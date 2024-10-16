«Парное молоко, сеновал, доярка»: Сергей Зверев нашел невесту в деревне и задумался о переезде

Сергей Зверев мечтает о кардинальных переменах в жизни. Чем стилиста привлекает жизнь за городом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Зверев заявил, что мечтает переехать в деревню. Почему стилист хочет уйти из шоу-бизнеса? И чем он будет заниматься на природе? Правда, что Зверев нашел себе девушку, с которой собирается жить за городом? Какой совет много лет назад ему дала Людмила Гурченко? И что помогает Сергею оставаться молодым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Эта профессия хороша где-то до 40 лет, но критично уже так 45, уже как-то не особо. Передо мной же был пример, яркий пример тех, кто до 70, до 80 лет работал. Это было ужасно», — заявил шоумен.

Сергей Зверев признался, что устал от гламура и мечтает кардинально изменить свою жизнь. Уехать подальше от Москвы и завести хозяйство. Построить курятник, купить корову. По утрам наслаждаться прогулками по росе, завтракать свежими яйцами и парным молоком.

«Все было бы такое красивое, гламурное, блестящее, в стразиках, в бусинках, не знаю, в бантиках», — высказалась певица Анна Калашникова.

«Парное молоко, сеновал, доярка, корова… Не могу сказать, что я умею коров уж доить… Часть детства провел в деревне, и это просто потрясающе. Я бы никогда не стал таким сильным, если бы когда-то не пожил в деревне», — отметил Зверев.

Поклонники волнуются: как же Сергей будет справляться? Ведь придется много работать руками, а главное — просыпаться ни свет ни заря. Но стилиста этим не напугать. Оказалось, за годы, проведенные в статусе звезды, Зверев привык к ранним подъемам.

«В шоу-бизнесе иногда надо рано встать, иногда надо еще и не поспать, а иногда и надо сутки-двое поработать, чтобы потом рухнуть и уснуть. Там же так все: переезды, перелеты», — подчеркнул он.

«Это нормально. Клуб сельский откроет, будет там танцевать», — выразил мнение певец Игорь Богомазов.

Но на что Сергей собирается приобретать недвижимость, пусть и в деревне? Еще недавно он жаловался на проблемы с деньгами.

«Салоны закрыты, конечно. Заначка-то есть небольшая, да. Но вы знаете, деньги имеют такую особенность: они очень быстро заканчиваются», — уточнил стилист.

Зверев объясняет: вовсе не обязательно покупать свой собственный дом. Можно найти невесту с приданым. Кстати, такая девушка уже есть у него на примете.

«Там уже и деревня хорошая такая, и невеста неплохая и хозяйственная. И хозяйство есть, и все есть: свое молоко, свой творог, свое все», — рассказал шоумен.

«Если человеку греет душу ферма, значит, туда ему и дорога. Очень важно не заигрываться и не забывать о том, что мы люди в первую очередь. А раз мы люди, то нам нужны простые человеческие радости», — выразил мнение актер Александр Самойленко-младший.

Может, вдали от софитов и камер Зверев наконец позволит себе расслабиться? Ведь он столько лет ограничивал себя в еде. В свое время секрет стройности стилисту раскрыла народная артистка СССР Людмила Гурченко, и Сергей послушно ему следовал.

«Меня Марковна научила. Ну как научила. В то время у меня вообще был вес 50 килограммов. Если перед съемками ты хочешь хорошо выглядеть, не жри. Просто не надо жрать. Не могу сказать, что я в идеальной форме. Просто, глядя на 20-летних растолстевших ребят, я, конечно, на их фоне Ален Делон», — отметил шоумен.

В свои 61 Зверев выглядит значительно моложе не только сверстников. Знаменитый стилист давно живет по принципу: ни дня без прогулки.

«Говорят, надо сколько-то шагов делать. Днем я не могу, а вечером одеваешься, как бомж, и гуляешь. И как-то себя поддерживаешь в форме. Бег, может быть, я в каком-то возрасте много бегал, много кругов вокруг парка», — уточнил Зверев.

Что ж, если Сергей станет фермером, ему больше не придется специально вышагивать по паркам. Работа в огороде и уход за скотиной точно заменят королю гламура тренировки. Вот только поклонники не верят, что Зверев решится на такие кардинальные перемены и променяет шик и блеск шоу-бизнеса на размеренную и трудную сельскую жизнь. Где же тогда он будет выгуливать свои ослепительные в прямом смысле слова наряды?