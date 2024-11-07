«Без тебя я умираю»: что происходит с дочерью Любови Успенской после побега

Любови Успенской удалось вернуть дочь из Израиля. Почему Татьяна уехала из дома, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Где после побега находится дочь Любови Успенской? Правда, что артистка отправила Татьяну в психиатрическую клинику? Действительно ли королева шансона последние годы заставляла наследницу жить по своему собственному сценарию? И что на самом деле происходит в семье звезды? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Без тебя я умираю. Без тебя я умирала все эти годы. Потому что наша связь порвалась, ее повредили. Но сейчас она возобновилась», — призналась дочь певицы.

Это эмоциональное видео Татьяна Плаксина записала для своей мамы Любови Успенской. Девушка рыдает, признается ей в любви и в очередной раз просит прощения. Но где в этот момент она находится и действительно ли говорит искренне? Ведь совсем недавно Татьяна обвиняла Любовь Залмановну в страшных вещах.

«Она меня до такой степени запугала, искалечила… Я была неспособна ни на что другое, чем ходить с ней за ручку на концерты, петь с ней песенки. У меня совсем другая музыка, духовная. Она мне даже запретила играть эту музыку в доме, назвала ее больной», — рассказала Плаксина.

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Уже почти месяц вся страна наблюдает очередную семейную драму Любови Успенской. 2 октября певица заявила о пропаже дочери. Все попытки связаться с Татьяной не давали никаких результатов. Поклонники тогда предположили, что девушка, которая несколько лет назад имела проблемы с запрещенными веществами, вновь сорвалась. Не исключала эту версию и сама артистка.

«Ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, Помогите тот, кто, может быть, видел или знает что-нибудь о ней, пожалуйста. Любая информация поможет нам», — заявила Успенская.

На следующий день Плаксина нашлась в Израиле. Якобы девушка поехала отдыхать. Но из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке была вынуждена прятаться в бомбоубежище, где нет связи. При первой же возможности Татьяна вернулась в Москву. Успенская была счастлива. Казалось, беда миновала, но это было только начало. Плаксина неожиданно стала раздавать интервью, где обвиняла мать в гиперопеке и чрезмерном контроле. Заявила, что это было не просто путешествие, а побег.

«Я испугалась за свою жизнь. Меня преследует неадекватная тираническая мать. Я все время в страхе, что мама посмотрит, мама увидит. Она меня уже так запугала, что я просто ходила с ней за ручку. Заставляли жить так, будто меня привязали. Я уже десять лет умоляю ее: „Мама, я хочу жить отдельно“. Она меня силой затянула в этот дом, заставила жить в закрытом поселке», — поделилась дочь королевы шансона.

На защиту Успенской встали знаменитости.

«Любовь ничего не заставляет. Таня очень талантливый человек», — высказалась актриса Алла Довлатова.

«Люба, как любящая мама, как человек, который сильно переживает за свою дочь и очень много для нее делает, она сделает все возможное и невозможное», — подчеркнула подруга Успенской Людмила Соколова.

Многие уверены: даже если Успенская в своей заботе и перегибала палку, то делала это из благих побуждений. Любовь Успенская боялась, что дочь снова начнет употреблять запрещенные препараты, ведь несколько лет назад из-за этого артистка уже чуть не потеряла свою Таню и меньше всего хотела пройти этот путь во второй раз.

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«Мы преодолели это. Слава богу, что моя мольба богу мне помогла и мои старания, мои влияния, мои финансы тоже, что немаловажно. Я ее спасла», — заявила Любовь Успенская.

«Эта грань между здравым отношением, здравым переживанием уже к такой созависимости очень часто для родственников стирается. Если мы на любом этапе выздоровления зависимого человека закроем его дома или еще где-то, мы не можем говорить о том, что его будущее будет наполненным, счастливым и радостным», — объяснила нарколог Алина Рудакова.

По словам самой Татьяны, для нее такая опека обернулась не только душевными, но и физическими страданиями. Девушка заявила: три года назад во время лечения в реабилитационном центре ее изнасиловал медбрат. Мама, конечно, закатила скандал. Но обращаться в полицию якобы не стала. Плаксина считает: замять историю звезду уговорил ее директор.

«Его планы — это после ее смерти запихнуть меня в психушку и отобрать ее имущество. Я сама догадываюсь. Я же чувствую, с каким рвением он меня каждый раз запихивал в эти психушки. Какой человек будет этим заниматься, если у него нет какого-то скрытого интереса», — уточнила она.

«Я абсолютно не верю в историю, где в клинике Татьяну изнасиловали. Я считаю, что Люба, как мудрая мама, разобравшись в этом конфликте основательно, поняла, что это все вранье. И Татьяна, поскольку она очень долго находилась под психотропными наркотическими средствами, у нее очень нестабильная психика. И очень нестабильный эмоциональный фон», — выразила мнение светский журналист Дана Марковская.

Как рассказала девушка, с тех пор мать постоянно дает ей седативные препараты, из-за которых у нее кружится голова. По словам Татьяны, несколько месяцев назад под воздействием этих лекарств она упала и сильно разбила голову. Именно после этого решила сбежать. И не собиралась возвращаться. Но где сейчас наследница звезды? В каком месте записано то самое видео со словами любви? И главное, почему Плаксина изменила свой настрой?

«Без тебя мне не жить. Без тебя я умираю. Без тебя я умирала все эти годы, потому что наша связь порвалась, ее повредили», — сказала она.

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На днях в этой запутанной истории появился еще один фигурант — друг Татьяны из Израиля, у которого она якобы пряталась от мамы. Он дает интервью различным СМИ и утверждает, что из его квартиры Плаксину забрали неизвестные мужчины. Сделали девушке укол и отвезли ее в Москву, где, по словам друга, определили в лечебницу. Приятель утверждает: их послала Успенская.

«Пришли ко мне домой два бугая. Люба за сутки до этого звонила мне и говорила: „Жди гостей“. Она знает все. Это мафия. Она за мной следит», — поделился друг Татьяны.

Молодой человек уверен: признание в любви матери Плаксина записала под давлением. На эти слова отреагировала адвокат Елена Сенина.

«Я сейчас говорю от лица Любови Успенской. Мы разберемся без вас. Если у вас есть основания полагать, что готовится преступление, совершается преступление, не надо выходить в телеэфиры, давать интервью. Поступите так, как должны поступить добросовестные граждане: идите в правоохранительные органы и напишите соответствующее заявление», — сказала она.

По словам близких, сама артистка тяжело переживает случившееся. Но не теряет надежды, что сможет наладить отношения с дочерью. И когда-нибудь они снова выйдут на сцену вместе. Как делали это раньше, по доброй воле.