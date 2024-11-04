Жертва непорядочных людей: дочь Любови Успенской находиться на реабилитации

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Дочь Любови Успенской после побега находится на реабилитации

Жертва непорядочных людей: дочь Любови Успенской находиться на реабилитации

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Знаменитая мама оказывает Татьяне поддержку.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксин после побега находится в реализационном центре. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на источник приближенный к исполнительнице.

«Татьяна потихоньку приходит в себя, сейчас находится на реабилитации. Мама ее во всем поддерживает», — сообщил инсайдер.

Месяц назад 34-летняя Татьяна сбежала из дома в Израиль, чтобы дать скандальное интервью о своей матери. Якобы, та запирает дочь на ключ и заставляет выходить на сцену. Позже адвокат Успенской Елена Сенина заявила, что Плаксин страдает от зависимости и стала жертвой недобросовестных людей. Юрист так же уверена в том, что раз уж Татьяна смогла добраться до съемочной площадки, то и обратиться в правоохранительные органы, если бы против нее, действительно, совершались преступления тоже смогла бы. Когда наследница исполнительницы пришла в себя, то попросила прощение у Любови, назвав свой поступок «волей эмоций».

У Татьяны уже был неприятный инцидент за границей, когда дочь певицы подозревали в употреблении запрещенных веществ. Тогда девушка упала с велосипеда, выбила зубы и сломала челюсть. Плаксина пострадала настолько сильно, что пришлось делать несколько пластических операций. После этого Татьяна тоже проходила лечение и реабилитацию.

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