ТОП-5 нелепых ошибок, рушащих новые отношения вслед за прошлыми

Зачастую разрыв отношений связан с приобретением нового опыта, причем не всегда позитивного. После расставания у партнеров могут остаться разочарования, недосказанности и обиды друг на друга. Все это негативным образом отражается на будущих отношениях.

О том, какие проблемы из прошлого могут разрушить любовный союз, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог и нейрокоуч Светлана Комарницкая.

«Неосознанно мы тянем старые травмы, которые у нас были в прошлых отношениях. Это обиды. Возможно, на партнера, на мать и отца, непроработанное собственное состояние. Допустим, ревность, недоверие, неприятие партнера», — отметила эксперт.

Люди любят пускать жизнь на самотек и верить в то, что их проблемы испарятся. Однако те могут долго сидеть внутри и не выходить наружу, пока человек не начнет новый роман. На этом повороте судьбы его будет подстерегать настоящая опасность.

Обиды на предыдущего партнера

Одна из главных вещей, которую люди тянут из прошлых отношений, — это обвинения партнера в чем-либо и бесконечная критика. Ни в коем случае нельзя даже мысленно порицать друг друга.

«Когда вы принимаете человека с любовью, думайте о том, чему можете у него научиться, что можете ему дать. Принимайте все его черты, он это будет чувствовать неосознанно. Проверьте на практике. Он к вам будет больше расположен», — заявила психолог.

Критика — частое явление в совместной жизни. Обвинения затрагивают в том числе сферу быта и иногда доходят до абсурда. Однако отношения можно наладить, если самому начать по-другому смотреть на ситуацию. В таком случае избранник подтянется и тоже станет совершенствоваться.

«Человек неосознанно начинает чувствовать и менять отношение к вам», — отметила эксперт.

Недоверие и ревность

В случае здоровых отношений народное выражение «Ревнует, значит, любит» оказывается совершенно неправдивым. Это деструктивное чувство исходит от неуверенности в себе. В таких ситуациях поводом для скандала может стать что угодно. Пока один из партнеров занимается своими делами и строит карьеру, другой — сходит с ума и накручивает себя.

«В отношениях нужно доверять, а если не получается, нужно заняться собой, развитием себя. Тогда вы будете друг другу интересны. Ревность должна быть обоснованной», — заявила психолог.

Эту проблему можно решить с помощью диалога. Стоит спокойно и без упреков рассказать о своих чувствах, поделиться переживаниями и обосновать их. Есть вероятность, что после такого откровенного разговора дела пойдут в гору и ревность исчезнет.

Травмы и измены

Довольно распространены ситуации, когда женщина либо мужчина пережили психотравму. И теперь чтобы зайти в новые отношения, им нужно себя хорошо проработать, в противном случае, будет постоянное ожидание предательства. Это негативно скажется на атмосфере в паре, ведь в мыслях будет воспроизводиться неприятный эпизод из прошлого.

«У меня была клиентка, которая говорила: „В прошлых отношениях мой муж принимал наркотики, периодически пил и гулял. Наши отношения разорвались в результате того, что он изменял. Мы развелись, и сейчас мне встречаются подобные партнеры. У меня их три, они все одинаковые, я не могу понять, что случилось“. Причина в том, что когда она была в отношениях, она не проработала себя», — отметила Комарницкая.

Когда люди встречаются, они становятся учителями друг для друга. Между вторыми половинками царит взаимопонимание и принятие, когда каждый из них умеет прощать и отпускать то, что было ранее.

«Если тебе дан этот урок, то ты должен понять, для чего. Никто так не подсвечивает ваши внутренние проблемы, как собственный партнер. Не обвинять его, а внутрь себя заглянуть», — подчеркнула специалист.

Влюбленные — зеркала друг друга, они способны подсветить все негативные проявления второй половинки. Это значит, что если есть проблемы, то нужно в первую очередь смотреть внутрь своего сознания.

«Женщина в отношениях должна научиться любить себя. Когда она любит себя, то по-другому растет. Вместе с партнером. Когда она полностью отдает себя, то происходит саморазрушение», — заявила психолог.

Обида на родителей

Люди зачастую тянут психологические травмы из детства в свои отношения. Психология учит вспоминать прошлое с благодарностью, каким бы негативным оно ни было. Если держать обиду внутри и не прорабатывать ее, то рано или поздно это не лучшим образом отразится на партнере.

«У вас будет проекция. Вы будете проецировать любое поведение партнера. Вспоминать ситуации, которые у вас были в детстве с отцом или матерью», — заявила психолог.

Важно понимать, что родителей не выбирают и основную свою задачу они выполнили, вырастив ребенка. Психология учит любить и помогать своим близким. Относиться с благодарностью к любому опыту. Эксперт отметила, что те люди, которые не держат зла на близких родственников, наиболее успешны в личной жизни и финансовой сфере.

Неуважение друг к другу

Новые отношения может разрушить желание постоянно что-то искать. В настоящее время сильная проблема — это нетерпение друг друга. Партнеры уверены, что в любой момент смогут развестись.

«Это наличие большого выбора. Люди перестали терпеть, понимать и слышать друг друга. Самое главное, что может разрушить отношения — это неумение слушать и дружить», — отметила специалист.

Чтобы удержать любовный союз, необходимо иметь общие интересы, выстраивать теплые дружеские отношения. Страсть проходит спустя несколько лет, вместо нее появляется уважение. Если его нет, то союз обречен на провал.

«Эгоизм разрушает любовь, когда мы живем только для себя. <…> Когда мы делаем что-то для своей любимой женщины, она окрыляется, цветет и наполняется энергией, которую дает своему мужчине. А у него благодаря этому все получается в работе», — подчеркнула Комарницкая.

Неуважение к партнеру разрушает отношения. В семье самое главное — взаимная поддержка и полное принятие.

«Люди разучились терпеть. Это одно из главных качеств, которое поможет сохранить семью и преодолеть все. <…> Если партнеру что-то не нравится, он собирает вещи и уходит. Так не делается. Если происходит какой-то конфликт, недопонимание, то нужно выдохнуть, посчитать до пяти, пойти в другую комнату. На следующий день можно поговорить», — заявила эксперт.

Разные критические ситуации лишь скрепляют пару. Нужно научиться их решать.

Можно ли избежать ошибок прошлого в новых отношениях

Избежать ошибок прошлого в новых отношениях возможно. Нужно тщательно проработать все проблемы у психолога.

«Клиентка решила после измены остаться с мужем. Надо простить. Если ты собираешься с ним жить дальше, нужно отпустить. Необходимо понимать, что если в вашем поле появилась любовница, значит, ты своей энергией что-то не додала», — заявила психолог.

Специалист считает, что женщина — это ресурс. Возможно, в паре возникли недоговоренности или женщина выбрала мужчину, который любит разнообразие. Если супруга принимает решение сохранить семью, то нужно отпустить проблему, а не мусолить ее при любой возможности.

Ошибок смогут избежать лишь те люди, которые умеют слушать и слышать. Нужно стремиться понимать друг друга, а не обвинять. Важно предлагать помощь и думать о том, что сам можешь дать партнеру.

«Как показывает практика, когда женщина относится к мужчине критически, она его убивает эмоционально. Она всегда эмоционально сильнее. Партнерша его обездвиживает и лишает энергии, когда критикует. Лучше вдохновляться, смотреть на партнера с восхищением, тогда у него дальше будет взлет», — отметила специалист.

Меняя себя и становясь лучше, один увлекает за собой второго. Тот подключается и мотивируется. Важно обращаться к квалифицированному специалисту, если есть желание не повторять собственных ошибок и строить крепкий, надежный союз.

«Ходя к психологу, мы прорабатываем свои мысли. Все проблемы, которые есть в браке, появляются от мыслительных процессов», — поделилась специалист.

В любых сложных ситуациях в отношениях Комарницкая советует обращаться к психологу, потому что у квалифицированного специалиста больше опыта и техник. Он точно знает, как помочь паре. Не стоит рассчитывать на то, что все урегулируется само, это может только отложить решение важных вопросов на долгие годы. Важно прорабатывать травмы прошлого, чтобы быть счастливым в настоящем и будущем.