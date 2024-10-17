Дьявольский овощ: почему на Хэллоуин традиционно пекут тыквенные пироги

Сложно представить Хэллоуин без его главного символа — тыквы. Традиционно праздник всех святых празднуется в ночь с 31 октября по 1 ноября. И пусть праздник западный, в России он смог прижиться, поэтому фанаты ужасов и веселья стабильно его отмечают.

Но даже если мистический праздник чужд, это не повод отказывать себе в гастрономическом удовольствии испечь и попробовать пирог из сочной тыквы.

Почему тыква стала символом Хэллоуина

Оранжевая огородная красавица стала прямой ассоциацией с осенним праздником. Из нее не только вырезают светильники и маски, но и готовят огромное количество блюд: от простого тыквенного сока до вкуснейшего пирога в лучших традициях хэллоуинских фильмов.

Официальное название тыквенного фонаря — Светильник Джека (Jack-o-lantern — Прим. ред.). Традиция создания светильников из овощей восходит к кельтам, которые верили, что такие фонари помогают душам усопших найти путь в чистилище. С этим верованием связано предание о Скупом Джеке, в честь которого и был назван современный тыквенный фонарь.

Однажды Скупой Джек находился в баре, выпивая бокал за бокалом с Дьяволом. Однако, не желая расплачиваться, пьяница предложил тому стать монетой, чтобы рассчитаться с владельцем заведения. В конечном итоге Джеку удалось уговорить Хозяина преисподней превратиться в монету, но вместо оплаты он положил ее в карман, рядом с серебряным крестом, который сдерживал демоническую силу.

Тогда Дьявол выпросил у Джека освобождение, и они пришли к соглашению: он оставит мужчину в покое на год и не заберет его душу после смерти. Однако когда срок истек, хитрец обманом заставил Дьявола взобраться на дерево и нарисовал крест, чтобы не дать ему спуститься. Загнанный в ловушку, верховный демон пообещал не беспокоить Джека еще десять лет, и тот согласился.

Прошло много лет, прежде чем хитрец покинул этот мир. Бог не позволил ему попасть в рай из-за его грехов, а Дьявол не мог забрать душу из-за их соглашения, но нашел выход — отправил проныру в вечную тьму с единственным горящим угольком, который Джек поместил в тыквенный фонарь, и с тех пор он вечно блуждает по миру.

История тыквенного пирога

Свое начало, предположительно, тыквенные пироги берут в Америке. В те времена континент только начинал осваиваться и был населен индейцами.

Рецепты тыквенных пирогов того времени существенно отличались от современных вариантов, поэтому сейчас кому-то навряд ли удастся повторить тот самый оригинал, однако не стоит расстраиваться — нынешние тыквенные пироги ничем не хуже. Пирог изготавливался из тыквы, мякоть которой вынимали, смешивали с медом и специями, а затем помещали назад в оболочку.

Выпекали тыкву не в духовке, а в огне, так как печей тогда еще не существовало, до готовности. Таким образом, тыква служила как ингредиентом, так и сосудом для приготовления.

Время меняется, и сегодня пирог готовят из теста и тыквенной начинки — получается восхитительный десерт, который украсит любой праздник. Начинающая хозяйка сможет приготовить его без особых сложностей. В России тыквенные пироги также имели популярность и назывались «чапильг».

Эти пироги, сделанные из кислого теста на сковороде, были закрытыми и скорее считались вторым блюдом. Их процесс приготовления занимает больше времени и требует больше усилий, чем у классического американского варианта.

Искусство закрутки от бабушки: вкусные рецепты на зиму по-домашнему

Рецепт пирога из тыквы

Ингредиенты для основы:

Песочное печенье — 300 граммов;

Какао-порошок — 25 граммов;

Сливочное масло — 120 граммов.

Ингредиенты для начинки:

Мякоть тыквы — 500 граммов;

Яйца — 3 штуки;

Тростниковый сахар — 100 граммов;

Мука — 50 граммов;

Корица — 0,5 чайной ложки;

Мускатный орех — ¼ чайной ложки;

Сливки 35% — 150 миллилитров.

Пошаговый рецепт приготовления:

Измельчить печенье в крошку (важно, чтобы не было комочков), смешать с какао, а после влить растопленное масло, чтобы получилось песочное тесто; Отложить из общей песочной массы пару столовых ложек для украшения готового пирога; Подготовить форму для выпекания диаметром 22-23 сантиметра, с бортами не ниже 3,5-4 сантиметров, разогреть духовку до 170 °C (если форма разъемная, то лучше вырезать из бумаги для выпечки круг по размеру дна, смазать дно маслом и выстелить его этой бумагой); Песочное тесто выложить на дно формы для запекания, утрамбовывая по дну и стенкам (это можно сделать с помощью стакана с плоским дном); Приготовить тыкву любым удобным способом (запечь ее в духовке, нарезать кубиками и потушить на плите под крышкой с добавлением пары ложек воды или сварить на пару) до мягкого состояния; Измельчить тыкву до состояния пюре с помощью блендера; Смешать сахар, специи и муку, добавить яйца и размешать все ингредиенты до однородной массы; В получившуюся начинку влить сливки и снова тщательно перемешать; На противень поставить форму для запекания с тестом, вылить начинку из тыквы и разровнять. Чтобы вывести весь воздух из массы, можно аккуратно постучать формой по столу, чтобы вышли все пузырьки; Выпекать в течение 40 минут, но периодически проверять (все зависит от силы духовки). Чтобы начинка не треснула после готовности, важно не передержать пирог в духовке (у готового горячего пирога начинка должна слегка подрагивать в середине, как желе); Крошками теста, которые отложили для украшения, аккуратно изобразить на поверхности пирога рожицу тыквы, паутину или другой тематический узор, связанный с Хэллоуином; Употреблять тыквенный пирог лучше после его полного остывания.

Рецепт очень прост и не займет много времени. Зато благодаря вкусному тыквенному пирогу осенние холодные вечера будут уютнее.