Дешевый против дорогого: какой секатор справится с ветками лучше

Надоело бегать со стремянкой по участку, продираться сквозь кроны деревьев, балансировать на ступеньках и рисковать здоровьем, чтобы подрезать яблони, груши и сливы? Выход есть.

О том, как быстро расправиться с длинными ветками при помощи высотореза, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Штанговый секатор: какой лучше — аккумуляторный или ручной

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Житель Ростовской области Геннадий Мелашенко собрал секатор сам. Для этого ему понадобились старые садовые ножницы, двухметровая алюминиевая штанга, два металлических ролика, веревка и ручной сварочный аппарат.

Но если тратить время на самоделку не хочется, проще купить уже готовый штанговый секатор.

«Штанговый секатор — это не единственное название этого инструмента. Воздушный сектор, воздушный сучкорез, сучкорез на штанге. Нам не приходится пользоваться дополнительными опорами. Мы не используем стремянку, не используем различные табуретки, какие-то ящики. Нам помогает этот инструмент. Он как бы удлиняет нашу руку», — объясняет специалист по уходу за растениями Илья Гуйтар.

Штанговые секаторы бывают двух видов: аккумуляторные и ручные.

Но эксперт предупреждает: электрический воздушный сучкорез — удовольствие не из дешевых.

«Чтобы купить какой-то хороший аккумуляторный инструмент, вам придется заплатить порядка 12-15 тысяч», — говорит он.

Какой секатор лучше — ручной или механический

Ручные или механические секаторы в десять раз дешевле. Именно такие модели решили протестировать.

Выбрали в магазине два образца. Только один стоил две тысячи рублей, а второй — четыре. На первый взгляд особой разницы между инструментами нет.

«Базовая конструкция. В принципе, она одна на всех секаторах, которые существуют. Это длинная палка, секатор на конце этой палки и корд, который помогает нам натягивать этот секатор с земли. То есть одной рукой мы держим палку удлиняющую, другой рукой мы дергаем за веревку. Тем самым отрезаем ветку», — комментирует эксперт.

Оба инструмента оборудованы съемными пилами одинаковой длины — 30 сантиметров. Их используют, чтобы обрезать толстые ветки.

«Пила является таким дополнительным немножко инструментом. На профессиональных моделях, как правило, ее не бывает. Это такой более любительский вариант, который подходит для обихода, для себя, дачи. Просто пилой пользуемся как обычным инструментом, только с палкой», — добавляет знаток.

Какой секатор наведет порядок в труднодоступных местах

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Для эксперимента сконструировали специальный стенд. Эту конструкцию специально соорудили для того, чтобы не портить реальные деревья.

Далее пытаются достать до самых высоких веток. Штанги у инструментов телескопические. Выдвинули их на максимальную высоту и приступили к делу.

Действительно, если у секатора удлиненная штанга, то это большое преимущество. С ней можно достать очень до высоких веток.

Измерили два штанговых секатора: дешевый — длиной 2,5 метра, дорогой — 3,7. Разница между ними 1,2 метра.

В лидерах секатор за четыре тысячи рублей. С его помощью можно дотянуться даже до макушки большинства садовых деревьев.

«Как правило, у дешевых инструментов более короткие ручки, чем у дорогих. Чем длиннее ручка, тем она стоит дороже. За счет увеличения количества используемого материала: больше металла, больше средств, больше трудов на производство и так далее. За счет этого происходит удорожание», — рассказывает профессионал.

А вот пилы во время работы цеплялись за крону и только мешали. Эксперт посоветовал снять полотно с инструмента и установить его только при необходимости. Так и сделали. Обрезать ветки стало намного проще.

Каким секатором работать удобнее

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Начали резать каждую небольшую ветку на скорость каждым из образцов. Засекли время. Сделали по десять резов каждым сектором.

Результат первого образца — 34 секунды. Результат образца под номером два — 26 секунд.

«Со стороны я только подтвердил свое внутреннее ощущение, что более дорогим образцом работать удобнее и как-то энергоэффективнее. Меньше затрачиваешь усилия, легче идет срез», — поясняет Гуйтар.

Какой секатор лучше

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Но ощущение — дело субъективное. В следующем тесте проверили наверняка, какой сектор поможет сэкономить силы. Для этого прикрепили к классическому штанговому секатору весы.

Электронные весы позволили понять, какое усилие прилагается для того, чтобы перерезать ветку. Оказалось, разница действительно есть. При том, что диаметр ветки был одинаковый. Резать инструментом за четыре тысячи рублей было легче.

Нагрузка первого образца — 9,5 килограмма. У второго образца всего восемь. Разница в полтора килограмма. Похоже, все дело в конструкции дорогого образца. У инструмента за четыре тысячи рублей в два раза больше роликов, через которые проходил шнур штангового секатора.

«Нам проще тянуть ветку. Соответственно, чем толще эта ветка, тем эта разница будет увеличиваться. Если в проценты переводить, это порядка 15% процентов. Это довольно значительный результат», — отмечает испытатель.

Какую площадь можно обработь за один хват секатора

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Проверили, какой максимальный диаметр по зубам секаторам. Если верить производителям, дешевый инструмент справится с ветками толщиной до двух сантиметров, а дорогой осилит и три сантиметра.

Решили это проверить. Приготовили самые различные ветки, от тонких до толстых. Сначала попытались их разрезать каждым садовым секатором и только после этого измерили, на какой толщине веток или на каком диаметре штанговые секторы остановились. Оба инструмента превзошли ожидания и остановились на ветках толщиной четыре сантиметра. Эксперт уверил: больше и не нужно.

«Для этого, как правило, уже используется пила. Поэтому на 100% свою задачу они сегодня выполнили», — заключает специалист.

Напоследок проверили в работе пилы. Посмотрели, как быстро они справились с толстой веткой диаметром семь сантиметров.

Когда пытались подпилить сук, который прикрепили к постаменту, то получилось, что дешевым инструментом справились за 1,5 минуты, а дорогим быстрее — ровно за минуту.

В испытаниях победил дорогой штанговый секатор. Обрезать деревья с его помощью получилось быстрее и легче. Но и дешевый инструмент показал себя не так уж плохо. С основными задачами образец за две тысячи рублей справился.

Если на участке не много деревьев, то и смысла в дорогом устройстве нет. Главное — правильно подобрать длину телескопической ручки.