По заветам Петра и Февронии: как в России отмечают День семьи, любви и верности

Эфирная новость 77 0

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В православии святые считаются покровителями брака.

День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России! Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

В этот день по всей стране проходят семейные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования. А самое масштабное празднование традиционно разворачивается в Муроме. Там торжество встречают ярким концертом и масштабным фестивалем, который охватывает весь город.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника была одобрена в Совете Федерации в 2008 году. А летом 2022-го Владимир Путин своим указом установил 8 июля как День семьи, любви и верности.

«Повесть о Петре и Февронии Муромских», рассказывающая о жизни святых, была создана в середине XVI века писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом. Такое поручение он получил от Московского митрополита Макария. Произведение было написано после канонизации Петра и Февронии на Московском церковном соборе в 1547 году, оно описывает чудеса, которые происходили не только в период правления Петра, но и задолго до его княжения.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:02
Палки в колеса: для аренды электросамоката потребуется интеллектуальный тест
1:44
Питомцы из КНДР: где живут собаки, которые Ким Чен Ын подарил Путину
1:22
В возрасте 61 года умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Хандаев
0:58
«До сих пор ломаем голову»: отец Жанны Фриске ответил на слухи о ее смерти из-за ЭКО
0:36
Старший внук Елизаветы II представил новую избранницу королю Карлу
0:14
Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией

Сейчас читают

Шок «цивилизованного мира»: почему на саммите ШОС в Астане не было надписей на английском
Посланец Трампа? Чьи интересы преследует Орбан своим международным «турне»
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака