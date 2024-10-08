Собачий бизнес: как черные заводчики делают деньги на продаже больных щенков

Многие мечтают о четвероногом друге и чаще всего отправляются за щенком в специализированные питомники или к черным заводчикам. Многие частники не оказывают животным должного внимания и экономят на их содержании. В итоге довольный владелец, забравший собаку, получает смертельно больного щенка.

Как заводчики-аферисты делают деньги на обмане клиентов? И чем закончился визит корреспондента в питомник, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

История одной собаки: опасное заболевание и смерть

Отличить породистого щенка от дворняги сможет только профессионал. Нередко в интернете люди приобретают совсем не то животное, которое было заявлено в объявлении. Но это меньшая из возможных бед. Гораздо страшнее генетические и так называемые «заводческие» заболевания питомцев.

Молодая пара купила собаку у заводчицы. Малышка полтора часа ехала в машине. Можно было подумать, что она устала, но на самом деле собака уже была тяжело больна.

«Ева была чересчур спокойной, и она не была таким щенком, которому все интересно. Она скорее спала, отдыхала», — поделилась Анастасия Верталь.

Анастасия и Артур, увидев в Интернете щенка породы французский бульдог, сразу влюбились в его необычный окрас. Владелица питомника при переписке никаких подозрений не вызвала. А доставлял собаку курьер.

«Мы осмотрели щенка, осмотрели нос, осмотрели лапки. В целом щенок был упитанным, массивным. Конечно, он был немножко спокойным, но она полтора часа ехала в машине. Можно было подумать, что она устала», — рассказала девушка.

Уже на следующий день у малышки начались рвота и диарея. Заводчица успокаивала, что это стресс и он скоро пройдет. Но Еве становилось все хуже. В ветклинике поставили диагноз — парвовирусный энтерит.

«Это особо опасное контагиозное заболевание, поэтому заразиться могут все животные, которые содержатся в кучном содержании», — проинформировала ветеринар Алина Юрьева.

Читайте также Отрава в каждом куске: почему собак категорически нельзя кормить шашлыком

В случае с щенком Анастасии лечение оказалось неэффективным. Еву пришлось экстренно везти в стационар.

«Мы сели в такси. Ева тряслась, у нее были судороги. Она сидела с открытым ртом, и до точки инфекционки было 50 минут. И все эти 50 минут я просто плакала. Я видела, как собака умирает. И в конце, за 5 минут до стационара у нее случилась судорога. Она взвизгнула и перестала дышать», — сказала Верталь.

Заводчица свою вину не признала и заявила, что все щенки вакцинированы и заболеть энтеритом никак не могли. Причем ответила в довольно грубой форме.

«От энтерита помирают. Что? Где ты его взяла? Откуда ты его взяла? Ты, с**а, зайди, тупорылая, посмотри отзыв от бабы, которая с тобой в один день купила собаку. Она мне даже отзыв написала, я тебе даже номер ее, тупорылая, могу скинуть, б***ь. И у нее с щенком было все хорошо. И не болел он у нее. А у тебя болел. Почему он у тебя болел? Сама выясняй, поняла?» — нагрубила хозяйка питомника Татьяна Романова.

По документам оба щенка действительно от одних родителей. Соответственно, одного помета. Вот только рождены они с разницей в десять дней, что просто невозможно. Поэтому подлинность метрик у Анастасии и Артура вызывает сомнения. А по поводу теста, который они сделали в ветеринарной клинике, заводчица сказала, что он ложный из-за недавно проведенной вакцинации. Но результаты вскрытия говорят обратное.

«Мы заказали судебное вскрытие, где болезнь подтверждается по всем тестам. И брали дополнительные анализы. Когда берется плоть с органов и подтверждается уже вирус непосредственно на участках. Все, что у нас осталось, это прах Евы и ее любимая игрушка», — поделился Артур Антипов.

Как бороться с нелегальными питомниками

Съемочная группа решила лично поговорить с Татьяной Романовой и отправилась в садовое некоммерческое товарищество (СНТ) где находится ее питомник. Однако первой на встречу к журналистам вышла мать заводчицы. Позвать дочь она отказалась и набросилась на корреспондента с кулаками.

«Я с вами разговаривать не хочу. Я с тупыми не разговариваю! Почему? Потому что вы тупые. Да пошла ты н***р, дорогая! Отойдите, я сказала, чертова мать! Палку не взяла. Да что это такое?!» — кричала женщина.

Приехавшая заводчица также отказалась от общения.

«К моему дому чтоб не подходили! Всего доброго», — сказала она.

Жалуются на этот питомник уже давно. Причем не только покупатели, но и недовольные соседи.

«В 2020 году я начала разбираться. И выяснила, что этот питомник вообще не имел права существовать. Он нигде не зарегистрирован, налогов с него не платят. Он построен с нарушениями нескольких норм законодательства», — посетовала соседка Светлана Шевченко.

Жители СНТ говорят, что писали заявления в полицию, обращались с жалобами в различные инстанции, но ситуация пока не изменилась.

Как в России регулируется деятельность заводчиков

На данный момент в России нет закона, регулирующего деятельность питомников и частных заводчиков.

«Сейчас в Государственной Думе рассматриваются поправки к закону „Об ответственном обращении с животными“, согласно которому хотят обязать заводчиков регистрироваться, вакцинировать животных и, конечно же, платить налоги. Конечно, в этой сфере нужно наводить порядок, это, безусловно, необходимо», — отметила депутат Московской городской Думы Екатерина Енгалычева.

Читайте также Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2024

Проблему можно хотя бы минимизировать, если ответственно подходить к выбору домашнего питомца.

«Перед тем как купить собачку, можно посмотреть свидетельства о регистрации питомника. Все питомники регистрируются в Российской кинологической федерации, получают утверждение в ФЦИ (Международная кинологическая федерация — FCI). И, кстати, на сайте ФЦИ можно найти название любого питомника мира. Поэтому вот это способ контроля, если он нужен», — рассказала вице-президент российского клуба «Французский бульдог» Елена Кожевникова.

Достаточно часто из желания сэкономить на покупке питомца люди не осознают всей серьезности ситуации.

Это не только финансирование часто нелегального бизнеса, но и увеличение количества брошенных животных. Ведь не каждый владелец в состоянии оплачивать дорогостоящее лечение в ветклиниках.

Поэтому, прежде чем приобрести щенка, стоит ознакомиться с его породными особенностями, возможными болезнями и ответственно подойти к выбору заводчика или питомника.