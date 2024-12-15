Любимцы Сатурна: ведический гороскоп для Козерога на 2025 год

Каким бы тяжелым для всех знаков зодиака не был 2025 год, Зеленая Деревянная Змея решила расщедриться для Козерогов, подарив им счастливый билет на 12 месяцев.

О том, как сбросить с себя неуверенность и активизировать потоки удачи, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведической астрологии, каждый индивид подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу подопечных.

Перенастройка жизни: расклад Таро для Козерогов на 2025 год

Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если неизвестно точное время рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

Гороскоп удачи для Козерога на 2025 год

Для Козерогов 2025 год предназначен для достижений и активной деятельности. Сатурн поможет проявить творческие способности и раскрыть внутренний потенциал.

Положение небесных тел защитит Козерогов от нештатных ситуаций, аварий и несчастных случаев, поэтому поводов для волнений и переживаний будет значительно меньше.

Гороскоп здоровья для Козерога на 2025 год

В плане здоровья гороскоп советует Козерогам больше отдыхать и дозировать рабочую нагрузку. Иначе внутренние «аккумуляторы» сядут от напряжения.

«Козероги — это те люди, которые не умеют отдыхать и расслабляться. Если вы будете много перерабатывать, то в 2025 году могут быть вопросы со здоровьем», — предупредила астролог.

Рекомендуется пройти полное обследование для профилактики. Это поможет предотвратить потенциальные проблемы на первой стадии.

Новые ощущения и свобода: любовный гороскоп для Козерогов на 2025 год

Гороскоп карьеры и финансов для Козерога на 2025 год

Профессиональная успешность Козерогов зависит от умения грамотно и четко выражать свои мысли и доносить их до аудитории.

«Козерогам в 2025 году придется открыть рот. Им нужно научиться говорить, пройти, возможно, курсы ораторского искусства. Если есть способности к пению, есть слух, то стоит научиться петь. В этом году вы можете своим голосом очаровывать и уговаривать. Ваш голос — это ваш ваша волшебная палочка», — дала совет эксперт, изучая гороскоп.

Звезды сулят увеличение материального благосостояния. Как только потекут финансы, многие Козероги могут заболеть шопоголизмом в особо крупных размерах.

«Ожидается достаточно крупное поступление финансов. Но деньги будут приходить и на что-то тратиться, возможно, на крупные покупки. Здесь не стоит сильно переживать, главное приобретать с умом», — посоветовала астролог.

Кстати, удачным вложением средств станут образовательные курсы. Любые новые знания придутся к месту.

«Сатурн к концу года наберет оборот и даст больше результатов вашего труда, вашей деятельности, вашей активности. Поэтому активно вкладывайте в себя, развиваетесь», — заключила она.

Все это позволит Козерогам почувствовать себя успешными и удачливыми.