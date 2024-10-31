Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи

Новый 2025 год, согласно древним прогнозам, — время обновления и достижения целей. Символ года — Зеленая Змея — предоставит каждому возможности для реализации самых сокровенных планов. Одних энергии нового года будут упорно толкать в спину, сбивать с ног и заставлять повернуть в нужную сторону. Другим же они наполнят паруса попутным ветром на пути к мечте.

Кому удача будет сопутствовать во всех начинаниях, а кому год преподнесет сплошные сложности, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик и тароприхолог Белла Петрович.

Каким будет 2025 год Зеленой Змеи

Наступающий 2025 год по восточному гороскопу пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Она олицетворяет мудрость, элегантность, загадочность и изящество.

Деревянные Змейки отличаются от своих собратьев более миролюбивым и спокойным нравом. Они нацелены на обеспечение роста и плодородия, поэтому предоставят в течение года варианты для достижения целей и продвижения по карьерной лестнице. Правда, для этого придется открыться пугающим переменам.

«Год будет не очень легким. Понадобится стойкость, выдержка. Змея потребует сохранять внутреннее спокойствие, хладнокровие и терпение. Этот год будет любить только тех, кто будет работать, вкладывать свои силы в обучение, новые начинания. Год не для лентяев», — охарактеризовала период эзотерик.

Стоит подготовиться к разным неожиданным обстоятельствам, которые будут провоцировать и настраивать на неправильный лад. Придется неоднократно брать себя в руки, чтобы не впасть в панику, и вытаскивать себя из эмоционально депрессивных состояний.

По ее словам, в год Змеи преуспеют искренние, стойкие, оптимистичные люди.

«Этот год для них он будет удачным. Важно проявить себя не с эмоциональной стороны, а с внутренней силы. Год непростой, но он дает силы нарастить потенциал идти дальше и пережить все кризисы в жизни. И тогда ждет успех», — прокомментировала Петрович.

Кому из знаков зодиака повезет в 2025 году

Целых пять знаков зодиака могут не переживать о будущем в ближайшие 12 месяцев, ведь они уже заручились поддержкой небесных светил.

Овен — гороскоп на 2025 год

Год обещает невероятную удачу во всех сферах. Дополнительным преимуществом будет в Новом году пробивная энергетика Овнов. Такой двойной заряд сделает любые планы легко осуществимыми, а цели достижимыми.

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Год Змеи должен стать широкой трассой со светофорами только зеленого цвета. Главное, как следует разогнавшись, не совершить неловкое движение. Гороскоп советует уделить особое внимание внутреннему настрою. Импульсивные необдуманные поступки, свойственные данному знаку зодиака, грозят в одночасье порушить то, что выстраивалось и создавалось месяцами.

Зеленая Змея рекомендует Овнам держать язык за зубами и вместо резких порывов для разнообразия проявлять мудрость. Неаккуратность, излишняя торопливость, эмоциональность и запальчивость рискуют перечеркнуть подаренную удачу и превратить 2025 год из триумфального в ужасный.

Телец — гороскоп на 2025 год

Тельцов в новом году ждет исполнение желаний. Все задуманное будет легко получаться. Никаких сложностей или проволочек не предвидится. Так что этому знаку зодиака уже можно начать составлять список, чтобы ненароком не забыть какой-нибудь важный пункт.

Главный ключ к успеху в новом 2025 году — неторопливость. Только медленные методичные поступательные усилия приведут к мечте. Нельзя никуда спешить. Даже если ситуация вынуждает действовать импульсивно, рекомендуется сделать глубокий вдох, хотя бы на пять минут взять перерыв и обдумать варианты.

В год Змеи могут случиться небольшие потери или неудачи, но только в том случае, если представители земного знака зодиака понадеются на авось и не продумают пошагово стратегию действий.

Близнецы — гороскоп на 2025 год

Этот знак зодиака может смело браться за любое дело в течение года. Под покровительством Змеи все будет получаться, клеиться, гореть, искрить и радовать. Результаты от проделанной работы тоже не заставят себя ждать и обернутся финансовым успехом. Симпатичные суммы на банковском счете придадут Близнецам дополнительный порыв к творчеству. Так и год пройдет.

При всем при этом данному знаку зодиака очень важно в год Змеи ценить свое окружение. Правильный настрой на 2025 год — поумерить гордыню и побороть черствость по отношению к партнерам, коллегам, сотрудникам и подчиненным. Без их уважения и поддержки Близнецы рискуют завалить важное задание, дать начальству повод для разочарования, а как следствие, перекрыть самим себе финансовый поток в прямом смысле.

В Новом году также желательно перестать полагаться на авось, убрать излишнюю эмоциональность и легкомысленность. Удачно запрыгивать в последний вагон в течение года Змеи не получится. Лучше включить хладнокровие и внимательность. Тогда успех не заставит себя ждать.

Рак — гороскоп на 2025 год

Ракам Змея сулит в новом 2025 году множество неожиданных моментов. Как яркий калейдоскоп, ближайшие месяцы раскроются особым образом и точно запомнятся надолго. Год будет наполнены интересными событиями, причем разнообразными — удачные поездки, обаятельные спутники, интересные беседы, выгодные приобретения, красивые места.

Пожалуй, самым приятным подарком на Новый год станет приток финансов. Раки так долго старались улучшить свое материальное положение, и вот, наконец, их старания оценены звонкой монетой.

Кстати, знаку зодиака стоит задуматься о пассивном увеличении дохода. Как самый безопасный вариант можно рассмотреть вклад с хорошей годовой ставкой, а еще лучше записаться на курсы по инвестициям и попробовать грамотно вложить деньги. Положительный баланс на счету в конце каждого месяца не только поднимет настроение, но и позволит приобрести путевку на шикарный курорт или оплатить процедуры у косметолога с золотыми руками. Что бы Раки ни выбрали, все поднимет настроение.

Весы — гороскоп на 2025 год

Для Весов новый 2025 год ожидается весьма удачным и продуктивным.

Представители этого знака зодиака ощутят сильное желание проявить себя в профессии. Работоспособность будет зашкаливать, идеи сыпаться как из рога изобилия. Наверняка захочется повысить квалификацию и пройти обучающие курсы.

Начальство обязательно оценит порыв и, вполне вероятно, предложит повышение. А даже если нет, не время огорчаться, лучше обновить резюме и поискать позицию получше.

Звезды рекомендуют Весам твердо стоять на ногах и избегать сомнительных предложений. Щедрые обещания могут оказаться обманом, а по-настоящему хороший вариант уже ускользнет. Лучше не рисковать и покрепче держать синицу в руках.

Для каких знаков зодиака Год Змеи будет тяжелым

Трем знакам зодиака грядущий Новый год точно не покажется легким. Год Змеи будет выглядеть как полоса препятствий на длинной дистанции. Главное помнить, что все трудности даются не за что-то, а для чего-то.

Лев — гороскоп на 2025 год

У царственного знака зодиака грядущий 2025 год выдастся нелегким. Змея потребует регулярных проявлений настойчивости и смелости. Львам может показаться, что они заняты сизифовым трудом — ежедневно вкатывают на крутую гору тяжелый валун, который вновь и вновь опять оказывается у подножия. В этом точно не найти ни величия, ни повода для гордости.

Согласно гороскопу, в первые месяцы нового 2025 года представители данного знака зодиака рискуют испытать отчаяние, уныние и неуверенность в себе. Многие даже захотят ослабить хватку и отступить. Делать этого не рекомендуется. Проверка на прочность однозначно со временем окупится. А вот если н Львы на самом деле все бросят, то в очень скором времени пожалеют о проявленной слабости.

Поэтому в новый год лучше всего вступать с осознанием того, что впереди сложные, но нужные проекты. На них придется тратить много сил как физических, так и моральных. Важно четко распределить время каждого дня на работу, отдых и спорт. И, конечно, не забыть про личную жизнь, семью и друзей.

Эти начинания и усилия необходимы, ведь они помогут изменить жизнь в лучшую сторону. А уже после финишной черты можно и расслабиться.

Скорпион — гороскоп на 2025 год

Зеленая Змея заставит этот знак зодиака сосредоточиться на работе. Почивать на лаврах и радоваться удачным событиям в 2025 году не придется. Все время и силы придется вложить в профессиональные дела, ведь другого выбора звезды Скорпиону не оставили.

Проекты, совещания, графики, созвоны и ворох бумаг — работа в течение всего 2025 года Змеи будет отнимать много сил. Год обещает быть похожим на марафон, где нельзя сойти с дистанции, а сил продолжать почти не осталось. Но одно можно сказать точно уже сейчас: все старания окупятся в будущем. И жизнь Скорпионов переменится к лучшему, как они давно и мечтали.

Гороскоп советует ни в коем случае никому не давать деньги в долг, поскольку такой добрый поступок значительно ударит по финансовому благополучию семьи и плохо скажется на планах и покупках. Иными словами, пожалев товарища, этот знак зодиака потом сам окажется с пустыми карманами.

Рыбы — гороскоп на 2025 год

Наступающий Новый год Змеи определенно характеризуется как непростой. Правда, этому знаку зодиака и не привыкать. Возможно, философский подход к жизни как раз поможет самому мудрому знаку зодиака встретить все трудности спокойно и без лишней нервотрепки.

Звезды советуют Рыбам искать отдушину в хобби. Правильной стратегией на новый 2025 год станет концентрация на творческих стремлениях и маленьких успехах. А все другие события воспринимать как фоновый шум. Собственная реализация на любимом поприще в будущем принесет долгожданное изобилие.

А пока 2025 год Змеи — не время для крупных покупок, поскольку гонка за прекрасным имеет весьма большие шансы плохо сказаться на финансовом положении. К сожалению, в целом денежный вопрос оставит желать лучшего, несмотря на попытки изменить ситуацию к лучшему.

Каким знакам зодиака придется рассчитывать только на свои силы

Увы, эти четыре знака не попали в список счастливчиков. Зато они так же избежали участи неудачников.

Дева — гороскоп на 2025 год

Нельзя сказать, что год Змеи обернется полным провалом. Просто позитивные и негативные события равномерно распределятся по месяцам в календаре на 2025 год.

У данного знака зодиака вполне возможны новые начинания, причем удачные. Такие качества как добросовестность и справедливость вознаградятся успехом во всех сферах.

Правда, на быстрое обогащение или хорошую прибавку к зарплате точно рассчитывать не стоит.

Стрелец — гороскоп на 2025 год

Как бы Стрельцы ни упрямились, в новом 2025 году им придется как следует окунуться в саморазвитие.

Вовсе необязательно погружаться в новую сферу или менять квалификацию. Наоборот, нужно усердно заниматься тем, что хорошо получается. На пользу пойдет чтение дополнительной литературы, изучение опыта коллег, совершенствование и прокачка навыков.

В течение 2025 года представители данного знака зодиака наконец почувствуют большую усталость. Она долго копилась, а Стрельцы ее не замечали, да и слушать советы близких тоже не хотели. Теперь отмахнуться не получится, иначе пошатнется здоровье, а вслед за ним и благосостояние. Умеренные, но регулярные занятия спортом, а также пара часов в выходные за любимы делом помогут выйти из этого гнетущего состояния и двигаться дальше к достижению своих целей.

Козерог — гороскоп на 2025 год

Змея сулит данному знаку зодиака весьма неплохие финансовые возможности, но шиковать по полной в 2025 году не получится. Это не время для крупных приобретений. Конечно, заточенного на заработки Козерога это не обрадует, но зато и к неожиданным и неприятным расходам можно не готовиться. Лучше пока откладывать деньги на что-то стоящее.

В новом 2025 году ожидаются интересные бизнес-проекты, а если получится оторваться от дел, то и интересные знакомства.

Водолей — гороскоп на 2025 год

Водолеи могут рассчитывать на успех в своих делах и задумках в новом году. Все планы один за другим начнут реализовываться, что приведет данный знак зодиака в некую эйфорию и заставит на всех парах помчаться вслед за птицей счастья.

Такой напор, спешка и нервозность ни к чему хорошему не приведут. Водолеи обязательно совершат ошибку, просчитаются в мелочах, сорвут сроки и слягут с нервным истощением. Перенапряжение ударит по здоровью, и вот уже белая полоса сменилась на черную.

Поэтому звезды рекомендуют заняться профилактикой работы внутренних систем организма и чаще прислушиваться к самочувствию.