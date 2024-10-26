«Спасибо за новую меня»: невеста Лепса вернулась в Россию и сменила имидж

Некоторое время певец был вынужден встречаться со своей возлюбленной на расстоянии, так как она училась в Англии.

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса — Аврора Киба — вернулась в Россию и сменила имидж. Свое преображение она продемонстрировала в личном блоге.

В сентябре девушка уехала в Англию, где поступила в Лондонский колледж моды, но недавно вернулась и потратила весь день на изменение своего внешнего вида. Например, Аврора решила подстричься, теперь вместо длинных локонов она ходит с более короткой прической.

«Спасибо за новую меня», — написала Киба.

Пока неизвестно, как на ее возращение и новый образ отреагировал сам Григорий Лепс, который уже сомневается в их отношениях. По его словам, Аврора умна не по годам. Однако он не может дать гарантий, как все обернется, поскольку тут возникает проблема — возраст.

Лепс подчеркнул, что Киба только начинает свой путь, мол, она даже толком еще не пожила. Из-за этого между ними могут возникнуть трудности. Но при этом Лепс будет рад, если судьба распорядится так, что они будут вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Григорий Лепс пригрозил хейтарам своей возлюбленной.

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