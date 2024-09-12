Секреты бабьего лета: какие приметы предскажут погоду на всю осень

Сентябрь — месяц, который встречает теплым солнцем, красивой погодой и незабываемой красотой окружающего мира, но и поражает своей переменчивостью. Один день может быть жарким и солнечным, словно середина лета, а на следующий уже ощущается легкое прикосновение прохлады, напоминая о приближающейся осени.

В такой период и наступает бабье лето — своеобразное свидание между летом и осенью, период, когда природа будто бы не готова окончательно расстаться с теплом и красками долгожданного сезона. Сколько же оно продлится и когда наступит осень, эксклюзивно Пятому каналу рассказал климатолог, метеоролог Александр Шувалов.

Почему бабье лето так называется

Бабье лето — это удивительное явление природы, которое часто наблюдается осенью, когда после холодных дождей и первых заморозков вновь наступает теплое и солнечное погожее время. Это словно второе дыхание лета перед приходом длительной стужи.

И этот осенний период многие ожидают с нетерпением, так как после первых морозов людям вновь хочется почувствовать летнее тепло, и такая возможность обычно выпадает в середине сентября. Интересно, почему же его назвали именно бабьим летом?

Название такой поры встречается во множестве языков. Например, в славянских языках такой период именуется бабьим летом.

В современной Германии оно зовется бабушкиным, так как в это время по воздуху летают паутинки, напоминающие седые женские волосы.

Множество писателей посвящали свои произведения этому сезону. Сказочная палитра красок, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь еще зеленые деревья, и температура, напоминающая лето, делают этот период особо привлекательным.

На славянских территориях название этого времени одинаково, в то время как в Нидерландах его называют Послелетьем, в США — Индейским летом, в Италии — летом Святого Мартина, во Франции — летом Святого Дени, а в Болгарии и Македонии — Цыганским летом или Летом бедняков.

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В Большой Советской энциклопедии упоминается, что бабье лето связано с окончанием полевых работ, когда женщины начинают заниматься домашними делами на улице в теплую погоду. Например, они мочили лен, обрабатывали его, ткали и шили одежду. Также теплый осенний период на Руси называли Марфино лето. Оно обозначало начало заготовок созревших плодов на зиму, иными словами, бабьи работы.

Тем не менее эксперты не считают эту версию окончательной. Существует несколько альтернативных теорий.

Первая из них предполагает, что название этого периода возникло от созвездия Плеяд, названного в России «Бабой» которое можно было увидеть невооруженным глазом в ночном небе ближе к концу сентября.

По второй теории, термин бабье лето указывает на период юности в жизни женщин. То есть имеются в виду не годы, а лета. Это связано с тем, что привлекательность женщин приходятся именно на это время, которое является совсем небольшим этапом жизни. Но данная версия не вызывает у ученых особых предпочтений.

Еще одна гипотеза основывается на суевериях, возникших во времена Руси. Тогда люди полагали, что женщины могут влиять на погоду и возвращать времена года. Но и она выглядит довольно странной.

В итоге версия о том, что женщины, наслаждаясь осенним солнцем, занимались домашними «бабьими» делами считается самой распространенной.

Когда наступает бабье лето

Продолжительность бабьего лета составляет около одной недели или реже, двух, и иногда оно может сопровождаться повторным цветением некоторых растений, которые обычно благоухают всего раз в год.

Так, согласно народному календарю, бабье лето обычно начинается 14 сентября, в день, когда почитается Симеон Столпник (Летопроводец).

Однако некоторые источники выделяют два периода бабьего лета:

молодое с 28 августа до 11 сентября, то есть с Успения Пресвятой Богородицы и до дня Усекновения главы Иоанна Предтечи;

зрелое с 14 сентября по 21 сентября — с Симеонова дня и до Рождества Пресвятой Богородицы или вплоть до Воздвижения 27 сентября.

Что же касается бабьего лета в 2024-м, специалист сообщает, что ждать его в этом году не стоит, так как теплая погода продлится еще как минимум пару недель, а средняя температура до конца месяца будет в районе 20 градусов.

«Бабье лето — это период, который наступает после первого осеннего ненастья. Но в этом году непогоды нет, а лето и вовсе продолжается по всем параметрам. Как по среднесуточной температуре, так и по максимальной», — рассказывает Александр Шувалов.

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Как поясняет эксперт, пока блокирующий антициклон, который сейчас расположился над Уралом и Европейской частью вплоть до Балтики, регенерирует и нависает над Русской равниной — плохой осенней погоды ждать не стоит.

«Очень велика вероятность, что бабье лето наступит в октябре. Так как если обычное лето закончится только 25 сентября, то бабьему лету ничего не остается, только как проявить себя в октябре», — уверен специалист.

А значит и октябрь порадует россиян хорошей теплой погодой.

Климатолог также отметил, что похожая погода была в 2010-м, когда подобный период длился два месяца.

Обычно к октябрю осенний зной постепенно уходит, так как теплые воздушные массы становятся не способны противостоять холоду континентального климата; к тому же им трудно добраться до России из-за нарастающего влияния восточных климатических процессов. Но, похоже, не в этом году.

Главные приметы бабьего лета

В бабье лето на Руси погода предсказывала, какой будет вся осень.

Если оно выдалось ненастным, то вся осень оказывалась сухой. Если же бабье лето жаркое и сухое, то ближайшие три месяца были дождливыми.

Также крестьяне смотрели — поля и луга в это время опутаны паутиной — осень окажется затяжной. А если в дни молодого бабьего лета появляется радуга — жди теплую осень.

Симеонов день, с которого начиналось бабье лето, имел особенное значение для крестьян. В этот день проводили обряд Осенины — отмечали приход осени. К этому моменту завершалась уборка яровых и посев ржи. После Симеонова дня сажать семена было уже нельзя. Также в этот праздник переезжали в новые дома, считая, что это принесет удачу и счастье жильцам.

Кроме того, в этот день было принято хоронить насекомых, закапывая их подальше от дома, чтобы они больше не появлялись в доме. Существовал обычай закладывать тараканов, мух или блох в небольшие гробики из овощей в первый день бабьего лета. В народе верили, что так можно избавиться от бедности и разлада в семье.

Объяснить связь между охотой в конкретное время года и крепким здоровьем сложно, но это убеждение существует давно. Интересно, что эта традиция касается не только людей, но и собак с лошадьми, которые играют важную роль в процессе охоты. Считалось, что выезд на лошади в этот период, даже не с целью охоты, а просто для прогулки, укреплял здоровье животного.

Помимо этого, говорили, что, если собаки побегают по лесу в бабье лето, они становятся более спокойными, а их активные прогулки в это время способствуют тому, что они становятся меньше подвержены болезням.

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Что касается крестьянок, то они занимались не только работой. В бабье лето часто устраивались народные гулянья с хороводами и песнями. Эта традиция связана с тем, что именно в Симеонов день начинались сватовства и свадебные обряды. Женихи собирались, чтобы взглянуть на невест. В это время матери готовили пироги, накрывали столы и приглашали всех красных девиц из окрестностей. Так начинались свадебные недели.

Но если же в семье возникали разногласия, и кто-то из супругов решит наладить отношения, второй непременно поддастся этому желанию. Считалось, кто помирится в этот день, у тех медовый месяц продлится очень долго.

В современном мире в некоторых культурах люди до сих пор верят, что в это время легче привлекать удачу и счастье, и считают это время благоприятным для проведения торжественных мероприятий.

В период бабьего лета многие отправляются в походы или пикники, чтобы насладиться последними теплыми днями перед наступлением осени.