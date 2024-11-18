Сюрпризы Огненной Луны: когда делать денежную стрижку в декабре 2024

Первый месяц зимы — самый суетный в году. Как правило, в декабре многие торопятся закрыть все важные дела по работе, спланировать семейный отдых, подготовиться к Новому году, выбрать подарки для близких, друзей и коллег.

Именно поэтому в этом месяце так трудно найти время для посещения салона красоты. Однако перед Новым годом обязательно нужно привести себя в порядок, чтобы быть неотразимыми в праздничную ночь.

В какие дни декабря лучше всего запланировать поход в салон красоты, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Светлана Мишина

Астролог

Основные фазы Луны в декабре 2024

Традиционно для календаря стрижек эксперт использует фазы Луны и прохождение Луны по знакам зодиака. Дополнительно астролог уделяет внимание аспектам, которые делает Луна с другими планетами.

1 декабря — новолунье. Не подходит для манипуляций с волосами.

1 — 10 декабря — растущая Луна. Благоприятные даты для стрижек и уходовых процедур.

15 декабря — полнолуние. Лучше не посещать салон красоты.

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16 — 31 декабря — убывающая фаза Луны, когда стрижки замедляют рост волос.

Луна в стихии Земли будет 3, 4, 20 с 11:00, 21 с 14:00 и 22 декабря до 22:00 по московскому времени;

Луна в Воздушных знаках наступит 5, 6, 7 до 13 часов и 14 декабря до 17:00 по московскому времени;

Луна в Овне пробудет 10–11 декабря;

Дни Огненной Луны пройдут 18 с 04:00, 19 до 19:00, 28 и 29 декабря с 12:00 до 23:00 по московскому времени;

Луна в Водных знаках наступит 7 с 13:00 по московскому времени, 8, 9, 16, 17, 25, 26,27 декабря;

Луна в Венере будет 12, 13 с 11:00 до 21:00, 23 и 24 декабря с 09:00 до 14:00 по московскому времени.

Самые благоприятные дни для стрижек в декабре 2024

В декабре большое разнообразие дат, подходящих для похода в парикмахерскую. Несмотря на плотный график работы перед Новым годом, найти окошко для записи в один из 19 дней точно получится.

Стрижки, сделанные 3 и 4 декабря, подойдут тем, кто вместе со сменой имиджа хочет привлечь в свою жизнь карьерный рост и поменять статус. В эти даты Луна, начиная с 11:00 по московскому времени, поспособствует укреплению структуры волос. Время также удачно для окрашивания. Краска хорошо ляжет, и пигмент долго продержится.

Следующие дни, 5, 6 и 7 декабря до 13 часов тоже отлично подходят для стрижек. Однако конкретно эти даты лучше выбрать для записи в салон красоты тем, кто готов экспериментировать с формой и цветом волос. Что бы ни захотел клиент, стилист сможет ему угодить, и результат точно порадует.

Луна в Овне 10 и 11 декабря идеальна для коротких и спортивных стрижек, как мужских, так и женских.

Самые женственные и прекрасные образы получится создать 12 и 13 декабря с 11:00 до 21:00. Луна в Венере будет направлять руки мастера, чтобы подчеркнуть красоту клиентки.

Время с утра до до 17:00 14 декабря подходит смелым натурам. Если надоел привычный цвет волос и хочется сменить прическу, попытка обновиться точно не останется незамеченной.

«Но имейте в виду, что вы должны быть готовы к любым результатам. Потому что они могут быть разными», — предупредила астролог.

Подпитать шевелюру, позаботиться о кончиках и наполнить локоны блеском получится 16 и 17 декабря.

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Внутренней и внешней привлекательности добавят стрижки, сделанные 18 декабря с 04:00 и 19 декабря до 19:00. Успех у противоположного пола, как и материальный бонус гарантированы.

Три даты подряд — 20 декабря с 11:00, 21 декабря с 14:00 и 22 декабря до 22:00 — подарят положительный эффект как после стрижки, так и после окрашивания.

Первая половина дня 23 и 24 декабря с 09:00 до 14:00 отмечена влиянием Венеры. Эта планета поможет мастеру заручиться чудесным настроением, и эксперимент с новой стрижкой точно удастся. Не исключены также щедрые бонусы от администратора салона.

Если рискнуть и отложить поход к стилисту до 28 или 29 декабря с 12:00 до 23:00, можно поймать удачу за хвост. Период Огненной Луны стоит использовать, когда хочется стать более привлекательными и заметными в обществе. Ведь именно это поможет привлечь успех. В том числе и у противоположного пола. Это время станет благоприятным и для того, чтобы приманить популярность и деньги.

Когда делать денежную стрижку в декабре 2024

Когда Луна будет в Огненных знаках Стрельца и Льва 18 декабря с 04:00, 19 декабря до 19:00, 28 и 29 декабря с 12:00 до 23:00, нужно задуматься о смене имиджа. Стрижка, сделанная в один из этих дней, поможет поправить финансовое положение.

Вместе с физическим обновлением стоит настроиться на позитивный лад и визуализировать финансовые цели. Стрижка в этот период может придать уверенности и способствовать притяжению денег.

Для привлечения материальной удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:

Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.

Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.

Нельзя самому срезать себе кончики волос. Самостоятельная манипуляция может, наоборот, закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.

Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.

Неблагоприятные дни для стрижек в декабре 2024

Неудачных дней для смены имиджа в декабре тоже хватает.

Неблагоприятные даты для того, чтобы делать стрижки — 1 и 15 декабря. Для того чтобы не отрезать удачу, успех и не навредить качеству волос, желательно пропустить визит в салон красоты.

Лучше не пренебрегать советами астролога и отказаться от стрижки 16 и 17 декабря.

«До 16 декабря на небе планета Меркурий в ретроградном движении. Поэтому до 16, даже до 17 декабря не стоит делать кардинальные изменения своей внешности. Когда мы делаем что-нибудь в период ретроградных планет, как Марс и Меркурий, обязательно что-то придется переделывать», — объяснила специалист.

Не исключено, что прически, сделанные в один из этих дней, придется потом изменить. Если визит в салон красоты избежать все-таки не удастся, то следует просто делать привычную стрижку у своего мастера.

Следует прислушаться к астрологическим подсказкам и не экспериментировать с внешностью, когда Луна будет в Водных знаках. От стрижек и окрашивания следует отказаться 7 декабря с 13:00 по московскому времени, 8, 9, 16, 17, 25, 26, 27 декабря. В эти даты, согласно лунному календарю, рекомендуется делать уходовые процедуры для волос. Питательные маски и оздоровительные процедуры дадут хороший эффект.