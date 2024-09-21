Мы так жили 30 лет назад: что из сериала «Друзья» навсегда ушло в прошлое

Ситком «Друзья» считается одним из самых популярных и успешных сериалов в истории телевидения. В сентябре 2024 сериал празднует свое 30-летие.

«Друзья» подарили зрителям не только множество незабываемых моментов, но и запечатлели, как менялись со временем мировоззрения и предметы быта. Сегодня многие вещи, сцены и действия героев «Друзей» кажутся устаревшими и даже невероятными для современной аудитории.

Что же из популярного сериала уже не актуально в наши дни?

Проблемы поколений

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Главные темы героев «Друзей» — отношения, безработица, одиночество и поиск себя в большом городе колоссально отличаются от тех, что сейчас волнует поколение зумеров и тем более поколение альфа.

В современном мире цифровые связи обесценивают человеческие и дружеские, а лайки стали новой мерой успеха. Но в 90-е все же стабильная карьера в офисе и большая семья ценились куда больше и были индикатором процветающей жизни.

Кроме того, личные встречи с друзьями сменились мгновенной связью в соцсетях. Но онлайн-взаимодействие не может в полной мере заменить теплоты живого общения.

Видео и аудиокассеты

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

В сериале «Друзья» во втором сезоне Моника случайно обнаружила в одной из старых коробок видеокассету с выпускного бала. Вся шестерка смотрит запись, на которой толстая Моника, Рэйчел до ринопластики, а Росс с густой шевелюрой.

Или же в третьем сезоне Чендлер в попытках бросить курить прослушивает аудиокассету с гипнозом, но оказалось, что запись предназначалась для женской аудитории.

Сегодня же большинство людей предпочитают потоковые сервисы, где можно найти любимые фильмы и сериалы, в том числе и «Друзей» в любое время.

Старые видеокамеры и проводные наушники

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

В лондонских сериях «Друзей» Чендлер и Джоуи снимают свое путешествие на старую видеокамеру. Но в наше время они бы точно использовали смартфон.

Также и с громоздкими проводными наушниками. Например, в серии где Чендлер сидит в кресле в обнимку с пластинкой Лайонела Ричи и слушает музыку. Сейчас герой скорее всего воспользовался беспроводной колонкой или блютуз наушниками.

Поездка в машине без ремня безопасности

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Еще одно несоответствие современным стандартам — это сцены из «Друзей» где персонажи ездят в автомобиле без пристегнутого ремня безопасности. Например, когда Рейчел катается на «порше» Моники, Фиби за рулем винтажного такси или Чендлер, Джоуи и Росс на заднем сидении полицейской машины.

В наше время правила дорожного движения контролируются строже, и использование ремня безопасности является обязательным для всех пассажиров. Такой момент в сериале «Друзья» может вызвать недоумение у современных зрителей, привыкших к соблюдению правил безопасности на дороге.

Курение в общественных местах

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Еще один «артефакт» из прошлого — курение в общественных местах, таких как кафе или офисы. В «Друзьях» герои часто выкуривали сигареты в центральной кофейне Central Perk или в офисе, не обращая внимания на последствия и окружающих.

Если не считать второстепенных персонажей и людей из массовки, главным курильщиком среди основной шестерки был Чендлер, пытающийся периодически побороть свою вредную привычку. И даже Рейчел в одной из серий пятого сезона, пытаясь таким образом сблизиться со своими коллегами, выкурила сигарету.

С течением времени мнение об опасностях пассивного курения изменилось. Поэтому сегодня во многих странах мира в общественных местах оно запрещено законом.

Антенны на мобильных телефонах

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Еще один интересный момент, который был актуален в 90-х — антенны на мобильных телефонах.

В «Друзьях» встречаются сцены, где герои вытаскивают антенну на своих мобильниках для лучшего сигнала.

Например, во втором сезоне, в сцене, где Рейчел пытается срочно позвонить Россу. Не имея под рукой сотового телефона, она обращается к незнакомцу за соседним столиком с просьбой одолжить «трубку». В этот момент в кадре появляется черный мобильный телефон с длинной антенной. После того как Рейчел произносит знаменитый монолог о «подведении черты», она эффектно отправляет гаджет в корзину со льдом для шампанского.

В современных же смартфонах антенны встроены в корпус, и вытаскивать их для улучшения связи больше не требуется.

Характеристики техники

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Вероятно, одним из самых запоминающихся моментов в сериале, связанных с техникой, является сцена во втором сезоне, где Чендлер показывает своим друзьям недавно купленный ноутбук и хвастается его впечатляющими характеристиками. Он озвучивает, что в компьютере 12 мегабайт оперативной памяти, жесткий диск объемом 500 мегабайт, встроенный скоростной модем, CD-ROM и инфракрасный порт.

Когда Фиби спрашивает, для чего он собирается использовать такой мощный компьютер, Чендлер отвечает, что он нужен ему для игр.

В последующих сценах Чендлер, Росс и Джо используют ноутбук, чтобы составить и распечатать список плюсов и минусов двух девушек — Рейчел и Джули, с которой встречается Росс.

Сейчас данные характеристики персонального компьютера не только не впечатлили бы, но и вряд ли подошли для игр. А дисковод и вовсе не найти в большинстве современных моделей.

Пейджеры

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

В 90-х пейджеры были некоторое время мега-популярными. Но как только мобильная связь стала дешевле, эти устройства ушли в прошлое. Например, в России окончательно отозвали лицензию на предоставление подобных услуг по причине многолетней невостребованности. Однако в мире до сих пор есть места, где население пользуется пейджерами — чаще всего это отдаленные районы, где плохая сотовая связь.

Но во времена первых сезонов «Друзей» такие устройства были на пике. Так, в одной из серий Росс продемонстрировал пейджер, который он решил купить специально для того, чтобы его бывшая жена Кэрол, которая на тот момент ждала ребенка, могла сообщить ему, когда начнутся схватки.

Чтение газет

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Герои сериала «Друзья» жили в то время, когда газеты еще были неотъемлемой частью утреннего ритуала.

Однако сегодня, когда технологии шагнули вперед, подобный досуг теряет свою актуальность.

Смартфоны и планшеты заменили привычные страницы, а поток информации стал бесконечным и бесплатным. Теперь, сидя на диване в Центральной кофейне, Джоуи и Чендлер листали бы новости различных интернет-изданий на своих экранах, а не просматривали их бумажные версии, шурша страницами и пачкая руки.

Пользование украденной кредиткой

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

В последних сериях первого сезона Моника обнаруживает, что кто-то другой использует ее кредитную карту, когда в конце месяца получает выписку по расходам. Она понимает, что «фальшивая Моника» ведет более увлекательную жизнь, чем она.

В настоящее время уже после первой нелегальной покупки героиня сразу бы получила уведомление на телефон и заблокировала карту через мобильное приложение.

Энциклопедия и Тезаурус

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

В одной из серий «Друзей» Джоуи решил стать умнее и, чтобы решить эту проблему, покупает энциклопедию. Однако средств у него хватило лишь на один том, начинающийся на букву «V».

Сейчас же даже Джоуи, который не отличался особыми умственными способностями, осознал бы, что нет смысла вкладывать деньги в то, что можно легко найти в Интернете.

Похожая ситуация сложилась и со словарем Тезаурусом, при помощи которого Джоуи пытался написать рекомендательное письмо для Моники и Чендлера, чтобы тем дали добро для усыновления. Но вышла из этого сплошная чепуха.

Чтобы снова не попасть впросак, в наши дни герой, скорее всего, воспользовался нейросетью, которая составила бы для него вполне грамотный текст.

Незнание геолокации

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

В третьем сезоне друзья отправились в горы, чтобы покататься на лыжах. Но такси Фиби сломалось. Соответственно, все они оказались в какой-то глуши и не знали, как объяснить эвакуаторщикам, где находятся.

Сейчас бы они заглянули в навигатор или в с помощью приложения в телефоне смогли сообщить свое местоположение с точностью до сантиметра.

Отсутствие соцсетей

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

В одной из серий восьмого сезона «Друзей» неожиданно для всех в касте появился Брэд Питт в роли бывшего одноклассника Моники и Рейчел. Девушки были весьма впечатлены его изменившимся внешним видом, так как никто их них не знал, что он похорошел и сильно похудел со школьных времен.

А все потому, что герой Питта явно не ведет соцсети и не спамит в них своими фото. В нынешнее время такое трудно представить, тем более для человека, прошедшего столь успешную трансформацию и желающего ее продемонстрировать.

Что касается главных героев, то им бы также пришлись по душе современные технологии. Например, Фиби стримила свои выступления, а Джоуи получил кучу поклонников, благодаря внешности.

«Белый» состав актеров и гендерные запреты

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Весь состав «Друзей», включая второстепенных персонажей, состоит исключительно из «белых» американцев, в то время как для «цветных» в нем не нашлось места — гласит одна из главных критик, исходящих от молодого поколения зрителей сериала.

Иными словами, если бы сериал снимали в наши дни, то каст актеров выглядел явно по-другому. В том числе с расовым и гендерным разнообразием.

Также многие современные зрители отмечают шейминг «толстой Моники», что сейчас является недопустимым.

Кроме того, в одном из эпизодов Росс без видимой причины увольняет няню-мужчину. И если в 90-е его возмущения выглядели вполне уместными, то сейчас же строго порицаются.

Отсутствие видеонаблюдения

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

В современном мире практически каждый сантиметр общественных мест и многих заведений находится под наблюдением видеокамер. Сейчас практически невозможно совершить какое-либо действие и остаться незамеченным.

А во втором сезоне героям сериала это удалось. Когда Росс и Рейчел провели романтическую ночь в планетарии музея естествознания, их интимные моменты никто не увидел.

Использование монет

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Если в сериале Фиби бросали на улице мелочь, то в настоящее время уже никто не носит монеты в карманах. В данном случае снова вмешались современные технологии и определили будущее денег, заменив металлические на цифровые.