Самый молодой праздник России: значение и традиции Дня отца
День отца — праздник, способствующий укреплению семейных уз и подчеркивающий значимость роли отца в процессе воспитания малышей. Отец всегда выступает защитником, опорой и примером для своих детей.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO
День отца — это относительно новый праздник в России, который только недавно стал официальным. Все знают дату празднования Дня матери, но с Днем отца знакомы не все. Тем не менее, у этого праздника уже есть вековая история. Но в России только начинают зарождаться его традиции.
Когда же в 2024 году следует поздравлять отцов, какие знаки зодиака становятся лучшими папами на свете и какие фильмы об отцовской любви стоит посмотреть в этот день?
Когда в России празднуется День отца
Президент России Владимир Путин учредил День отца в 2021-м. С тех пор ежегодно и официально пап поздравляют в третье воскресенье октября.
В 2024-м этот праздник выпадает на 20 октября.
Долгое время почитание отцовства не было официально закреплено на федеральном уровне и праздновалось лишь в некоторых регионах. Так, еще с 2002-го Череповец первый начал поздравлять отцов с такой ответственной должностью. Далее к нему стали присоединяться и другие субъекты страны, устраивая для пап различные конкурсы, отмечая их почетными знаками и грамотами и присуждая денежные премии многодетным и отцам-одиночкам.
Затем День отца в России стал приобретать все большую популярность. Люди сами стремились отмечать его, выражая свою признательность родителям.
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В связи с этим, чтобы подчеркнуть роль мужчин в воспитании детей и поспособствовать сохранению традиционных семейных ценностей, было решено создать официальный всероссийский праздник.
Не смотря на то, что для Дня отца установлен определенный день, некоторые регионы отмечают его дополнительно в другие даты. Например, Волгоград еще с 2008-го поздравляет всех пап 1 ноября, а Алтайский край — в последнее воскресенье апреля.
История Дня отца
Международный День отцов впервые отпраздновали в США 19 июня 1910-го. Инициатором создания этого праздника считается некая миссис Додд, мечтавшая выразить благодарность своему отцу и в его лице всем заботливым отцам страны, активно участвующим в воспитании своих детей. Отца миссис Додд звали Уильям Смарт; он остался вдовцом после рождения шестого ребенка, но успешно справлялся с обязанностями по уходу за новорожденным и еще пятью детьми.
В 1966-м этот день был официально признан национальным праздником в США, когда президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня Днем отцов. Традиционно во время этих ежегодных мероприятий государство и общество стараются поддержать малообеспеченных отцов, воспитывающих детей в одиночку. Со временем другие государства, которые дорожат семейными ценностями, также начали отмечать этот день, выражая почтение роли отца.
Подобно США, в то же время, День отца празднуется в Аргентине, Армении, Великобритании, Грузии, Канаде, Колумбии, Индии, Мексике, Перу, Словакии, Турции, Франции, Чили, Швейцарии, Японии и других странах.
Празднование же Дня отца в российских городах включает в себя разнообразные творческие конкурсы и спортивные мероприятия для всей семьи. Также проводятся концерты, на которых как дети, так и взрослые демонстрируют танцевальные номера и исполняют песни, посвященные отцам. В детских садах малыши создают аппликации и поделки, которые вручают папам и даже дедушкам. А музеи и культурные площадки представляют свои программы, посвященные этому семейному событию.
Каноны семейного праздника еще не укоренились в России. Однако, всегда можно воспользоваться Днем отца как дополнительной возможностью для родителей и детей провести время вместе. Например, организовать выезд на природу, устроить совместный просмотр фильма или поиграть в настольные игры.
В других странах, где также чтут отцов, существуют и свои традиции.
В Финляндии на День отца посещают кладбища, чтобы отдать дань уважения усопшим мужчинам. А вечером собираются всеми членами семьи за праздничным ужином.
В Австралии День отца стал отличным поводом провести время на свежем воздухе. Жители страны считают, что пикники способствуют укреплению семейных связей и приносят радость в дом.
В Италии День отца считается одним из самых значимых праздников для мужчин. Традиционные подарки в этот день — это парфюм или бутылка премиального вина.
В Японии этот праздник называется иначе — День мальчиков. Чтобы воспитать в детях мужественность, в детских садах и школах будущим самураям дарят мечи, ножи и другие виды оружия.
В странах Скандинавии основные события праздника проходят в детских садах, где мальчики и девочки занимаются ручным трудом: делают аппликации, рисуют, лепят и готовят угощения, чтобы потом преподнести их папам.
Какие знаки зодиака считаются лучшими папами
Астрологи пришли к выводу, что ответственность отца за своих детей напрямую зависит от знака зодиака, под которым родился мужчина. Безусловно, нельзя обвинить в меньших отцовских чувствах кого-то, кто родился под другим созвездием, но специалисты все же выявили некоторую закономерность.
Телец
Эти представители стихии Земли — как каменная скала для своих чад, и неважно, в каком возрасте. Такие мужчины спокойны и уравновешены. Они делают все, чтобы у их детей было все необходимое. С раннего детства такой папа объясняет малышам, «что такое хорошо, и что такое плохо», прививает любовь к труду, чтобы те ценили заработанные деньги.
Рак
Такие отцы — очень чуткие и ласковые. Сколько бы ни исполнилось их отпрыскам лет, они продолжают считать их малышами и трогательно заботиться, особенно, о дочках. Семья для отца-Рака — этой своеобразный бастион, который он охраняет от внешних факторов всю жизнь. Такой мужчина вкладывает в своих родных время, эмоции и финансы.
Дева
Зачастую мужчины этого знака зодиака уже в довольно зрелом возрасте принимают решение завести ребенка. Такое поведение объясняется просто — сначала нужен достойный материальный фундамент, чтобы чадо было обеспечено всем необходимым. Однако отцы-Девы часто «перегибают палку», проявляя гипертрофированную заботу, и лишают ребенка собственного выбора.
Козерог
Такие отцы весьма демократичны в воспитании своих отпрысков и даже дают им свободу действий уже в юном возрасте. Но мудрость Козерогов в том, что они всегда ставят себя так, что являются авторитетом для ребенка. А потому подрастающее поколение хоть и довольно рано начинает предпринимать самостоятельные шаги, всегда обращается за советом к папе-Козерогу.
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Какие фильмы стоит посмотреть в День отца
Подборка фильмов по случаю Дня отца, которые отлично подойдут для времяпровождения всей семьей:
«Судьба человека», 1959
Советский фильм, снятый по рассказу Михаила Шолохова, о плотнике Андрее Соколове, потерявшем всю семью во время Великой Отечественной войны. Вернувшись с поля боя, он встречает маленького мальчика-сироту, чьи родные умерли или пропали без вести. Соколов выдает себя за его отца, тем самым возвращая мальчику родителя, а себе — смысл жизни. В главной роли — Сергей Бондарчук.
«Крамер против Крамера», 1979
Семейная оскароносная драма о карьеристе, оставшемся один на один с ребенком, после того как его бросила жена. На плечи мужчины легли заботы, но вместе с ними и возможность наладить общение с сыном. В главной роли — Дастин Хоффман.
«Мужики!..», 1981
Пронзительная советская драма о шахтере, решившем вырастить троих детей любимой женщины, которая умерла. Фильм демонстрирует, как всего одним мужским поступком можно кардинально изменить свою жизнь. Кроме того, картина отлично передает все грани человеческой души. В главной роли — Александр Михайлов.
«Отцы и деды», 1982
Фильм с Анатолием Папановым, повествующий о том, как три поколения семьи живут в одной квартире и пытаются решить бытовые вопросы. А главный герой — старик — и вовсе планирует устроить свою личную жизнь.
«Жизнь прекрасна», 1997
Картина о молодом человеке, которого отправили в концлагерь вместе с маленьким сыном. Там отец рассказывает малышу, что это все большая интересная игра, а главный приз в ней — танк. В главной роли — Роберто Бениньи.
«Девушка из Джерси», 2004
Бен Аффлек, перевоплотившийся в отца-одиночку, демонстрирует все тяготы жизни с младенцем на руках. Спустя время он встречает новую любовь, которая вместе с подрастающей дочерью возвращают ему вкус жизни.
«В погоне за счастьем», 2006
Фильм об отце-одиночке, который проделал путь от начинающего бизнесмена до бездомного. Но главный герой Уилла Смита не впал в уныние, а пытался создать все условия для своего ребенка.
«Соблазнитель», 2011
Мелодрама о мужчине, в жизни которого неожиданно появляется ребенок. Герой Тиля Швайгера учится ухаживать за новоявленной дочкой, пытается ночевать дома, готовить и постепенно начинает осознавать свою ответственность, завоевывая сердце девочки.
«Инструкции не прилагаются», 2013
Мексиканская драма про ловеласа, ставшего образцовым отцом. Сначала для отвязного сердцееда шестимесячная дочь кажется чем-то вроде обузы, но впоследствии он борется за нее с внезапно объявившейся матерью девочки. Эухенио Дербес смог показать в фильме все прелести осознанного родительства.
«Папы», 2021
Четыре новеллы, объединенные темой отцовской любви и отношений с папами. Каждая история уникальна и показывает сложности отцовства под разными углами. Фильм о настоящей жизни, с проблемами которой человек сталкивается каждый день. Веселых, сильных и любящих отцов играют известные российские актеры: Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов и другие.
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