По заветам Петра и Февронии: как в России отмечают День семьи, любви и верности

В православии святые считаются покровителями брака.

День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России! Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

В этот день по всей стране проходят семейные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования. А самое масштабное празднование традиционно разворачивается в Муроме. Там торжество встречают ярким концертом и масштабным фестивалем, который охватывает весь город.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника была одобрена в Совете Федерации в 2008 году. А летом 2022-го Владимир Путин своим указом установил 8 июля как День семьи, любви и верности.

«Повесть о Петре и Февронии Муромских», рассказывающая о жизни святых, была создана в середине XVI века писателем-публицистом Ермолаем-Еразмом. Такое поручение он получил от Московского митрополита Макария. Произведение было написано после канонизации Петра и Февронии на Московском церковном соборе в 1547 году, оно описывает чудеса, которые происходили не только в период правления Петра, но и задолго до его княжения.