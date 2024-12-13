Проверка от звезд: ведический гороскоп для Льва на новый 2025 год

Зеленая Деревянная Змея на своем хвосте принесет Львам не только подарки, но и трудности и испытания в 2025 году.

Как Львам реализовать свои амбиции и не поддаться искушению звезд, чтобы не разрушить отношения, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведической астрологии, каждый индивид подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу подопечных.

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Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если неизвестно точное время рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

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Гороскоп для Льва на новый 2025 год

У Львов ожидается достаточно интересный год. Все акценты будут указывать на яркую и привыкшую к вниманию окружающих фигуру огненной стихии. А вот партнер — это может быть любимый человек, близкий друг, товарищ по бизнесу — окажется в тени Льва.

Юпитер, планета большого счастья и удачи, поможет Львам в новом году реализовать все амбиции. Что бы они ни хотели, к чему бы ни стремились, все станет реальным и достижимым.

«Это и новый бизнес, и новые знакомства, и, возможно, влиятельные люди, которые появятся в вашей жизни и смогут вам помогать двигаться по служебной карьерной лестнице, либо по социальной. Это очень хороший показатель», — отметила астролог, изучая гороскоп.

При этом смена положения лунных узлов, кармических планет Раху и Кету, подсветит в 2025 году все проблемы в отношениях. Эффект может быть весьма разрушительным.

«Это достаточно сложная ситуация. Как правило, партнеры, которые находятся в отношениях со Львами, страдают иногда от их перевешивающего эгоизма. И 2025-й может быть достаточно напряженным для Львов именно в партнерских отношениях, поскольку подсветит все проблемы в этой сфере», — предостерегла эксперт.

Особенно внимательными гороскоп советует быть семейным представителям огненного знака. Придется приложить усилия, чтобы удержать расположение супруга или супруги. В противном случае велик риск, что вторая половинка начнет добирать любовь на стороне.

«Если же вы будете больше стараться в новом году, то брак можно сохранить и даже улучшить отношения. В любом случае это будет происходить через трудности и преодоление препятствий», — ободрила специалист.

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Кроме того, женатым или замужним Львам по гороскопу придут деньги через их партнера.

«Кем бы вы ни были — мужчина или женщина — это показатель хороших заработков у партнера. Он сможет лучше вас зарабатывать в этом году или получить какие-то финансовые возможности. И естественно, вам будет тоже перепадать», — предупредила эксперт.

Одиноким Львам новый 2025 год подарит высокие шансы встретить человека по судьбе и сыграть свадьбу.

«Это время, когда в вашем пространстве и окружении появляется много претендентов. Достаточно благоприятное положение», — сказала астролог, сверяясь с гороскопом.

Если говорить о состоянии здоровья, то в грядущем году все сложится неплохо. Положение небесных светил нейтрализует самые неблагоприятные показатели имеющейся болезни. Поэтому неприятные ощущения перестанут беспокоить.

В целом новый 2025 год заставит Львов разобраться в собственных амбициях и желаниях. В зависимости от этого ожидаются как положительные, так и отрицательные трансформации по судьбе.

Львам рекомендуется урезать свое эго и тренироваться давать близким людям пространство и шансы громче заявить о себе. Если сместить акцент с себя на отношения и любовь, Вселенная оценит старания и одарит материальными благами.