У звезды за пазухой: как дети знаменитостей прожигают родительские миллионы

Путешествия по миру, дорогие авто, миллион алых роз — наследники громких фамилий шокируют публику своими необузданными тратами. За чей счет они живут на широкую ногу? Как безработному сыну Ирины Дубцовой удалось купить автомобиль за 20 миллионов рублей? Почему до сих пор не трудоустроены взрослые дочери Ларисы Долиной и Любови Успенской? И правда, что Игорь Николаев до сих пор содержит 45-летнюю дочь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В последнее время таблоиды обратили внимание на единственного сына Ирины Дубцовой. Причиной стали непомерные траты молодого человека. Этой весной 18-летний Артем закрутил роман с дочерью известного клипмейкера Романа Худякова Антониной, и теперь его социальные сети забиты фотографиями, вызывающими массу вопросов.

Читайте также Ирина Дубцова в свои 42 года планирует стать матерью во второй раз

На снимках влюбленные отдыхают на фешенебельных курортах, катаются на яхтах в США, обедают в дорогих ресторанах. При том, что Артем учится в московском вузе, а девушка — за океаном.

«Она сейчас в Америке. Поскольку она заканчивает 12 класс, у них такая система. И еще год ей учиться», — уточнила певица.

Сын Дубцовой не скупится на подарки для избранницы. На днях преподнес ей украшение из розового золота с бриллиантами. СМИ пишут: это кольцо от известного ювелирного дома стоило больше миллиона рублей. Вот еще один милый сюрприз для дамы сердца — полторы тысячи алых роз. Букет по нынешним ценам обошелся плюс-минус в полмиллиона рублей.

«Он подарил Тонечке кольцо. Да, это правда. С удовольствием буду и свекровью, и бабушкой, в общем, любовь у детей», — подтвердила Дубцова.

Подписчики рады за пару, но искренне не понимают, откуда у Артема миллионы? Молодой человек нигде официально не работает, продолжает жить с матерью. При этом ни в чем себя не ограничивает. Недавно купил роскошный автомобиль почти за 20 миллионов рублей.

«Мой сын пока еще не ездит за рулем, поскольку права он получит в ближайшее время. Он хотел более спортивную модель. Но для первой машины это очень серьезное, страшное средство передвижения. И после долгих споров мы сошлись на том, что это должен быть хотя бы паркетничек, хотя бы какой-нибудь мини-джипчик», — объяснила артистка.

Подписчики набросились с критикой на саму Ирину Дубцову. Считают, артистка слишком балует сына. Год назад она уже подарила ему квартиру в Москве. Ходят слухи, у Артема есть своя недвижимость и в Дубае.

«Дети-мажоры жируют. Сидите вы со своим квартирами и виллами тихо. Чего достигли? Тратят родительское бабло».

«А какие успехи у сына? Чего он достиг и в чем преуспел? А без мамкиных денег кому он нужен будет?».

«Человек должен добиваться. Человек должен стремиться. А если тебе дали квартиру, тебе дали образование, тебе дали бабок, тебе их насыпают, тебе дали машину и все остальное — к чему стремиться?» — выразила мнение певица Настя Крайнова.

К слову, в шоу-бизнесе подобные истории не редкость. Единственная дочь народной артистки РФ Ларисы Долиной училась в Лондоне, затем окончила престижный вуз в Москве по специальности юриспруденция. Ангелина Миончинская искала себя во многих сферах: творчество, бизнес.

Работала программным директором в академии вокала, потом шеф-поваром в джаз-клубе. Сегодня наследница отвечает за хозяйственно-бытовую сторону жизни Ларисы Долиной. Руководит помощницами по хозяйству, хотя и живет в отдельной квартире, купленной, разумеется, на деньги звездной мамы.

«Близкий человек когда рядом, он тебя всегда понимает. Она знает мою жизнь. Она знает, что мне нужно. Она знает, какой у меня характер», — отметила Долина.

Недавно пропавшая и найденная в Израиле наследница Любови Успенской 34-летняя Татьяна Плаксина тоже перебирает профессии. Уже побывала дизайнером, художницей, певицей, но так и определилась с выбором.

Читайте также Дети или деньги: за что на самом деле борются Павел Прилучный и Агата Муцениеце

«Дети, понимая, что им все в клювике приносят, расслабляются. Но здесь зависит уже от воспитания», — высказался светский журналист Олег Цуриков.

В творческом поиске и 40-летний сын Наталии Гулькиной. Алексей мечтал стать музыкантом, потом увлекся фотографией. В итоге стабильного источника дохода у него как не было, так и нет. И фраза «мама, дай денег» в семье Гулькиной звучит регулярно.

«Куда деваться? Как-то кручусь, верчусь, подстраиваюсь. Он очень серьезно занимается фотографией, очень красиво делает фотографии. Очень хорошую пишет музыку», — уточнила певица.

Но при этом ни Долина, ни Успенская, ни Гулькина с Дубцовой не считают, что избаловали детей.

«Она не очень прихотливый человек. Украшения она не носит», — рассказала Лариса Долина.

«Были разные времена в моей жизни. Те моменты, когда меня родители баловали, они меня не испортили. И они не заставили меня воспитать своего ребенка мажором, как комментируют очень часто», — подчеркнула Ирина Дубцова.

«Это нормальный такой фундамент: квартира, хорошая машина, нормальные условия. Это так и должно быть», — выразила мнение певица Анжелика Агурбаш.

Впрочем, есть родители, которые приучают звездных отпрысков к работе с юных лет. Младшие сыновья продюсера Яны Рудковской уже неплохо зарабатывают на рекламе в микроблогах. Дочь Глюкозы выступает на корпоративах под псевдонимом Рэй. А старшие дети певца Сергея Жукова — Энджел и Ника уже давно получают гонорары за озвучку мультфильмов и съемки в кино.

Читайте также Денег много не бывает: во что российские звезды вкладывают миллионы

«Они уже просто приучены, потому что понимают, что да, это он заработал. Например, Энджел озвучивал тоже около десяти смен. Вот он заработал, сразу принес: „Мам, пап, ваши“», — поделился певец Жуков.

Ходят слухи, на деньги отца до сих пор живет и старшая дочь народного артиста РФ Игоря Николаева — 45-летняя Юлия. Однако сами звезды уверяют, что оплачивают только крупные покупки отпрысков. На карманные расходы они якобы находят деньги сами. К примеру, дочь Успенской зарабатывает пением. Правда, исключительно на концертах мамы.

«Кричали в зале: „Дайте Таню, дайте…“ Я говорю: „Подождите, дочка впереди. Ее концерт вы еще все услышите“», — заявила Успенская.

А вот сын Дубцовой без ума от машин и в последнее время хоть что-то зарабатывает на детейлинге, то есть придает автомобилям презентабельный вид… Что бы это ни значило. Ирина надеется, что в будущем он станет полностью самостоятельным. Хотя когда-то на это, вероятно, рассчитывали и Успенская с Долиной.