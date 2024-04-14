Вам лучше присесть: как изменились звезды «Великолепного века» за десять лет

Сериал «Великолепный век» выходил с 2011 по 2014 год. В центре сюжета — события в Османской империи, когда ее правителем был Сулейман Великий.

В частности, показаны отношения султана со славянской пленницей Александрой. Став заложницей, она приняла ислам, после чего получила имя Хюррем.

Последний сезон вышел уже десять лет назад. О том, что происходило со звездами сериала после этого, читайте в материале 5-tv.ru.

Халит Эргенч (Султан Сулейман)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г; www.globallookpress.com / Kika Press

Актер, исполнивший роль десятого султана Османской империи, в реальной жизни был женат лишь дважды. Сейчас Эргенч со своей второй супругой Бергюзар Корель воспитывает двух детей.

Жена младше его на 12 лет, на свадьбу актеров было приглашено около 400 гостей. Вторая дочь, Лейла, у 53-летнего актера родилась в ноябре 2021 года.

Мерьем Узерли (Хюррем)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г; www.globallookpress.com / Steffens

Сериал принес актрисе всемирную популярность. Несмотря на это, Узерли покинула актерский состав из-за напряженного графика.

Позднее она призналась, что не выдержала физической и моральной нагрузки. В 2017 году актриса заявила, что будет сниматься только в полнометражных фильмах.

Однако в 2024 году ожидается выход мини-сериала «Ру» с ее участием. Некоторые поклонники актрисы осуждают ее за большое количество пластических операций, отмечая изменения формы лица, носа и губ.

Арас Булут Ийнемли (Шехзад Баядиз)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г; «Чукур», 2017–2021 г.

Ийнемли сыграл сына Сулеймана и Хюррем. Сам актер не планировал связывать свою жизнь с кино — окончил Стамбульский технический университет и стал дипломированным специалистом в сфере авиации.

Вместе с тем после окончания сериала «Великолепный век» он продолжил сниматься в кино. А в 2019 году фильм с его участием «Чудо в камере № 7» был номинирован на премию «Оскар».

Пелин Карахан (Михримах-султан)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», Instagram* / pelinkarahan

После сериала актриса, сыгравшая дочь Султана и Хюррем, вышла замуж за турецкого бизнесмена Бедри Гюнтаем. У пары родились двое сыновей в 2014 и 2017 годах.

Затем актриса снялась еще в нескольких турецких картинах. Сейчас звезда активно ведет личный блог и делится подробностями своей повседневной жизни с подписчиками, а в свободное время Карахан увлекается выпечкой.

Нур Феттахоглу (Махидевран Султан)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011–2014 г; «Поручения», 2021–2024 г.

Исполнившая роль главной наложницы в гареме Сулеймана Феттахоглу на момент съемок уже была состоявшейся актрисой. После «Великолепного века» она и дальше снималась в кино и сериалах.

При этом звезда успела родить дочь в браке с бизнесменом Левентом Везироглу. Однако в 2021 году они разошлись, и опека над ребенком осталась за матерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Великолепного века» Узерли примерила дорогущее свадебное платье.

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