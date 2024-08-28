«Я устала с ней ходить»: Бьянка решила уменьшить грудь

Бьянка приняла решение об еще одной пластической операции. Что в себе хочет изменить артистка, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Бьянка готовится к очередной пластической операции. Правда, что теперь звезда планирует уменьшить грудь? Сколько миллионов она уже потратила на красоту? И с каким заболеванием позвоночника артистка борется долгие годы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы же женщины. Мы все всегда хотим быть лучше. Даже когда, не знаю, сделаем какую-то масочку, чувствуем уже себя красивее. Сейчас я просто отлично себя чувствую, очень сексуально», — заявила она.

Фанаты перестали узнавать певицу Бьянку. В рекордные сроки она сбросила почти 34 килограмма. После преображения певица сменила балахоны на женственные обтягивающие платья.

«Когда я похудела на 30 килограммов, у меня стал немножко свисать живот. Это было очень неприятно. Поэтому сейчас просто это… Он ушел, и я чувствую себя гораздо просто, не знаю, чувствую себя… Сальмой Хайек», — призналась Бьянка.

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Многие были уверены: королева R& B принимала специальные препараты для похудения. Но сама певица опровергла слухи. Она заявила, что ее новое тело — это результат упорного труда. Бьянка правильно питалась и занималась спортом. А затем легла под нож хирурга. Ей сделали липоскульптурирование: откачали жир из живота и пересадили его в ягодицы.

«Мне сделали живот, просто убрали живот. Я худела очень медленно, очень долго. Это было шесть-семь месяцев. Занималась спортом при этом и ходила в бассейн. Я это все постила, все это видели. Самое главное, что меня устраивает, как я выгляжу сейчас», — подчеркнула артистка.

Впрочем, звезда недолго наслаждалась своим отражением в зеркале. Теперь Бьянке не нравится ее грудь.

«Я не могу прыгать нормально на скакалке, как я привыкла, потому что она очень прыгает, понимаете? Смотри: тан-тан-тан (трясет грудью. — Прим. ред.). Я без бюстгальтера. Она еще больше с бюстгальтером. Но мне не нравится. Я хочу, чтобы мой верх был более изящным», — отметила исполнительница.

Певица призналась, что дело не только в эстетике. С пятым размером груди артистке тяжело бегать, танцевать. К тому же от такой внушительной нагрузки страдает спина. Много лет назад врачи поставили Бьянке диагноз: гиперлордоз позвоночника. При этой патологии поясничный изгиб становится слишком глубоким, появляются сильные боли. А несколько лет назад заболевание усугубилось еще и грыжей.

«У меня безумно красивая большая грудь, но я устала с ней ходить, потому что у меня грыжа в позвоночнике. Закачиваю спину. Специальные упражнения, которые закачивают здесь, укрепляют эти мышцы, за счет чего перестает все болеть», — объяснила звезда.

Певица и ранее думала решить проблему хирургическим путем, но боялась вмешательств. И только после удачно проведенной липосакции решила обратиться к врачам. Она твердо намерена уменьшить грудь на два размера. И уже начала подготовку к операции.

«Реабилитационный период проходит буквально месяц-полтора. И все. Это же не импланты вставляешь», — рассказала знаменистость.

Пластика груди обойдется певице примерно в полмиллиона рублей. А ранее она уже потратила полтора миллиона на липоскульптурирование. Но Бьянка не желает экономить на здоровье и внешности.

«По Москве стоимость операции у хорошего хирурга, опытного, с высоким уровнем профессиональной подготовки — от 500 тысяч», — уточнила пластический хирург Амина Кибишева.

«Я абсолютно автономная женщина, автономный артист. У меня нет никаких продюсеров, никаких лейблов. У меня свой лейбл, более того, свои артисты. Я пишу сама треки, очень хорошо зарабатываю», — подчеркнула Бьянка.

Помимо красоты, 38-летняя певица предпочитает вкладывать средства в недвижимость. Она владеет двухэтажным загородным домом в Подмосковье общей площадью 150 квадратных метров и квартирой в столице с видом на Кремль. А в этом году Бьянка приступает к строительству нового коттеджа.

«У меня просто есть уже большой дом. Я хочу небольшой дом, одноэтажный обязательно, с бассейном. Обязательно где-нибудь в лесу, около красивой-красивой речки», — рассказала певица.

Единственное, в чем пока не преуспела Бьянка, — это личная жизнь. У нее нет мужа и детей. Звезда живет одна в огромном доме, но относится к отсутствию семьи философски. И уверяет, что сама не хочет замуж. После целой череды неудачных отношений певица решила, что она не создана для брака.

«Я очень брезгливая. Не люблю, когда трогают мои вещи. Не люблю, когда мне говорят, во сколько мне вставать, что мне одевать, с кем мне фоткаться, в каких трусах мне лучше, в каких не лучше. Я это все ненавижу», — призналась исполнительница.

Певица живет для себя. Получает удовольствие от каждого момента. Бьянка пишет новые хиты и верит: все самое лучшее у нее впереди.