Гибнет каждый десятый: какая ошибка матери стоит ребенку жизни

С каждым годом все больше детей выпадают из окон. Эта проблема становится особенно актуальной в многоэтажных домах, где открытые окна представляют собой серьезную угрозу для безопасности малышей. Инциденты, к сожалению, зачастую заканчиваются трагически, и именно поэтому родителям следует проявлять особую бдительность.

Москитная сетка — защита или угроза? Чем опасны открытые окна? Как избежать страшных последствий? Почему так важно поставить запор на окна, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Невероятные истории выживших после падения из окна

На видео шокирующие кадры из Санкт-Петербурга. Обычный день: улица, машины, пешеходы. Вдруг на асфальт падает ребенок. Четырехлетний мальчик хотел помахать отцу, оперся на москитную сетку и продавил ее. Малыш отделался переломом и ушибами.

Еще один случай. Москва. Лето. Еще два падения. Только уже с девятого и двенадцатого этажей. То, что оба ребенка выжили, иначе как чудом не назвать.

И подобное происходит постоянно. В России каждый год регистрируется более тысячи таких случаев.

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Едва не лишилась дочери Анастасия Никольская. Тот день она вспоминает с содроганием. Она отлучилась в магазин, а двухлетнюю Варю и ее шестилетнюю сестру оставила с бабушкой.

«Мужской голос кричал: „Ваш ребенок упал с окна“. Я побросала все продукты на ленте, побежала, прибежала. И уже на тот момент мужчина-сосед принес младшую дочь в квартиру. Она лежала, у нее лицо все было окровавлено, было видно, что пробит череп», — поделилась Анастасия Никольская.

Сохранить жизнь малышке можно было, только доставив в больницу по воздуху. Несмотря на страшные травмы головы, благодаря столичному авиационному центру, Варю удалось оперативно доставить в больницу, выиграв драгоценное время.

«Была выполнена трепанация черепа. Потом все косточки были уложены на место. Была сшита, зафиксирована кость», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Олимджан Исхаков.

Операция прошла успешно. Доставил Варю в клинику настоящий военный летчик.

«Мы работаем в тандеме с медиками. Поэтому тут удачное у нас взаимодействие, что нужно доставить как можно быстрее врачей потерпевшим. И это выполняет вертолет, экипаж. Потом производится первая медицинская помощь или реанимационное мероприятие. И дальше вертолет доставляет максимально быстро в лечебное учреждение», — прокомментировал экс-пилот, диспетчер Московского авиационного центра Юрий Клочков.

С командиром экипажа вертолета маленькая Варя увиделась снова, спустя несколько лет после происшествия. На видео — трогательные кадры встречи, а также подарок девочки своему спасителю.

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Юрий сам уже не летает, но продолжает работать диспетчером.

«Юрий Алексеевич, вот вы в белом, ангел неба наш. Вот мы уже подросли, уже в четвертый класс ходим. Хотим стать врачом тоже по примеру, как нас спасли», — обратилась мама девочки к летчику.

Женщина сообщила, что после падения у Вари остался небольшой шрам.

При первой встрече Варя подарила Юрию Алексеевичу рисунок, который, по его признанию, он хранит до сих пор. Несмотря на то, что рисунок был создан, когда Варе было пять лет, девочка помнит, где кто изображен. Она нарисовала даже крутящийся винт вертолета. Юрий Клочков отметил, что бережно хранит подарок девочки.

Какую защиту нужно поставить на окна

Авторы программы попробовали разобраться, какая защита на окна поможет избежать трагедии. Специальные тросы не дают створке откидываться на большой угол. Даже домашнее животное едва ли протиснется.

«Положительное свойство замка — это сам трос. Другие все замки без тросов, и открывание у них только снизу устанавливается. Здесь же, если вы потрогаете — это настоящий трос, который облагорожен декоративными белыми красивыми накладками. Настоящий крепкий трос, который никак не вырвать, не сорвать, ничего с ним не сделать», — пояснил специалист по установке защитных механизмов на окна Андрей Быков.

Но здесь сразу встает вопрос с москитной сеткой. Может ли спасти она, если ребенок все-таки открыл окно? Ответ экспертов однозначный.

«Есть единственная москитная сетка и один производитель в Москве, который делает сетки с ламелями специальными. Она недешевая», — поделился специалист.

Ламели — это полоски из поликарбоната, которые закреплены на москитной сетке через каждые десять сантиметров.

«Залезаю прям ногами. Нереально. Я туда не вылезу, если даже захочу без ключа. Крепление шестигранником прикручивается», — пояснил эксперт.

Можно установить съемные ручки. Тогда ребенок просто не сможет открыть створки без родителей. Здесь взрослым важно не забывать закрывать окна и прятать съемные ручки.

Также хорошо зарекомендовала себя рукоятка с затвором, который закрывается. Или лепестковый клапан внизу рамы. И здесь также необходимо прятать ключи так, чтобы дети их не нашли.

Но, пожалуй, идеальный вариант — скрытый замок на шестиграннике. С таким ребенок вряд ли справится.

Как защитить ребенка от падения из окна

Безжалостная статистика утверждает, что каждый десятый выпавший из окна ребенок гибнет. То есть больше сотни смертельных случаев за год. Чаще всего трагедии происходят с апреля по июнь.

«Есть еще второй пик, который приходится уже на конец августа — начало сентября. Где-то в среднем порядка 40-50 детей к нам поступают за год, где травма была в результате падения из окна», — рассказал главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Семен Мещеряков.

По словам экспертов, страдают дети не только из неблагополучных, но и вполне успешных семей.

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«Мама вышла ответить на звонок телефона. Мама вышла помешать борщ на кухне. Конечно, сейчас уже есть практика, когда возбуждаются уголовные дела по 125-й статье. Это оставление в опасности», — заметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Почему окно как магнит притягивает ребенка? Психологи пытаются найти способ помочь родителям.

«Категорически нельзя показывать ребенку своим примером, что в окно можно выглядывать. И ни в коем случае нельзя присаживаться на подоконник, показывая ребенку, что на подоконнике можно играть», — предостерегла психолог Татьяна Котович.

Психологи говорят, что объяснять ребенку определенные правила поведения можно уже с пяти лет или даже чуть раньше. Но лучший совет, пожалуй, прозвучал от детского омбудсмена.

«Есть три основных правила. Первое — не оставляйте ребенка без внимания. Второе — не оставляйте ребенка без внимания. И третье — не оставляйте ребенка без внимания», — поделилась Мишонова.

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