Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Турецкие сериалы как никогда привлекают российских зрителей своими историями и персонажами.

Как в «Великолепном веке» так и в «Постучись в мою дверь» героини обладают уникальными чертами, особенностью характера и стилем поведения.

Какой знак зодиака соответствует той или иной турецкой красавице?

Овен — Эда Йылдыз из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Овен — знак огня, который олицетворяет энергию. Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, известны своей страстью и смелостью. Они обладают естественной лидерской харизмой, что делает их пионерами в самых разных сферах жизни. Овны стремятся к приключениям и не боятся рисковать. А их целеустремленность часто вдохновляет окружающих.

Эмоциональная искренность и открытость — черты, которые выделяют Овнов. Они способны быть импульсивными, но именно это делает их жизни яркими и насыщенными. Однако порой их склонность к нетерпению и захвату инициативы может приводить к конфликтам.

С другом, партнером или коллегой, Овны обычно верны и надежны, готовые поддержать в трудную минуту. В любви они страстны и преданны, но в состоянии требовать активного участия и эмоциональной отдачи от своего партнера.

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Так и Эда Йылдыз — главная героиня турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — обладает вспыльчивым характером и не прощает обид. Поскольку сначала нужно отомстить, а лишь потом можно проявить милосердие. Она прекрасно умеет генерировать идеи, как и все представители знака Овен. Однако если кто-то ее разозлит, лучше не пытаться выяснить, что произойдет с этим несчастным. Импульсивные поступки — это типичная черта этого знака зодиака. Зато если Овен нацелился на достижение какой-то цели, он пойдет на все, чтобы ее добиться. В точности как Эда.

Это стильная и молодая особа, которая одевается в яркие цвета. Ее манера вести себя, стиль жизни и образ мышления подходят исключительно уверенным в себе девушкам. Она отличается упрямством и дерзостью, но при этом обладает добротой и желанием заботиться о близких.

Телец — Валиде Айше Хафса Султан из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г.

Телец — знак, символизирующий стабильность и упорство. Люди, рожденные под этим знаком, отличаются прагматизмом и земным подходом к жизни. Они ценят комфорт и красоту, стремясь окружать себя вещами, которые радуют глаз и доставляют удовольствие.

Основные качества Тельца — терпение и настойчивость. Эти люди не боятся трудностей и готовы упорно трудиться ради достижения собственных целей. Они обладают сильным чувством ответственности и надежности, что делает их отличными друзьями и партнерами. Однако склонность к упрямству может иногда мешать им увидеть альтернативные пути решения проблем. В любви Тельцы искренни и преданы, ценят глубокие связи и готовы инвестировать свое время и усилия в отношения.

Как и Валиде Айше Хафса Султан — героиня турецкого сериала «Великолепный век» которая являлась самой влиятельной фигурой в гареме. Она пользовалась большим уважением и обладала значительным влиянием как при дворе, так и за его пределами.

Часто эта женщина активно участвовала в политике государства. Суровая, властная и даже грозная по своей натуре, она не терпела возражений со стороны слуг и рабынь. Доверяла она лишь немногим среди всего окружения во дворце. Валиде Султан полностью погрузилась в управление гаремом и предъявляла высокие требования к тем, кто отвечал за его порядок. А интересы своих детей готова была защищать до последней капли крови.

Близнецы — Мелек Йюджел из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Близнецы — это знак, известный своей многогранностью. Люди, рожденные под этим знаком, любят общение, всегда находятся в центре внимания и быстро адаптируются к новой среде.

Однако, несмотря на множество положительных качеств, Близнецы весьма непостоянны. Их интересы меняются так быстро, что порой становится трудно угнаться за ними. Это может вызывать проблемы в отношениях, так как партнеры не всегда понимают такую переменчивую природу.

Кроме того, Близнецы часто испытывают потребность в интеллектуальных стимулах. Они любят беседы на глубокие темы и умные шутки. Важно отметить, что люди этого знака склонны к двойственности, что способно проявляться в их эмоциональном состоянии. Они также легко переходят от эйфории к грусти, что делает их довольно загадочными.

Как и оптимистичная, дружелюбная и отзывчивая Мелек Йюджел или просто Мело из турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Подруга главной героини так верит в лучшее, что иногда не замечает негативных моментов.

Героиня мечтает о чистой и бескорыстной любви, полагая, что не только она, но и все ее родные достойны этого. Ее характер наполнен хаотичностью и чрезмерной болтливостью. Она убеждена, что заслуживает большего и не готова соглашаться на меньшее. Все время находится в движении и поисках чего-то нового как в работе, так и в личной жизни.

Рак — Айфер Йылдыз из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Раки — знак, который олицетворяет семейные ценности и эмоциональную связь. Люди-раки известны своей заботой о близких и глубокими привязанностями. Они не только чувствительны, но и очень интуитивны, что позволяет им чувствовать настроение окружающих.

Раки часто обладают высокой эмоциональной глубиной, что делает их отличными слушателями и советчиками. Их эмпатия способствует построению крепких отношений как в личной жизни, так и на работе. Но это же качество делает их уязвимыми. Они испытывают сильные эмоциональные колебания, когда их близкие страдают или переживают трудности. Впрочем, под внешним ранимым слоем скрывается сильный защитный механизм, который помогает им справляться с жизненными трудностями.

Точь-в-точь как персонаж Айфер Йылдыз из турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Является тетей главной героини, которая ухаживала за ней с раннего возраста. Она не только управляет цветочным магазином, но и прекрасно готовит. Женщина, обладающая смекалкой, самодостаточностью и независимостью, но в первую очередь чтущая семейные ценности. Она открыта, сердечна, и хотя на первый взгляд Айфер выглядит спокойной и сдержанной, но может проявить свой характер и устроить настоящий разнос, если ее вывести из себя.

Лев — Хюррем Султан из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г.

Лев — знак, который ассоциируется с лидерством, уверенностью в себе и креативными способностями. Люди, родившиеся под этим знаком, как правило, отличаются высоким уровнем энергии и стремлением быть в центре внимания. Лев привлекает окружающих особым обаянием и харизмой.

Однако, несмотря на их уверенность, Львы могут быть довольно чувствительными к критике. Порой они слишком сильно держатся за собственную репутацию и в праве воспринимать несогласие с их мнением как личное оскорбление. Несмотря на это, Львы всегда готовы помочь другим и ободрить их, особенно если речь идет о близких. Львы также славятся щедростью. Они охотно тратят на других время, ресурсы и внимание.

Как и одна из самых влиятельных женщин в истории Османской империи Хюррем Султан из турецкого сериала «Великолепный век». Только Лев не потерпит быть в гареме на общем положении и сделает все, чтобы встать на первое место. Героиня определенно знает, как эффективно проявить характер для достижения целей.

Эмоциональные качели: ошибка любви Хюррем и Сулеймана из «Великолепного века»

Если верить теориям и легендам, Хасеки Хюррем Султан была расчетливой женщиной, которая умела вовремя избавиться от неугодных ей людей и добивалась воплощения планов любыми способами. Ее жизнь была настоящей борьбой за любовь Султана. Из простой рабыни Хюррем превратилась в могущественную госпожу, за что многие называли ее колдуньей.

Живя в гареме и будучи фавориткой султана, Хюррем часто вмешивалась в дела Османской империи и даже не надеялась на спокойную жизнь. Чем более опасные покушения на свою жизнь она переживала, тем сильнее становилась, все более дерзко и ярко заявляя о себе.

Дева — Нигяр-калфа из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г.

Девы представляют практичность и аналитическое мышление. Люди, рожденные под знаком Девы, часто обладают высокими организаторскими способностями и стремятся к порядку во всех аспектах своей жизни. Они умные и трудолюбивые, что позволяет им добиваться успеха в профессиональной сфере.

Однако порой они допускают чрезмерную критику как к себе, так и к окружающим. Это стремление к совершенству может вызывать стресс не только у них, но и у тех, кто их окружает. Девы часто ставят высокие стандарты и способны испытывать разочарование, если их ожидания не оправдываются.

При этом они в состоянии находить решения для сложных проблем, используя свою внимательность к деталям и логическое мышление. Их кропотливый подход и искреннее желание помочь делают их незаменимыми друзьями и коллегами.

Нигяр-калфа из «Великолепного века» идеальная дева. Героиня прекрасно разбирается в людях и видит в них скрытый потенциал. Именно Нигяр побудила Хюррем действовать решительно и завоевать любовь султана.

Умная и справедливая женщина. Она прекрасно знает, что нужно делать, чтобы понравиться господину, и как сделать так, чтобы люди не стали врагами. Нигяр обучает девушек в гареме и дает им серию мудрых советов, благодаря которым они имеют возможность выжить во дворце.

Рассудительность, проницательность и трудолюбие на руку и самой девушке. Имея такие качества, она становится главной калфой (главной служанкой гарема — Прим. ред.).

Также Нигяр отлично знает правила жизни женской половины дома и тщательно следит за их выполнением. Она строга и решительна, умеет позиционировать себя перед наложницами и в случае чего незамедлительно наказать их. Однако при этом Нигяр служит по совести и не злоупотребляет данной ей властью.

Весы — Джерен Башар из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Весы — знак, символизирующий гармонию и баланс. Люди-Весы стремятся к справедливости и очень ценят партнерство и сотрудничество. Они дипломатичны, умеют находить общий язык с людьми и часто становятся миротворцами в конфликтах.

Однако, несмотря на их миролюбивую натуру, Весы могут испытывать трудности с принятием решений. Их стремление угодить всем иногда приводит к тяжелым внутренним конфликтам. Часто они колеблются между различными вариантами и не готовы выбрать единственное направление.

Их любовь к красоте и эстетике выражается в каждом аспекте жизни. Они способны быть креативными личностями, которые привносят радость и комфорт в окружающий мир. Весы умеют оценивать искусство и наслаждаться красивыми моментами, что делает их жизнь насыщенной и гармоничной.

Так и Джерен Башар из турецкого сериала «Постучись в мою дверь», воплощение спокойствия и рассудительности. Ее внешность — образец элегантности и стиля: ухоженная, красивая, одетая со вкусом. Успех в карьере — несомненное достижение. Однако за этой внешней идеальностью скрывается внутренний конфликт, подобный бурному подводному течению. Джерен, несмотря на свою способность поддерживать окружающих, сама остро нуждается в опоре и понимании, так как склонна к частым перепадам настроения.

Ее доброта и рассудительность создают образ ангела, но скрытый потенциал для проявления сильных негативных эмоций грозит превратить ее в настоящий тайфун, если ситуация выйдет из-под контроля. А все из-за того, что родственники определили за девушку ее профессиональный путь, навязывая карьеру юриста с раннего детства. Сама же Джерен питает искреннюю любовь к дизайну обуви, видя в этом искусство и возможность самовыражения.

Скорпион — Махидевран Султан из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г.

Скорпион — это знак, который ассоциируется с загадочным и волевым характером, а также желанием все контролировать. Люди этого знака известны своей страстью и решимостью. Они способны оказывать мощное влияние на окружающих, будь то в личных или профессиональных отношениях. Скорпионы могут быть отличными друзьями и союзниками, но при этом очень скрытными. Их внутренняя жизнь часто закрыта от посторонних, что иногда создает атмосферу тайны вокруг них.

Их чувства чаще всего яркие и интенсивные, легко переходящие от восторга к гневу. Это, вероятно, вызывает трудности в отношениях, так как окружающим непросто адаптироваться к их эмоциональным всплескам.

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Махидевран Султан — фигура, полная противоречий — яркий пример Скорпиона. Ее образ, созданный в турецком сериале «Великолепный век» далек от однозначной характеристики. На первый взгляд она — воплощение хрупкой красоты, утонченная госпожа, чья внешность и манеры говорят о благородном происхождении. Но за этим фасадом скрывается сильный волевой характер, способный на решительные действия.

В молодости ее поступки часто диктовались эмоциями, импульсивностью, свойственной людям с тонкой душевной организацией. Махидевран легко ранима, любое оскорбление или несправедливость вызывают у нее бурную реакцию, переходящую в ярость, которая нередко заставляет совершать ошибки, порождая цепь новых проблем.

Однако с течением времени, с каждой новой интригой, с каждым уроком, полученным в жестокой борьбе за власть и внимание Султана, характер Махидевран претерпевает значительные изменения. Она становится более осторожной и скрывает настоящие чувства за маской безразличия. Жалость, которая раньше иногда сдерживала ее руку, постепенно исчезает, уступая место холодной расчетливости и беспощадности к врагам.

Стрелец — Феген Йылдырым из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Стрелец — знак, связанный с оптимизмом и стремлением к приключениям. Люди этого знака любят путешествовать и исследовать новые горизонты. Их энергичность и жизнерадостность часто вдохновляют других следовать за собой.

Стрельцы являются прирожденными философами, которые ценят знания и всегда стремятся расширить личные горизонты. Они в силах быть очень открытыми и позитивными, что привлекает к ним людей. Тем не менее такая несдержанная натура может быть воспринята как легкомысленность.

Также Стрельцы иногда бывают чрезмерно прямолинейными, что, конечно же, ранит чувства окружающих. Они должны научиться учитывать мнение других и быть более тактичными в собственных высказываниях. Кроме того, их любовь к свободе способна мешать созданию долгосрочных обязательств.

Феген Йылдырым — подруга Эды из турецкого сериала «Постучись в мою дверь», которую друзья называют просто Фифи. Дерзкая брюнетка с заводным характером и своим мнением по любым вопросам, редко поддающаяся внешнему влиянию — типичный Стрелец.

Стиль героини можно охарактеризовать как рокерский или готический. Она предпочитает черный цвет, кожу и оригинальные аксессуары. Фифи обожает скорость и езду на мотоцикле.

Девушка не ставит акцент на том, что происходит из обеспеченной семьи, и не испытывает финансовых трудностей. Никто на самом деле не знает, чем конкретно она зарабатывает на жизнь, но она точно не пользуется деньгами родителей. Ее пожертвования бездомным животным вызывают восхищение, хотя сама она не склонна обсуждать тему финансов и личную жизнь.

Говорит девушка коротко и сдержанно и часто выражает пессимистические взгляды на жизнь, не веря в любовь. Живет по своим правилам и открыто говорит то, что думает.

Козерог — Пырыл Байтекин из «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссер Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020–2021 г.

Козерог — знак, символизирующий амбиции и решительность. Люди этого знака обычно целеустремленные и готовы упорно трудиться для достижения целей. Козероги ценят структуру, планирование и последовательность в собственных действиях.

Они часто являются надежными и ответственными партнерами, на которых можно положиться. Однако их стремление к успеху иногда приводит к эмоциональным затратам. Козероги также склонны к перфекционизму, что часто создает дополнительное напряжение в их жизни. К тому же Козероги проявляют склонность к пессимизму, особенно когда сталкиваются с трудностями.

Пырыл Байтекин — дизайнер интерьера из турецкого сериала «Постучись в мою дверь» представляет собой абсолютного Козерога. Она достигла значительного успеха в карьере благодаря личным амбициям. Стильная и элегантная, обладающая острым языком. На совещаниях она смело делится оригинальными взглядами и высказывает мнение.

Пырыл — настоящая трудяга и перфекционист. Даже в отношениях она стремится контролировать все и всех. Пытается довести до идеала как партнера, так и все окружение. Вместе с тем она часто испытывает недовольство и проявляет вспыльчивость, тяжело воспринимая какие-либо изменения в жизни.

Водолей — Фирузе Хатун из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г.

Водолей — знак, символизирующий оригинальность и независимость. Люди этого знака творческие и изобретательные, обладающие уникальным взглядом на мир. Водолеи стремятся к переменам и инновациям, являясь предвестниками новых идей и трендов.

При этом Водолеи в состоянии быть достаточно непостоянными. Их независимый дух иногда делает их трудными в совместной работе. Они все же предпочитают работать в одиночку или в своем собственном темпе.

Но при этом Водолеи стремятся сделать мир лучше и помогают в этом другим, отчего являются ценными членами общества. Наличие сильных идеалов и потребность к переменам позиционирует Водолеев как реформаторов и авангардистов.

Равно как и Фирузе Хатун из «Великолепного века» на первый взгляд кажется мягкой, доброй и отзывчивой девушкой, всегда готовой прийти на помощь. У нее дружелюбный характер, благодаря чему она легко находит общий язык с окружающими и может бескорыстно поддержать нуждающегося, даже рискуя для этого собственной безопасностью.

Она невероятно одарена: создает оригинальные прически, самостоятельно перекраивает платья, исцеляет людей прочтением молитвы и обладает врожденной эмпатией.

Как настоящая принцесса, Фирузе прекрасно играет на музыкальных инструментах, владеет несколькими языками и весьма начитанна, что впечатляет султана Сулеймана. Однако, несмотря на покорность, она готова отстаивать свои чувства и даже бросить вызов самой Хюррем Султан, сумев обвести всех вокруг пальца во дворце.

Рыбы — Хатидже Султан из «Великолепного века»

Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г.

Рыбы — знак, ассоциирующийся с чувствительностью и интуицией. Люди этого знака часто представляют собой мечтателей, имеющих богатое воображение. Они способны воспринимать мир на глубоком эмоциональном уровне и часто имеют сильную творческую натуру.

Рыбы добры и отзывчивы, что делает их замечательными друзьями. Они легко находят общий язык с окружающими и умеют поддерживать в трудные времена. Однако их высокая восприимчивость может приводить к уязвимости и пессимизму.

Часто Рыбы испытывают сложности с определением границ и забывают о собственных потребностях. А интуитивный подход к жизни зачастую приводит Рыб к сильным эмоциональным переживаниям.

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Рыбы, словно Хатидже Султан из «Великолепного века». Нежная и хрупкая девушка, выросшая в «золотой клетке» которая верит в искреннюю любовь и опасается любых трудностей. Но одновременно это властная женщина, готовая идти на жертвы ради любви. В ее характере переплетены доброта и ярость, покорность родственникам и решимость достигнуть цели, прощение и жажда мести, женская грация и мужественная стойкость, а также истеричность и хладнокровие.

В глубине души Хатидже — добрый и отзывчивый человек, преданный семье и любви, обладающий индивидуальными представлениями о чести и достоинстве. Она гордая и неприступная, не так хрупка, как может показаться. Избегает интриг и старается держаться подальше от «грязных дел».

Хотя на первый взгляд героиня кажется сдержанной, на самом деле она импульсивна и сверх чувствительна. Она стремится к миру и гармонии, но не знает, как это осуществить, поэтому находит выход в депрессии и истериках.