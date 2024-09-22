Магия четырех стихий: чем уникален День осеннего равноденствия 22 сентября 2024

В воскресенье, 22 сентября, наступает День осеннего равноденствия. Солнце переходит в знак Весов. Такой транзит повлияет на казавшуюся привычной жизнь людей.

Специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко специально для Пятого канала рассказала, как данный аспект отразится на взаимоотношениях, конфликтах и внешности.

День осеннего равноденствия: когда наступит в 2024 году

Уникальное астрономическое явление наблюдается ежегодно. В этот праздник световой день становится почти что равным ночи и постепенно сокращается.

«22 сентября — один из волшебных дней в году, День осеннего равноденствия, когда все космические силы уравновешиваются, когда мы можем заполучить свой результат и направить вектор этого ресурса в правильное русло», — охарактеризовала важную дату астролог.

Эксперт отметила, что в настоящее время Земля находится в сакральной фазе, на рубеже эпох, когда все задачи, цели и желания должны быть максимально искренними, серьезными и по-настоящему истинными. Поэтому, сочетание переходного времени и смены маятника дня и ночи обязывает людей к особому поведению. Главное в День осеннего равноденствия подвести итоги.

День осеннего равноденствия с научной точки зрения

Во время наступления осеннего равноденствия Солнце пересекает экватор и переходит из Северного полушария в Южное. В момент, когда это происходит, ось Земли не наклоняется по отношению к Солнцу. Это и приводит к равной продолжительности дня и ночи почти на всей планете.

После осеннего равноденствия световой день в Северном полушарии начнет значительно сокращаться. Своего минимума он должен достигнуть 21 декабря.

Известно точное время наступления этого явления. Осеннее чудо произойдет в 15: 43 по московскому времени или в 12:43 по всемирному времени.

День осеннего равноденствия в разных культурах

В индийской культуре День осеннего равноденствия связан с праздником Дурга-пуджа и символизирует победу доброй богини Дурги над злыми силами. Чаще всего праздник отмечают с большим размахом и проводят специальные религиозные церемонии. После торжества люди много танцуют и поют.

Древние кельты на осеннее равноденствие отмечали Мабон — фестиваль второго урожая и созревания яблок. Во время праздника они собирались на особые праздничные гуляния и проводили церемонии под открытым небом. В земледельческих общинах, где собирали урожай, устраивали пышные трапезы. В центре внимания были различные сельскохозяйственные культуры: зерновые, фрукты, овощи и ягоды.

Во время Мабона кельты также ритуально жертвовали часть урожая в знак благодарности богам и духам. Они возводили алтари и делали подношения в виде плодов и цветов, а также приводили в порядок свои дома, чтобы достойно принять гостей и родственников.

День осеннего равноденствия у славян: обычаи, традиции, символы

Для славян этот праздник был особенным и отмечался с широким размахом. В славянской традиции День осеннего равноденствия также называли Авсень или Таусень, так как именно эти имена носил Славянский Бог, который, по преданию, принимал в этот день управление движением Солнца.

День, когда Солнце переходит в знак Весов, был одним из любимых праздников славян. Чаще всего его отмечали в течение недели, а иногда он длился и дольше. Славяне радовались собранному урожаю, благодарили щедрых Богов и угощали всех желающих праздничными кушаньями. На стол всегда подавали колос с зерном и свежий каравай.

Главными символами праздника являются:

Зерно;

Хлеб;

Каша;

Яблоки;

Мед;

Ягоды рябины.

Молодые девушки не забывали вспомнить богиню любви и красоты Ладу, которая издавна считалась покровительницей невест. Считалось, что если молодая девушка выйдет замуж после окончания всех полевых работ, то ее непременно ждет счастливая жизнь.

Славянские ритуалы

В День осеннего равноденствия проводили ритуалы для того, чтобы привлечь в дом счастье и удачу. Хозяйки пекли большие пироги с яблоками и капустой. Если замешанное тесто поднималось быстро, то это означало, что в ближайший год в доме будет царить благополучие и добро.

Наши предки очень трепетно относились к деревьям. Они воспринимали их как одушевленные существа, которые способны защитить жилище от злых духов. В День осеннего равноденствия славяне приносили в дом ветки рябины. По их мнению, рябина, сорванная именно в этот день, способна защитить от всего нехорошего.

Кроме того, смена сезона с лета на осень символизировала своего рода новое начало. Поэтому люди смотрели на осеннее равноденствие как на возможность оценить прошедший год и подготовиться к предстоящим заморозкам. Именно в эту дату, по заверению славян, грань между миром живых и мертвых становилась особенно тонкой. Люди проводили ритуалы и обряды, чтобы задобрить духов, попросить их защиты и благословения на грядущий зимний период.

Как подготовиться к гаданию в День осеннего равноденствия

Издавна в День осеннего равноденствия принято благодарить Землю за собранный урожай и встречать осень. В наши дни многие прибегают к нехитрым гаданиям и ритуалам для того, чтобы в доме царили покой, уют и удача.

Перед тем как проводить специальные магические обряды, стоит провести несколько нетрудных ритуалов, которые помогут получить как можно больше ответов на все интересующие вопросы.

Перед проведением магического обряда важно не загружать себя работой и домашними заботами. Лучше всего расслабиться и сконцентрироваться на своих мыслях и ощущениях.

После пробуждения рекомендуется принять душ и надеть чистую одежду. Издавна наши предки считали, что вода обладает особыми свойствами и сможет смыть всю грязь и негатив с человека.

Топовые модные тренды осени 2024: красный цвет, клетка и деним

Нужно внимательно подумать и сформулировать в голове все волнующие вопросы. Например, о карьере, здоровье, любви и доме. Для того чтобы не забыть их, рекомендуется зафиксировать каждый из них на бумаге.

Нельзя забывать о поддержании особой атмосферы в доме. Лучше всего зажечь свечи и убедиться, что обряду никто и ничто не сможет помешать.

Гадать можно на различных стихиях. Самым простым видом магического таинства станет обращение к будущему. Для этого нужно сформулировать интересующий вопрос, на который можно получить или утвердительный, или отрицательный ответ.

Не стоит забывать о том, что на двух чистых листах нужно написать два варианта ответа: «да» или «нет». Перед сном заветные листы стоит положить под подушку. После пробуждения обязательно вытащить первый попавшийся ответ. Он и подскажет, как поступать дальше.

Чаще славяне усложняли гадание и привлекали к обряду энергии стихий, которым соответствовали определенные божества.

Читайте также Секреты бабьего лета: какие приметы предскажут погоду на всю осень

Необычное гадание со стихией Воздуха

Провести магическую практику с привлечением воздушной стихии очень легко. Несколько рекомендаций, которые помогут обратиться к Воздуху в День осеннего равноденствия:

Четко сформулировать вопрос и сосредоточиться исключительно на себе.

Написать на двух листах ответы «да» и «нет» после чего выйти на улицу. Желательно, чтобы гаданию не мешали посторонние. Рекомендуется осуществлять ритуал на исходе дня.

Пустить листочки по ветру.

Если листочки устремились влево, ответ на вопрос будет утвердительным, если вправо — отрицательным. Однако в том случае, если они полетели вперед или назад, время для поставленного вопроса еще не пришло.

Несложное гадание со стихией Земли

Похожее гадание в День осеннего равноденствия можно провести со стихией Земли. Необходимо сформулировать вопрос, на который хочется получить ответ. Следует отметить, что листки с ответами класть нужно не под подушку, а скомкать, после чего перемешать с землей.

Все действия важно делать очень тщательно, в сыроватой земле. Во время перемешивания прошептать волнующий вопрос, после чего вытащить свой ответ. Основательная и мощная энергия Земли должна подсказать верное решение.

В чем поможет стихия Воды

Различные гадания наши предки проводили со стихией воды. В День осеннего равноденствия славяне чаще всего склонялись к полезным обрядам по очищению энергетики.

Перед зимой нужно было привести в порядок жилище, так как позже это нельзя было сделать. Сейчас также рекомендуется провести влажную уборку в доме до наступления праздника. Чистая вода изгонит из дома злых духов и принесет в дом гармонию и порядок.

Как правильно обратиться к стихии Огня

Для того чтобы провести гадание со стихией Огня, нужно взять осенний лист. Не стоит выбирать его по цвету и форме. Главное —выбрать первый попавшийся на глаза.

Взяв в руки спички, нужно подумать о вопросе, который хочется задать, и определить, с какой стороны будет «да» и «нет». После всех проделанных действий нужно поджечь и бросить спичку на листок. С какой стороны он загорится, таков и ответ. В случае если пламя охватило листок с двух сторон, ответ на вопрос будет неопределен.

Если гадать в День осеннего равноденствия не хочется, стоит задуматься о встрече с дорогими сердцу людьми, родными или друзьями. В приятной компании можно помечтать о будущем и составить план действий на ближайшие месяцы.

Народные приметы, связанные с погодой

День осеннего равноденствия всегда был связан со множеством примет и поверий. Издавна погода в этот день позволяла предположить, какой будет грядущая осень.

Считается, что если весь день будет солнечно, то холода наступят совсем не скоро.

Теплый сентябрь указывает на то, что период дождей и холодов можно рано не ждать.

Если на земле рассыпано много желудей, это означает, что зима будет снежной.

Холодную зиму стоит ждать, если ива в этот день сбросила много листвы.

Особое внимание стоит обратить на гроздья рябины. Если ягод на дереве много, значит, зима будет холодной и снежной.

Как провести день осеннего равноденствия с пользой

Простой совет на 22 сентября: вспомнить, например, что полезного было сделано за лето. Нужно обязательно выразить благодарность: за то, что было дано в жизни, а также за то, от чего уберегли Высшие силы.

«Гармонизируем и уравновешиваем внешнюю активность, внутренний покой, баланс между общественным и личным: все это поможет сделать Солнце, которое переходит в знак Весов», — порекомендовала специалист.

Также эксперт отметила, что в период с 23 сентября, когда Солнце находится на транзите по Весам, люди становятся более тактичными, гармоничными, стремятся урегулировать все мирным путем, в том числе конфликты и споры. Однако Татьяна Карпенко предостерегла от излишней расслабленности: не стоит думать, что этот период будет исключительно бесконфликтным. Споры возможны. Но они даже будут больше выматывать. Это объясняется тем, что люди захотят понять точку зрения другого, войти в его положение. Наличие Марса, а также Весов, вечно колеблющихся в негативе, согласно астрологическим правилам, могут указывать на период, когда очень трудно будет принимать решения.

«Весы — это тот знак, который ориентирован на партнерство, отношения, общение, любовь, свидания. Весы пробуждают желание влюбляться. Солнце — сигнификатор пятого дома, управляет пятым полем гороскопа, отвечает за любовь. Поэтому в этот период всегда много свадеб. Нужно сделать акцент на любви, творчестве, искусстве, красоте. Стремиться к гармонии и равновесию, быть миролюбивыми», — подчеркнула специалист по лунному календарю.

По мнению Татьяны Карпенко, люди будут больше акцентировать внимание на внешней привлекательности: их волнует то, как они выглядят сейчас и какими они станут впоследствии. Астролог рекомендует воспользоваться благоприятным периодом и посетить салоны красоты и косметологии.