Смертельный фокус: самые известные иллюзионисты, погибшие во время трюков

Фокусы — это не всегда весело и забавно. Рисковые иллюзионисты часто любят играть со смертью, чтобы сделать свои выступления интереснее, но иногда она выигрывает. О трюкачах, ставших жертвами своего безрассудного увлечения — читайте в материале 5-tv.ru.

Роковые 15 секунд

Фото: 5-tv.ru

Южноафриканский фокусник Чарльз Роуэн, известный под псевдонимом Таинственный Карр, специализировался на опасных трюках, таких как освобождение от пут и прыжки в груды стекла. Коронным представлением Чарльза было освобождение из смирительной рубашки.

В 1930 году он вновь решил продемонстрировать свое эффектное умение, которое заставляло содрогнуться каждого зрителя. Тогда Карр выступал в Спрингфонтейне в Южной Африке.

Трюк был очень опасен. Чарльза завернули в смирительную рубашку. Он должен был успеть высвободиться из нее в то время как прямо на него ехал человек на машине. Расстояние от Роуэна до автомобиля составляло 200 метров, скорость увеличивалась до 72 километров в час.

У фокусника было слишком мало времени. Всего 15 секунд до столкновения. Он не рассчитал свои силы и не успел… Промедление здесь было губительно.

Страшная трагедия произошла прямо на глазах застывших в ужасе зрителей (в том числе детей). Автомобиль наехал прямо на артиста и переломал конечности. Перед жуткой смертью Чарльз успел снять вину с водителя и взять ответственность за происшествие на себя.

Похороненный заживо

Фото: 5-tv.ru

Заветной мечтой 32-летнего Джозефа, которого все знали как Удивительного Джо, было превзойти своего кумира иллюзиониста Гарри Гудини, исполнив рискованный трюк «Погребенный заживо». Он был уверен, что этот номер его прославит. Однако он никак не мог догадаться, что он будет последним в его жизни.

В ночь на Хэллоуин в 1992 году, а это была годовщина смерти Гудини, он решился исполнить опасный трюк перед восторженной публикой. Удивительный Джо заковал себя в наручники, заперся в самодельном гробу из акрилового стекла и попросил опустить его в двухметровую яму.

Его помощники так и сделали, а затем засыпали яму землей и цементом. Вес нагрузки на гроб был схож с весом африканского слона.

Джо настолько верил в свой успех, что не стал слушать никого, кто убеждал его, что трюк невозможен. А знакомые его предупреждали, что обязательно нужно заранее придумать себе выход из гроба и при этом создать лишь иллюзию погребения.

Во время приготовления к трюку, один из репортеров, освещавших это событие, сказал фокуснику, что цемент быстрее высыхает внизу, чем вверху, что создает смертельное препятствие. Но Джо не стал слушать и его.

Бесстрашному погребенному нужно было пройти толстый слой земли, а потом прорываться через цемент, который бы уже затвердел к этому времени.

Слишком поздно осознали свою ошибку помощники иллюзиониста. Джо умер еще до того, как бы ему пришлось выбираться из гроба. Он был раздавлен землей и цементом.

Пуля на вылет

Фото: 5-tv.ru

В 1820 году польский фокусник и его жена мадам Делински решили исполнить один из самых опасных номеров среди иллюзионистов — трюк с пистолетом. Он представляет собой следующее: фокусник создает иллюзию, будто он либо ловит, либо останавливает пулю, летящую в него. Но на самом деле пули не вылетают.

Даже несмотря на то, что этот трюк является иллюзией, выполняющий его человек все равно подвергается опасности. Известно о 15 смертях, связанных с этим трюком. Мадам Делински — не исключение.

Мадам выступала вместе со своим мужем в городе Арнштадт в Германии перед принцем Шварценбергом — Зондерхаузеном. Она должна была предстать перед шестью стрелками и остановить все шесть пуль.

Супруги для этого попросили солдат вставить холостые патроны в свои винтовки. Однако один из служивых ослушался условий фокусника. Он зарядил в свою винтовку настоящую пулю.

Мадам Делински была получила выстрел в живот и встретила свою смерть спустя два дня после губительного выступления.

Лезвие в горле

Фото: 5-tv.ru

Нельзя начинающим фокусникам сразу браться за опасные трюки. Этим правилом пренебрег пытающийся прыгнуть выше головы 43-летний бывший зубной врач Вивиан Хенсли. Парадокс, но стоматолог умер мучительной смертью от того, что проглотил.

Все дело в трюке «Глотание ржавого лезвия», который он решил показать своему ребенку. Хенсли делал вид, будто глотает острый предмет, а на самом деле он незаметно для ребенка опускал лезвие в рукав пальто.

В 1938 году он в очередной раз показывал опасный номер. Демонстрируя его, дантист поскользнулся и случайно уронил лезвие прямо в горло.

По пути в больницу супруга заставила Хенсли съесть ватные шарики. Но это не помогло. Несмотря на рентгеновские снимки и два хирургических вмешательства, врачи так и не смогли найти лезвие, и Вивиан умер через четыре дня после неудачного фокуса.

Бочка с молоком

Фото: 5-tv.ru

Американский фокусник Ройден Дженеста был знаменитым фокусником с фирменным трюком — высвобождение из бочки с молоком или водой. Номер заключался в том, что иллюзионист закрывался в бочке с жидкостью и выбирался оттуда до того момента, пока он не тонул в ней.

В 1930 году фокусник в сотый раз выполнял перед публикой данный трюк, но не учел важного момента — бочка не была качественной. На ней оказалась серьезная вмятина.

Этот промах стоил жизни иллюзионисту. Из-за брака он был ограничен в движениях и не смог совершить специальные маневры, чтобы высвободиться из плена. В результате он утонул.

Несмотря весь ужас трагедии, смерть фокусника оказала огромное влияние на его последователей, например, на известного Гудини. Этот трюк стал очень популярным.

«Опустите занавес»

Фото: 5-tv.ru

Еще одним погибшим фокусником от трюка с пистолетом является американский фокусник Уильям Робинсон, известный как Чанг Линг Су. Этот мужчина выступал в образе китайского мага и никогда не говорил на сцене по-английски.

В 1918 году в лондонском театре он решил продемонстрировать свою версию номера с ловлей пуль. Он допустил ошибку и не проверил тщательно оружие, из которого был совершен выстрел. Внутри пистолета накопился порох, которого хватило, чтобы пуля попала в грудь Чанг Линг Су.

Когда это произошло, ошеломленный фокусник воскликнул: «Боже, опустите занавес. Что-то случилось». Он скончался на следующий день в больнице.

Водяная ловушка

Фото: 5-tv.ru

Фокусница Кристен Джонсон, как и многие другие иллюзионисты, была последовательницей Гарри Гудини. Она хотела, как и кумир, с ловкостью выполнять рискованные трюки.

Однажды она решила попрактиковать сложный трюк в емкости с водой, куда она нырнула, будучи в наручниках на ногах и руках. Трюкачка поставила себе цель — высвободиться от оков под водой в течение двух минут.

Перед окончанием тренировки Кристен внезапно почувствовала сильную боль в груди одышку. Джонсон начала барахтаться в воде и пытаться позвать на помощь своего ассистенте. Однако помощник не понял сигналов женщины и не смог быстро среагировать.

Лишь спустя несколько минут он высвободил фокусницу. К тому времени она уже побледнела и была в полусмертном состоянии. К счастью, эту иллюзионистку удалось спасти.

Смертельное озеро

Фото: 5-tv.ru

Летом 1984 года 23-летний Джефф Рэйберн Хупер тренировался излюбленному смелыми трюкачами фокусу с освобождением. Молодой иллюзионист планировал продемонстрировать его в этот же день на библейской конференции в городе Вайнона-Лейк. Трюк представлял собой высвобождение из оков, будучи погруженным в озеро.

Во время репетиции Хупер надел на себя наручники и прыгнул в озеро Вайнона в штате Индиана. Он отплыл от берега примерно на 91 метр и освободился от оков. Казалось бы, все хорошо, но тут вмешалась погода.

Он вынырнул и закричал своему помощнику, чтобы тот помог ему, но из-за сильных ветров он не смог доплыть до берега. Из-за бушующего ветра спасатели также не смогли помочь юнцу. В результате Хупер утонул на глубине почти двух метров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спустя век секрет загадочного фокуса Гудини остается неразгаданным.