Люди хуже привидений: самые страшные убийства в Хэллоуин

Майкл Майерс, Фредди Крюгер, Пеннивайз, кукла Аннабель или Крик — настоящие титаны мира ужасов. Эти персонажи из культовых произведений знакомы не одному поколению, и даже те, кто сторонится ужастиков, о них знают. Но в этот раз классику мира хорроров можно забыть — все же правду говорят, что нет ничего страшнее человека.

Хэллоуин, в своих лучших американских традициях, проходит в ночь с 31 октября по 1 ноября. В этот день люди от мала до велика ходят по улицам с несменным девизом: «сладость или гадость». По традиции дети в костюмах (чаще монстров, но не обязательно) ходят от жилища к жилищу, чтобы выпросить конфеты или монетки. При этом они шутя и угрожающе произносят фразу «сладость или гадость?» (Trick or treat?).

И казалось бы, потерявший свое первозданное значение и превратившийся в веселый семейный праздник, Хэллоуин все еще остается жутким и опасным днем — ведь всем известно, что призраков, демонов и проклятых кукол не существует; а вот маньяки и убийцы — да.

Зверства и вероломства происходят не только в кино или книгах — ужасам, которые Пятый канал собрал к Хэллоуину, позавидуют любой хоррор и городские страшилки. И дело не только в том, что это страшные преступления, а в том, что это не выдумка, а реальность.

Смерть застрахована — убийство Тимоти О’Брайана

Веселый праздник, полный конфет и детской радости, мог закончиться иначе для восьмилетнего Тимоти. Он мог бы бегать по соседям в тематическом костюме вместе с друзьями и получать сладости еще множество Хэллоуинов, а не быть убитым собственным отцом, Рональдом О’Брайаном, получившим прозвище Конфетник.

Преступление совершили в 1974-м в городе Хьюстон — как и положено в Хэллоуин, детишки под присмотром родителей пошли собирать сладости по соседям. Набрав целый мешок конфет, Тимати, его пятилетняя сестра и отец попали под дождь, из-за чего были вынуждены вернуться домой.

На одном из участков, что примечательно, угощения детям не дали. Поэтому как ответственный родитель, мистер О’Брайан якобы вернулся за конфетами к жадным соседям и вручил детям «добытые» «Pixy Stix» — бумажные трубочки с ароматизированным сахаром.

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Казалось бы, ничего необычного: отец позаботился о том, чтобы праздник сыну с дочкой не испортила непогода, вручил вкусняшки, и все остались довольны, но если бы все было так просто, в подборку с преступлениями на Хэллоуин этот эпизод бы явно не попал.

Через несколько минут мальчику стало плохо после съеденной конфеты — его начали мучить адские боли в животе, рвота и конвульсии. Он скончался по пути в больницу, не приходя в сознание.

Подозрение пало на отца. В чем мотив вопиющего преступления? В 20 тысячах долларов за страховку жизни Тимоти О’Брайана и огромных долгах, за которые Рональд не мог расплатиться.

Этот случай настолько сильно взбудоражил Хьюстон, что перепуганные родители в панике начали проверять все содержимое корзин со сладостями. Результат — еще у четырех детей, включая пятилетнюю дочь убийцы, обнаружили отравленные «Pixy Stix», благо кроме погибшего малыша, никто больше не успел их съесть. Вскоре полиция изъяла все образцы, а эксперты выявили огромные дозы химического вещества — количество яда в одной конфете могло убить двоих взрослых людей.

Вину маньяк не признал, но под стражу его все равно заключили, а после приговорен к смертной казни. В городе и в тюрьме, где находился осужденный, проходили забастовки и демонстрации. Казнили О’Брайана, что иронично, в Хэллоуин — 31 марта 1984-го, и перед зданием суда, в котором он встретил свою смерть, собралось свыше 300 человек, радостно аплодировавших и выкрикивающих одобрительные лозунги свершившемуся правосудию.

Семейка Кеннеди и расправа над Мартой Моксли

Затянувшаяся допоздна вечеринка на Хэллоуин и возвращение домой по темной улице стоило жизни 15-летней Марте Моксли из Коннектикута. Утром тело девушки обнаружили под деревом на ее участке.

Она лежала лицом в землю, штаны и нижнее белье приспущены, лицо в синяках, на шее рваная рана — жуткое зрелище. Убийцей, до смерти забившим Марту, оказался Майкл Скейкел — родственник президента США Джона Кеннеди (племянник Этель Кеннеди-Скэйкел — супруги Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди — Прим. ред.).

Парень был безответно влюблен в Моксли, ухаживал за ней, но увы, ответных чувств так и не дождался. Он очень ревновал девушку к своему старшему брату Тому, поэтому решил не мелочиться и не справившись с порывом ревности, решил: «Так не доставайся ж ты никому!». Потом рядом с телом девушки нашли сломанную клюшку для гольфа.

Вот тут-то и стало понятно, кто совершил преступление — клюшка валялась без рукоятки, что и натолкнуло полицию на мысли, что на ней должны быть и выгравированы инициалы. Когда стало ясно, что Том и Майкл последние, кто видел погибшую, в доме Скейкелов провели обыск и обнаружили комплект аналогичных клюшек.

Правда с мертвой точки дело сдвинулось только спустя 23 года — предприимчивые адвокаты семейки изворачивались как могли и путали расследование. В 1998 судья Джордж Тим официально выдвинул обвинения Майклу Скейкелу. Однако лишь в 2002-м мужчину признали виновным — судья влепил горе-любовнику двадцать лет лишения свободы.

События, связанные с этим преступлением, получили обширное внимание в СМИ и нашли отражение в поп-культуре. Американский писатель Доминик Данн в своем романе «Сезон в чистилище» описал произошедшие в те времена события. Кроме того, в 2002 выпустили фильм «Убийство в Гринвиче», который рассказывает историю Марты Моксли.

Универсальный маньяк из Нью-Джерси

Бывает, что при просмотре какого-нибудь фильма, появляются мысли о том, что главный злодей — стереотипный набор уже приевшихся качеств: униженный и оскорбленный, недолюбленный и обиженный родителями или ровесниками, убийца встает на путь мести и начинает кошмарить мирных жителей.

Вечером, на кануне Хэллоуина 1981-го 17-летняя Мария Чиалелла, проживающая в Брик-Тауншип, штат Нью-Джерси, сообщила родителям, что собирается на прогулку и планирует вернуться к полуночи.

Последним, кто видел живую Марию оказался полицейский. Тело девушки обнаружили только спустя полтора года — в апреле 1983 полиция выкопала его вместе с другим трупом во дворе участка Салли Бигенвальд. Тремя месяцами ранее ее сына, Ричарда, задержали по подозрению в совершении другого преступления — убийства 18-летней Анны Олесиевич.

Почему он это делал? Биография этого маньяка заслуживает всех наград «клишированного серийника», по образу и подобию которого написаны сотни книг и сняты тысячи фильмов. Все как и положено — до слезливого тяжелое детство, папаша-алкаш, избивающий сына до кровавых соплей, попытка самоубийства в раннем возрасте через поджог себя и дома, психиатрический учет и употребление алкоголя.

Подросток отличался высокоактивным поведением и навязчивыми мыслями о самоубийстве. Врачи диагностировали у него «детскую шизофрению». На протяжении 40 дней, проведенных в медицинском учреждении, он прошел 20 сеансов электрошоковой терапии.

После выхода из больницы преступник начал прогуливать занятия в школе, злоупотреблять курением и нападать на маленьких девочек. В итоге он снова оказался в психиатрической клинике, где дважды подвергался процедуре влажной укрутки (пациента плотно заворачивают в мокрую простыню, и она, высыхая, сжимает тело — Прим. ред.). После того как его выписали, парень сообщил матери о своей мечте стать гангстером.

В возрасте 18 лет он совершил ограбление продуктового магазина, в ходе которого расправился с его владельцем. Ричард получил пожизненный срок, избежав смертной казни, признав себя виновным.

После 17 лет за решеткой он вышел на свободу и взялся за старое. В этот раз он стал выслеживать девочек-подростков. Помимо Марии Чиалеллы и Анны Олесиевич, его жертвами стали Дебора Осборн и Бетси Бейкон.

Также на счету Бигенвальда значился сбежавший из заключения наркоторговец. Мужчину также подозревали в двух других нападениях с печальным исходом: 17-летней девушки и информатора полиции, но официальные обвинения так и не выдвинули.

Вместе с маньяком задержали его беременную супругу Дайанн и его бывшего соседа по камере. Последнего обвинили в содействии головорезу и склонили к сотрудничеству с правосудием. Дав показания против «коллеги», мужчина провел всего три года в тюрьме. Жена оказалась не так сговорчива. Она получила 266 дней за сопротивление аресту своего мужа и родила ребенка за решеткой.

В декабре 1983 43-летнего душегуба приговорили к высшей мере наказания — смерти. В последующие годы его также признали виновным по другим убийствам и нелегальному владению оружием. Юристам удалось оспорить вынесенный ему смертный приговор, в результате чего злоумышленника приговорили к четырем пожизненным заключениям без возможности получить условно-досрочное освобождение. Умер универсальный убийца в 2008-м.

Исчезнувшая из колыбели — Нима Луиза Картер

Хэллоуин обернулся настоящим кошмаров для семейной пары — их полуторагодовалая дочь пропала из своей люльки без следов взлома и проникновения. В ночь трагедии Картеры слышали, как дочь надрывалась в рыданиях, но не удосужились проведать малышку, придерживаясь методов воспитания «хочешь плакать — плачь».

Горе-родители обнаружили пропажу Нимы только следующим утром, когда не увидели ее в кроватке. Но вот вопрос: как девочку могли похитить, если все окна и двери на ночь закрывались? Загадка становится еще запутанней, когда спустя месяц труп ребенка обнаружили в холодильнике в заброшенном доме.

Предположительно, похититель очень долго сидел в шкафу в комнате погибшей и выжидал подходящего момента. А кому как не няням родители безоговорочно доверяют своих детей. Так и случилось — с их дочерью расправилась девушка Джеки Рубидо.

Причем, как оказалось позже, «странная», по словам главы семейства, год ранее няня пыталась также избавиться от трехлетних близняшек, живших по соседству. Рубидо охарактеризовывали как «тихую» и «застенчивую» девочку-подростка, поэтому в конечном счете, она начала работать няней в семьях других людей.

Она обманом выманила Мэри и Августину «Тину» Карпитчер в заброшку, где позже их обнаружили запертыми в холодильнике. Видимо, у девушки был какой-то фетиш на заморозку своих жертв. Три дня девочки провели в ледяной ловушке, после чего Мэри погибла от удушья, а Тина чудом выжила — ее крики услышали играющие неподалеку дети.

Увы, но когда родители выжившей дочери обратились в полицию с заявлением о похищении и убийстве, возраст девочки и отсутствие доказательств не позволили предъявить какие-либо обвинения.

«Она завела нас в белый дом недалеко от железнодорожных путей. Внутри стояла сломанная мебель. Она засунула нас в холодильник и велела сидеть тихо, пообещала, что скоро придет тетя и угостит нас мороженым», — рассказала десятилетняя пострадавшая.

Как раз в это время Картеры наняли няню-убийцу, чтобы та присматривала за Нимой. Супруги, будучи занятыми на работе и любящими гулять все выходные, не особо интересовались дочерью. После гибели девочки изначально полиция стала подозревать именно родителей.

Однако они прошли проверку на детекторе лжи и их исключили из числа подозреваемых. В ходе дальнейшего расследования правоохранительные органы допросили няню-маньячку, а также другую няню, работающую с детьми соседей.

Когда любительницу морозилок расспрашивали о том, где она находилась в ночь Хэллоуина, она странно себя вела. Подозреваемая никому не смотрела в глаза: ее взгляд всегда был обращен в сторону или на землю.

Несмотря на то, что Джеки никогда официально не обвиняли в смерти Нимы Луизы Картер, в 1979-м ей предъявили обвинения в убийстве первой степени в отношении Мэри Карпитчер. Оставшаяся в живых близняшка, выступила главным свидетелем обвинения на двух судебных заседаниях, первое из которых прошло, когда ей было всего 10 лет.

Первая попытка осудить девушку оказалась неудачной из-за судебной ошибки. В 1985-м, во время второго судебного процесса, ее признали виновной, и судья назначил ей пожизненный срок. Бывшая няня несколько раз пыталась обжаловать решение суда, но 26 августа 2005 она скончалась в тюрьме от цирроза печени.

Звонок не туда — не вор, а студент по обмену

Культурное «недопонимание» произошло в 1992-м в Батон-Руж, штат Луизиана. Приехавший учиться по обмену японец Есихиро Хаттори вместе с Уэббом Хеймейкеров, в семье которого студент остановился, получили приглашение на вечеринку в честь приближающегося Хэллоуина.

Все шло как по маслу, пока парни не пришли по адресу — сперва ребята немного заблудились и очень долго искали нужный участок, чтобы наконец как следует оторваться на тусовке. Когда гостям не открывали ни после звонков, ни стуков в дверь, Есихиро и Уэбб уже собирались уходить, но услышали звук открывающейся двери за углом жилища.

Подумав, что им наконец-то открыли нерадивые хозяева вечеринки, ребята подошли поближе. Из боковой двери выглянула хозяйка — Бонни Пирз. Правда, она сразу же скрылась, перепугавшись в полумраке шейного корсета Хеймейкера — незадолго до событий юноша получил травму шеи и был вынужден носить воротник.

Женщина, решив, что к ней настойчиво ломились грабители, позвала мужа Родни, чтобы тот разобрался с нарушителями спокойствия — тот и вышел с пистолетом наперевес. Хаттори, подумав, что их неправильно поняли, пошел навстречу мужчине, чтобы объяснить недоразумение.

Родни якобы предупредил парня, чтобы тот остановился, но японец то ли не услышал его, то ли не понял. В руках у студента находился фотоаппарат, который в темноте было плохо видно, поэтому мужчина, приняв фотик за оружие, выстрелил в Есихиро первым. Выстрел произошел с расстояния полтора метра.

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После ликвидации потенциального убийцы в лице Хаттори, стрелок скрылся в доме. А пока друг пострадавшего бегал к соседям за помощью и ждал скорую, ценное время утекало — студент умер от потери крови по дороге в больницу.

После первого допроса Родни Пирза отпустили. Он утверждал, что, согласно принципу «мой дом — моя крепость», имел полное право защитить свою собственность от того, кто мог вторгнуться с плохими намерениями.

Но не тут то было — справедливость хоть немного, но восторжествовала. После вмешательства губернатора Луизианы и японского консула против Пирза начали уголовное разбирательство по обвинению в непредумышленном убийстве.

В мае 1993 прошел судебный процесс, в ходе которого присяжные признали Пирза невиновным. Такой приговор вызвал сильное недовольство среди японского населения. Люди в Японии не могли понять, почему в США огнестрельное оружие так легко достать и его разрешено использовать с такой простотой. В общем — беспредел, да и только.

Только спустя год после трагической гибели студента, его родители одержали победу в гражданском иске против Пирза. Суд вынес решение о необходимости выплаты денежной компенсации и покрытия судебных расходов, сумма которых составила чуть больше 650 тысяч долларов. Из этой суммы страховая компания внесла 100 тысяч баксов.

Однако, чтобы окончательно погасить долг, мужчине пришлось продать свое жилье и переехать в трейлер. Родители Хаттори направили полученные денежные средства на основание двух благотворительных организаций. Одна из них поддерживает американских студентов, стремящихся посетить Японию, а другая занимается продвижением законодательных изменений для ужесточения контроля над оружием.

Всего бы этого не случилось, если бы ребята оказались повнимательнее и увидели, что ошиблись домом, перепутав цифры в номере нужного им жилища, в котором и проходила вечеринка. С толку их сбил еще и празднично украшенный участок семейства Пирзов.