходит много энергии. И это непросто», — заявила телеведущая.

Виктория Боня рассказала подписчикам, что ее мать подает в суд на пластического хирурга. Когда Галина Ивановна обращалась к специалисту, она мечтала вернуть былую красоту, а получила страшные шрамы. Виктория очень близка с мамой. Она активно приобщает Галину Ивановну к модным тенденциям и прививает собственные привычки. Так, например, они вместе проходили очищающие ритуалы с психоделическими веществами у шаманов Южной Америки. Женщина тогда хвасталась, как здорово ей удалось похудеть благодаря дочке.

«Она скинула 18 килограммов. Мама у меня в большом весе, но у нее, правда, диабет второго типа», — уточнила знаменитость.

Зимой этого года Галина Боня по совету наследницы сделала сразу несколько омолаживающих операций. Как пишут СМИ, липосакция подбородка, блефаропластика и подтяжка лица обошлись ей в девять миллионов рублей. Происходило все в Дубае, в той же клинике и у того же хирурга, где Виктория недавно делала «углы Джоли». Именно теледива порекомендовала маме врача Максима Иванчука. Она и не подозревала, что это едва не закончится трагедией.

«Господин Иванчук показался мне немножко странным товарищем, потому что ровно на днях перед зеркалом в операционной сам себе сделал, опять же, липосакцию аппаратную. И каждый день выкладывал в сториз, как он выглядит», — высказался пластический хирург Олег Баниже.

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Сама Виктория неоднократно ложилась под нож хирурга. В прошлом году она сделала так называемые «лисьи глазки» у звездного специалиста из Голливуда.

«Он работал с Беллой Хадид, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер. Это главные лица мира», — подчеркнула телеведущая.

Несколько месяцев Боня интриговала подписчиков и скрывала свое новое лицо. И лишь когда решилась показать себя миру, призналась, какие испытания ей пришлось пройти.

«Я сюда нажимаю на виски. У меня там как поролоновое хрустит все», — заявила она.

Но, к счастью, все зажило. Телеведущая довольна результатом, в отличие от мамы. Женщина до сих пор не может двигать шеей.

«Здесь была в щеке дыра. Как сказал мне доктор Кау, когда я спросила, скорее всего, это было от отслаивания тканей, когда лазером их отслаивали. Прожгли насквозь. У нее вытекала черная жидкость, был некроз», — рассказала звезда.

«Некроз — это когда ткань умерла, когда не кровоснабжается. Это такой черный кусочек. Сначала фиолетовый, потом черный, потом он отваливается. Некроз может привести к смерти, если он обширный», — объяснил врач Баниже.

Галина Ивановна обратилась за помощью в другую клинику в Эмиратах. Там ей сообщили, что ситуация критическая и нужна пересадка кожи, а возможно, даже не одна.

«Кожи было забрано настолько много… От уха до уха вот здесь лопнуло. И там такой рубец с палец толщиной. Эту часть я вообще молчу, что там швы катастрофические», — уточнила знаменитость.

«Рубцы образуются после ожога. После ожога. И рубцы, которые у мамы Виктории Бони, ровно по трассе, по которой было проведено, наверное, слишком большое аппаратное воздействие для того, чтобы кожа максимально сократилась. Получилось, как получилось», — отметил пластический хирург Баниже.

Максим Иванчук не считает себя виноватым. Говорит, что причина в возрасте пациентки. Якобы такие осложнения являются результатом гормонального сбоя, а также несоблюдением его рекомендаций в период реабилитации.

«Моя мама после операции поехала ко мне в Монако домой и сидела дома. Ничего не делала. Уж тем более никаких нагрузок она на себя не берет. И соблюдала все рекомендации», — подчеркнула телеведущая.

Хирург предложил исправить работу бесплатно, но мать знаменитости отказалась и пошла в суд.

«Мы сейчас подали иск на компенсацию. На денежную в том числе компенсацию», — заявила Виктория Боня.

По сообщениям прессы, в ходе проверок выяснилось, что в клинике было множество нарушений. А у врача, который оперировал женщину, вообще нет лицензии пластического хирурга. Если это действительно окажется так, дело примет совсем другой оборот.

По словам телеведущей и ее матери, у них нет цели отсудить как можно больше денег. Гораздо важнее предостеречь других женщин, чтобы они не стали следующими жертвами.