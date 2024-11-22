Неизбежные перемены: ведический гороскоп для Рака на 2025 год

В наступающий новый год Зеленой Деревянной Змеи Ракам предстоит прислушаться к Вселенной и начать внутренне меняться — пора взращивать в себе панцирь и становиться увереннее. Но самое главное — не бросаться из крайности в крайность и не рисковать.

Как получить благословение Вселенной и не упустить удачу, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведическим знаниям, каждый человек подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу человека.

Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии новый 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год по гороскопу благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом 2025 год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведических гороскопах все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если человек не знает точного времени рождения, то анализируют по знаку Луны — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

Гороскоп для Рака на новый 2025 год

Ракам по гороскопу в новом 2025 году необходимо стать внутренне более твердыми — это кармическая задача на весь период для представителей данного знака зодиака, несмотря на их чувствительность, восприимчивость и эмоциональность.

«Если вы будете очень сильно проявлять свое тонкое восприятие и принимать все близко к сердцу, можно будет впасть в депрессию и уныние. Это не благоприятно, потому что ось лунных узлов, планеты Раху и Кету создадут очень много непривычных и непонятных ситуаций», — поделилась астролог, изучая гороскоп.

То, что для Раков неизвестно, непонятно и неизведанно, как правило, вызывает сильный стресс. Они склонны переживать даже по поводу неизбежных вещей, на которые они не в силах повлиять. Поэтому представителям этого водного знака желательно развить в себе такие качества как внутренняя стабильность и гармония. Тогда все происходящее вовне не сможет пошатнуть их состояние.

«Некоторые Раки могут получить что-то в наследство по завещанию», — уточнила специалист.

Также для многих Раков в новом году благоприятно получить новые знания в сфере эзотерики и астрологии, например, Джйотиш. Независимо от сферы интересов подобная информация начнет будоражить ум в 2025 году и поможет Ракам глубже понять себя и свою природу.

Согласно гороскопу, в новом году Ракам стоит проявить осторожность в поездках как на ближние, так и на дальние расстояния. Не лихачить, не спешить и не рисковать.

«Будьте осторожны в каких-то путешествиях, особенно не рекомендуется в 2025 году для Раков совершать какие-то экстремальные путешествия или экстремальные поступки. Бывает так, что человек долго ждет, а потом в какой-то момент решает первый раз прыгнуть с парашютом. И этот первый раз может быть не весьма удачным», — предупредила эксперт.

Читайте также Как знаки зодиака готовятся к Новому году — шуточный гороскоп

Увы, Юпитер, планета большого счастья и удачи, в новом 2025-м пройдет мимо Раков. Поэтому рассчитывать на хорошие моменты и совпадения не приходится.

«Однако есть другой показатель, очень благоприятный. Вы можете набраться сил, получить очень серьезное благословение, поехав в паломничество по святым местам своей религии. Выберите, что вам ближе, и отправляйтесь туда хотя бы один раз в этом году», — посоветовала специалист, сверяясь с гороскопом.

Кроме того, Сатурн — планета, которая дает сжатие и определенные трудности, тоже добавит Ракам проблем.

Это проявится в блокировке удачи, создании напряжения в отношениях с властями и вышестоящими должностными лицами. К этому перечню относится даже отец и люди, которые стоят выше Раков в социальном плане. Гороскоп рекомендует Ракам бороться с возмущением и вырабатывать смирение.

«Поэтому важно не вступать в споры, ведь Сатурн сложный учитель. И Ракам следует быть более послушными и не нарушать законы, как духовные, так и государственные. Налоги вовремя оплачивать, скорость не превышать, в пререкания не вступать. Нужно действовать грамотно и не доказывать свою правоту», — перечислила Анна Пицхелаури.

Год Зеленой Деревянной Змеи обещает быть достаточно эмоциональным и вдохновляющим, но при этом Ракам необходимо проявлять особую осторожность и бдительность. И пускай феерии не ожидается, все равно радостных моментов в течение нового года обязательно стоит ждать.