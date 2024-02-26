Очень опасно для детей до пяти лет: какие болезни скрываются под яичной скорлупой

Яйца — популярный во всем мире продукт. В среднем россияне съедают около пяти яиц в неделю.

От чего зависит цвет яйца? Как научить курицу нести если не золотые, то хотя бы розовые яйца? Что опасного бывает в желтке? Можно ли есть яйца каждый день? Почему нужно очень аккуратно выбирать продукт? И как не попасть в больницу после сытного завтрака.

Программа Пятого канала «Страна советов» проверила фермерские и яйца с птицефабрики на бактерии и вирусы в лаборатории.

От чего зависит цвет яичной скорлупы

С виду — обычный курятник. Но здесь курицы несут цветные яйца.

«Пришли собирать яички. У нас сегодня очень разнообразная корзина. Как всегда. Зеленые, оливковые, темно-коричневые. Эта курочка несет розовое яйцо», — показывает птицевод.

А еще есть розовые! Трудно поверить, но Анна Иванова еще пару лет назад никакого отношения к птице не имела: она — дипломированный и успешный юрист. В пандемию появилось свободное время. И москвичка решила заняться выращиванием куриц. В итоге успехи — невероятные.

«Ни одна порода кур не несет настолько насыщенный цвет яйца, как те куры-миксы, которые у меня получились. И я очень хочу, чтобы мир, Россия об этом узнала и такие яйца появились у нас в магазинах», — поделилась предприниматель.

Цветные яйца — результат селекции. Никаких химикатов и краски.

«Когда происходит выведение какой-то новой породы, соответственно, в зависимости от того, какой будет цвет оперения, такой будет, соответственно, цвет уже скорлупы», — объяснил старший преподаватель ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» Антон Никитенко.

Существует заблуждение, что коричневые яйца натуральнее белых. Это не так. Цвет скорлупы зависит исключительно от генетики курицы. Химический состав белка и желтка везде приблизительно одинаковый.

Чем полезны яйца и сколько их можно есть в день

Яйца — это необходимый человеку продукт.

В них есть кальций, цинк, витамины D, E, K, B6. Самое главное — холин. Это органическое соединение, которое защищает от деменции.

А есть ли какая-то норма, сколько яиц можно есть в день? Диетологи бескомпромиссны — больше трех штук категорически не рекомендуют.

«Если человек ест много яиц в день, допустим, 7 яиц, то будет большое поступление жира в организме. Это, конечно, отразится на жировом обмене, на холестериновом обмене и может привести к атеросклерозу», — прокомментировала врач-диетолог Алена Барредо.

Почему яйца могут быть смертельно опасны

Тогда что имеет значение при выборе яиц? Какая опасность может скрываться под скорлупой?

«Яйцо может быть источником многих заболеваний. А яйцо, которое, например, длительно хранилось уже, может внутри себя иметь постороннюю микрофлору, которая там будет развиваться в процессе хранения», — пояснил Антон Никитенко.

И это не такая уж редкость для куриных яиц.

«Эта инфекция очень опасна для детей младше пяти лет. Очень опасна эта инфекция для людей пожилого возраста. Для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, иммуносупрессивными состояниями, онкологическими заболеваниями», — перечислила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Речь о сальмонелле — бактерии, которая вызывает сальмонеллез, острое инфекционное заболевание. Диарея, тошнота, рвота, высокая температура — все это его симптомы.

«Я могу сказать только одно, что курица является достаточно очень щепетильной особью, потому что она не вся устойчива к болезням. И не каждый в домашнем хозяйстве проводит те меры вакцинации и профилактики тех или иных заболеваний», — сказал старший преподаватель ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» Антон Никитенко.

Можно ли защитить себя?

«Говоря о профилактике, мы должны в обязательном порядке сказать, что для таких яйца, купленных на каких-то рынках, у непроверенных хозяек, четко должно быть правило. Эти яйца должны вариться не менее 10 минут», — заявила доктор медицинских наук Малинникова.

Как отличить свежие яйца от протухших

Как выбрать качественные яйца? Специалисты испытательной Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории проведут исследование: какой продукт опаснее — фабричный или фермерский? В лаборатории яйцам предстоит пройти серию тестов и опытов.

Без яиц представить рацион современного человека сложно. Очень важно при выборе продукта смотреть, в каких условиях он хранится. Одно дело магазин, другое дело — рынок.

«Яйцо — та система, которая должна быть такая, как она идет от природы, то есть без трещин, без сколов. Тогда срок хранения 25 суток при температуре от 0 до 20 градусов Цельсия вам обеспечен», — объяснил Никитенко.

Первую проверку можно провести в магазине. Взять яйцо и потрясти. Если внутри слышно бульканье — значит, это несвежий продукт.

Второй способ чуть сложнее и требует наличия специального прибора — овоскопа. Обычно он есть у крупных ритейлеров.

«Посмотреть на овоскопе просто-напросто, чтобы оно не имело сгустков и вкраплений, крови внутри, потому что это уже порченное», — пояснил Никитенко.

Если яйца уже принесли домой, существует еще один способ. Понадобятся два стакана воды. Одной яйцо — судя по штампу — только поступило в продажу. У второго — вот-вот истечет срок годности.

«Если яйцо у нас с вами всплывет, то значит оно уже испорчено. Если яйцо у нас с вами лежит на дне, то, соответственно, оно максимально свежее», — прокомментировал старший преподаватель ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ».

Настало время узнать результат лабораторного исследования. Испытания прошли два вида продукта: фермерский и фабричный.

«Бактерии группы кишечной палочки, а также патогенных микроорганизмов бактерий рода сальмонелла в доставленных образцах обнаружено не были. Общебактериальная обсемененность также не превышает норм, установленных в нашей стране», — заключила руководитель испытательной Центральной Научно-Методической Ветеринарной Лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ Наталья Чекменева.

Рецепт яйца пашот от шеф-повара

Легендарный итальянский шеф-повар Эмануэле Монджилло поделился уникальным рецептом на завтрак.

Понадобится пиала и пищевая пленка.

Нужно аккуратно разбить яйцо в пиалу, накрытую обычной пищевой пленкой. Должен получиться шарик. Важно крепко перевязать мешочек, чтобы ничего не вытекло. После этого яйцо в плетке нужно опустить в горячую воду.

Двух с половиной минут вполне достаточно. Теперь надо разрезать мешочек и положить яйцо на хлеб.

Вот так вот быстро, за три минуты можно приготовить красивое и вкусное блюдо яйцо пашот. Никаких особых навыков не требуется. Приятного аппетита!