Обречены на болезни и одиночество: как дети расплачиваются за ссоры родителей

Для детей конфликты между родителями могут стать серьезным источником стресса и тревоги. В таких ситуациях, часто возникающих в семейной жизни, дети испытывают различные эмоции и переживания, которые затем оказывают влияние на их душевное состояние.

Что происходит, когда атмосфера в семье омрачается постоянными конфликтами между родителями, и как дети воспринимают эти ссоры, и каковы последствия для их физического и психического здоровья, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, астролог индийской астрологии «Джйотиш» Тоня Хабибуллина.

Как конфликт между родителями влияет на ребенка

Детство — это время, когда формируются фундаментальные основы личности, и роль родителей в этом процессе невозможно переоценить.

Дети, особенно маленькие, не всегда понимают причину конфликтов между отцом и матерью. Они не в силах разобрать тонкости взрослых отношений и часто воспринимают их ссоры как личную атаку на себя. Это может привести к чувству страха, беспокойства и неуверенности в себе.

По мнению специалиста, наиболее уязвимыми являются малыши до шести лет, так как в этом возрасте они находятся в полном слиянии с мамой или другим значимым взрослым, который его воспитывает.

«Здесь первостепенную роль играет то, что ребенок чувствует. А интенсивность и спектр чувств зависят от формы поведения родителей в каждой конкретной ссоре. В одной ситуации конфликт родителей может вызывать тревогу и чувство беспомощности, в другой — ощущение небезопасности для жизни, отчаяние, чувства, что земля уходит из-под ног, желания умереть, лишь бы не видеть этого», — отмечает Тоня Хабибуллина.

Маленькие члены семьи могут реагировать на конфликты между взрослыми по-разному. Одни способны начать проявлять агрессию или невротическое поведение, другие становятся замкнутыми или подавленными. Родителям необходимо помнить, что дети очень восприимчивы к атмосфере в семье, поэтому ссоры между ними станут оказывать долгосрочное влияние на психологическое и физическое здоровье ребенка.

«У всех млекопитающих, включая и людей, и животных, есть общий признак — психоэмоциональная связь между матерью и ребенком. С точки зрения биологии человек очень биосоциальное существо, поэтому эта связь повышает адаптацию и выживаемость. Все эмоции матери передаются, считываются, чувствуются ребенком моментально. Но если взрослый в состоянии „переработать“ и справиться с негативными чувствами, то у ребенка такого навыка еще нет, и они соматизируются — уходят в тело — и начинают разрушать его физически через болезнь», — поясняет эксперт.

Так, у детей, растущих в семье с постоянными скандалами, чаще встречаются проблемы со сном, аппетитом, головные боли и другие соматические проявления стресса. Они более склонны к развитию тревожных и депрессивных расстройств, а также к проблемам с концентрацией внимания и учебой.

«Если дети регулярно наблюдают деструктивную модель отношений родителей, например, ссоры, психическое и физическое насилие, то они становятся больше подвержены тревоге, имеют отклоняющееся от нормы поведение и трудности в общении. Также это влияет и на их физическое здоровье. Они постоянно болеют простудными заболеваниями, „нервными“ болезнями, такими как энурез, аутоагрессия, заикание, нервные тики, а также имеют проблемы с кожей и ЖКТ», — рассказывает психолог.

Иными словами, эмоциональный климат в семье напрямую влияет на психическое здоровье ребенка. Чем меньше конфликтов в присутствии как малышей, так и подростков, тем более уравновешенным и счастливым вырастет новое поколение.

Как ссоры родителей сказываются на взрослой жизни ребенка

Ссоры между отцом и матерью — это не просто временные перепалки, а глубокие эмоциональные травмы, которые оставляют след на всю жизнь. Когда в доме царит атмосфера напряженности и конфликтов, ребенок становится свидетелем разрушительных процессов, формирующих его восприятие мира. Эти дети, вырастая, часто испытывают сложности в построении собственных отношений, боятся привязанности и стараются избегать близости, помня о болезненных моментах из прошлого.

«Во взрослую жизнь ребенок может перенести все травмы, приобретенные в детстве. Впоследствии они способны вылиться в неуверенность в себе, агрессивное поведение, замкнутость, неумение решать конфликты и договариваться путем переговоров, а также пессимизм», — уверена специалист.

Наследники, наблюдающие постоянные конфликты между родителями, могут начать винить себя в их ссорах, думая, что якобы являются причиной разногласий. Это порождает внутренний конфликт и чувство вины, которые станут преследовать человека на протяжении всей жизни.

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Помимо этого, маленькие члены семьи в состоянии начать воспринимать конфликт как нечто нормальное, что откроет двери для агрессивного поведения или, наоборот, постоянной уступчивости.

Впоследствии они перенесут модель поведения из родительской семьи в свои собственные отношения, что приведет к повторению ошибок прошлого.

«С большой вероятностью ребенок повторит подобный сценарий в семье, которую создаст сам. Если у него перед глазами нет примера теплых и доверительных отношений, где конфликты решаются путем переговоров, он будет думать, что-то, что он видит — это норма. Наша картина мира формируется исходя из личного опыта. Например, в семьях, где бьют детей. Вырастая, такие люди делают то же самое по отношению к своим детям, с полной уверенностью что „ничего, меня били, нормальным вырос“; другой пример: в семьях, где все мужчины изменяли, женщины рода будут уверены, что все мужчины такие — неспособные сохранить верность», — комментирует эксперт.

Кроме того, ребенок может стать заложником чувства вины, ощущая, что мог бы предотвратить разлад или спасти семью. И, как следствие, потом всю жизнь борется с низкой самооценкой.

Должен ли ребенок «разнимать» родителей и участвовать в их конфликте

Дети в праве чувствовать себя в напряжении, наблюдая за конфликтами взрослых. И их попытка помириться может быть обусловлена естественным стремлением к гармонии в семье. Однако посредничество может иметь негативные последствия как для ребенка, так и для родителей.

Чадо, принимая на себя роль миротворца, может перенапрягаться эмоционально, чувствуя ответственность за разрешение конфликтов, которые не соответствуют его возрастным возможностям. Малыш, вероятно, станет воспринимать своих отца и мать как источники стресса, а не как опору и защиту. Это может привести к нарушению его психоэмоционального состояния, трудностям в развитии и даже потере доверия. Особенно если превратится в объект манипуляций с их стороны.

«Решение конфликтов родителей не находится в компетенции ребенка и нарушает семейную иерархию: дети опираются на своих родителей, родители несут ответственность за детей, не наоборот. Яйцо курицу не учит — у него нет таких полномочий. Ребенок должен проживать детство, а не работать мировым судьей на полставки. К тому же такое нарушение иерархии также приводит к ряду психологических проблем во взрослой жизни», — считает психолог.

С другой стороны, в некоторых случаях, если ситуация становится слишком напряженной или угрожающей, подразумевается, что ребенок может обратиться за помощью к взрослым, которым он доверяет, будь то родственники, учителя или психологи.

Родителям необходимо понимать влияние своих конфликтов на детей и стремиться к конструктивному разрешению разногласий в их присутствии, демонстрируя эффективные способы коммуникации.

Но самое главное — им нужно помнить, что наследники никогда не виноваты в их скандалах. Если ребенок начинает винить себя, нужно успокоить его и дать понять, что ссоры не связаны с его поведением.

Как помочь ребенку пережить конфликты родителей

Детство — это время формирования личности, а здоровые отношения в семье — ключевой фактор в этом процессе.

Отцу и матери необходимо помнить, что благополучие и здоровье ребенка находятся в их руках.

Для того чтобы помочь как малышам, так и подросткам эффективно справляться со стрессом из-за домашних конфликтов, родителям необходимо обеспечить им поддержку и чувство безопасности.

Также ребенку важно дать понять, что он совершенно не виноват. При этом обязательно стоит рассказать, что любовь к нему не изменится, даже если в семье возникли трудности.

Если взрослые чувствуют, что не справляются с ситуацией сами, то стоит рассмотреть возможность консультации с психологом.

«Лучшее что могут сделать родители для здоровой атмосферы в семье — пройти курс личной психотерапии», — советует Тоня Хабибуллина.

Профессиональная поддержка может стать ключом к решению многих эмоциональных проблем, которые способны возникнуть у ребенка.

Также психолог рекомендует:

избегать открытых конфликтов в присутствии детей. Вместо этого лучше обсуждать разногласия в спокойной обстановке, когда у малышей нет возможности услышать;

сохранять уважительное отношение в любой ситуации, исключая взаимные унижения и оскорбления;

ни в коем случае не применять физическое насилие;

создать в семье атмосферу безопасности и любви, где чадо может открыто говорить о своих чувствах и получать поддержку.

убедить ребенка, что его эмоции значимы, и принимать их всерьез;

проводить больше совместного времени, так как это поможет укрепить связь и снизить уровень тревожности.

Иными словами, ссоры между родителями оказывают серьезное влияние на психическое и эмоциональное состояние детей. Поэтому важно не только избегать конфликтных ситуаций перед ребенком, но и уметь общаться с ним, поддерживать и помогать справляться с возникающими эмоциями. Только в таком случае можно создать благоприятную и безопасную среду для его развития и воспитания.