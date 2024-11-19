От лисы до крокодила: куда жаловаться, если соседи превратили квартиру в зоопарк

Кошки, собаки, попугаи и хомячки — казалось бы, каких питомцев еще можно завести и содержать в обычной городской квартире? Но многие даже не догадываются, что любители экзотики могут держать в доме диких и опасных представителей фауны.

Что делать, если за стеной зоопарк с дикими животными? Чем грозит такое соседство? Для чего звезды заводят коз? И как в доме бывшей солистки группы «Мираж» с остальными питомцами уживаются лисы, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Куда жаловаться, если сосед сделал из квартиры приют для животных

Видео, на котором козы устроили танцы на крыше иномарки, стало уликой в суде. Причем снято оно не в горном ауле и даже не в деревне. А в московском районе Южное Бутово.

Небольшая отара живет в Бутово уже много лет. Разводит мелкий рогатый скот в условиях мегаполиса хорошо известный среди местных жителей дед Валера. В частном доме у него 15 коз.

«Меня коза выкормила. Мама меня не смогла кормить, и меня коза выкормила. Поэтому у меня и любовь к козам, понимаете? Я вырос, как говорится, на козьем молоке», — поделился хозяин коз Валерий Аникеев.

Соседи любовь деда Валеры к козам не разделяют.

«Козы приходят ежедневно, по много раз. Дети, взрослые их гоняют, потому что они машины портят. Вот здесь у нас деревьев нет практически. Вот именно здесь они и лазают», — прокомментировала жительница Бутова Марина Панкова.

На деда Валеру даже подали в суд — за то, что выпускает своих питомцев пастись на городской территории. Но любитель коз уверен, никаких законов он не нарушает. В будущем, кстати, поголовье мелкого рогатого скота у себя он планирует увеличить.

«Имею право иметь двадцать одну козу!» — заявил хозяин коз.

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Но согласен ли с этим суд? Владельца бутовских коз деда Валеру суд обязал создать необходимые условия для животных. Пасти их в городе мужчине теперь нельзя.

У жителей московского района Калитники в соседях оказались еще более экзотичные для мегаполиса питомцы. Ирина и Надежда, по словам их соседей, в московской двушке умудрились поселить удава, филина, лису, ворона, крокодила и еще с десяток собак.

«Она вдруг из коробки достала вот такую вот крысу за хвост. Крыса извивается. Мы просто ахнули. Я лично видела сокола, ворона. Как его? Крокодила. Да, крокодила! Видела, как она грузила кроликов», — пожаловалась жительница дома на Малой Калитниковской Алла Богачева.

Из-за такого количества живности запахи в подъезде не самые приятные.

«Я понимаю, что никого не убили, не покусали. Но что нам, как жителям, с этим делать, мы пока не очень понимаем. Потому что и животных жалко. Но у меня двое детей. Допустим, открываешь окно, и вот этот вот смрад в окне — это просто нереально. Мы все лето живем только под кондиционерами», — рассказала жительница дома Тамила Вартанова.

Кроме того, удаву на обед женщины иногда приносят живых кроликов и крыс.

«К соседке несколько лет назад не знаю, уж или кто-то приполз. Поэтому вот ждать, кто из унитаза вылезет или там по каким-то коммуникациям, страшно», — добавила женщина.

По новому закону держать диких животных в квартирах запрещено. Однако принят он был только в 2020-м. Все питомцы, которые успели поселиться в городе до этого времени, могут оставаться на прежнем месте.

«Так тоже неправильно. Когда ты кайфуешь, у тебя все супер-пупер, ты со своими зверюшками взаимодействуешь, а весь дом с ума сходит от запаха, от криков, от еще чего-то. Конечно, это все ненормально. Но другой вопрос, а судьи кто?» — прокомментировала дрессировщица, заслуженная артистка России Карина Багдасарова.

Главная жалоба, с которой жильцы могут обратиться в правоохранительные органы — недостаточная площадь для такого количества животных. Квартира Ирины и Надежды — это чуть более 50-ти квадратных метров.

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«Вызывать в полицию, составлять акт о нарушении закона. Потому что столько животных на 50-ти квадратных метрах находиться не может. У нас по закону на 12 квадратных метрах, например, одна собака», — пояснила зоозащитник Янина Соколова.

Еще одна опасность диких животных — болезни, которые они могут переносить. Не стоить заводить никого, кроме собаки или кошки, если в доме есть маленький ребенок.

«Всякие ежики, белки, грызуны, такие как крысы. Они также являются переносчиками бешенства и других заболеваний, которые опасны для человека», — предостерегла экзотолог Полина Прибыш.

Если человек или его близкие страдают от внезапного соседства с любителем животных не обязательно диких, они вправе обратиться в суд или прокуратуру. Не так давно это спасло жителей дома на Алтуфьевском шоссе, а заодно и 20 кошек, которые находились в кошмарных условиях. Хозяину запретили владеть домашними животными.

От козы до лисы: каких животных держат звезды шоу-бизнеса

Животноводством занимаются некоторые звезды шоу-бизнеса.

«Где мои козы? Где мои куры?» — спросила супруга Джигана Оксана Самойлова.

В большой семье рэпера Джигана теперь совсем необычное пополнение.

«Пусть дома греется. Да. Смотрите, коза в памперсе, как вам такое?» — продемонстрировала Самойлова.

Камерунскую козу, которая, как говорится, живет свою лучшую жизнь, подарил Оксане любимый супруг. И спит она частенько вместе со своими хозяевами. У пары есть и другая живность, в частности куры и цыплята.

Идеальный вариант для того, чтобы приютить всех, кого хочется — частный дом.

Придя в гости к певице Светлане Разиной, можно встретить двух собак, восемь котов, галку Галю и даже трех лис. И это не мираж. Все действительно так. Все питомцы мирно уживаются на одной территории под практически материнской заботой хозяйки. Светлана рассказала, откуда у нее столько животных и как так получилось.

«Собраны по миру. Они пошли по миру, а мы пошли за ними», — поведала певица Светлана Разина.

Звезда поделилась, откуда появилась идея завести такой большой зоопарк.

«Во-первых, у меня всегда было много кошек. С 90-х годов где-то я, так сказать, собирала кошек. Ну, немножко собачек. А потом уже, когда приехали сюда, стали жить на природе, то появилась такая идея, что вот хочу лисенка. Сначала один лисенок, потом второй. И понеслось», — сказала знаменитость.

Но каким бы просторным ни было жилище, сказала экс-солистка группы «Мираж», проблемы с дикими животными все равно возникают.

Артистка пояснила, в чем главное отличие в содержании хищного животного от домашнего.

«Хищное животное, оно навязывает немножко свои правила. Если собаку можно заставить или как-то еще приручить, или к туалету и так далее, то здесь она, в общем-то, будет немножко рулить тобой», — объяснила Светлана Разина.

Это важно понимать, прежде чем заводить экзотического питомца.