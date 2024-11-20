Козы, змеи и альпаки: каких необычных питомцев заводят звезды

Домашняя коза Джигана и Оксаны Самойловой стала звездой интернета. Как Мими удалось переплюнуть своих хозяев в популярности и сколько она зарабатывает? Правда ли супруги собрались помочь легендарным бутовским козам? Почему об этом не знает хозяин животных? И у кого еще из артистов необычные питомцы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Дай лапу. Ты ж моя зайка. О, видали, что мы умеем уже?» — показала блогер.

Козочка Самойловой и Джигана научилась давать лапу

Уже больше месяца подписчики Джигана и Оксаны Самойловой умиляются роликам с участием их новой любимицы — козы по кличке Мими. Хозяева наряжают рогатую в дизайнерские наряды, кормят деликатесами с общего стола и выводят на променад по элитному поселку. Мими спит с Джиганом и Оксаной в одной кровати и играет в догонялки с их детьми.

«Мне просто всегда нравилась эта вся дачная движуха, фермочки. И я хотела всегда с цыплятами поиграть и с утятами тоже», — призналась Самойлова.

Мими — не единственное животное супругов. У них также есть собаки, кролик и курицы. Но коза очаровала всех.

«Что случилось?» — Джиган и Самойлова потеряли козу и особняк за один день

В последнее время среди знаменитостей стало модным заводить необычных животных. Сейчас уже никого не удивишь миниатюрной свиньей на поводке или хорьком. Певец Рома Жуков — хозяин кота экзотической породы. Стоимость таких доходит до миллиона рублей.

«Это чаузи F1. У него папа — настоящий камышовый кот, камышовая рысь. Дикий», — рассказал певец.

У экс-солистки «Миража» Светланы Разиной дома целый зоопарк. Помимо привычных собак и кошек, две лисы и галка, которую артистка подобрала на улице.

«Ей очень нравится гулять. Мы стали отпускать гулять по дому. И она перестала стрессовать, перестала нас бояться», — поделилась певица.

Западные звезды не отстают от российских коллег. Боксер Майк Тайсон разводит голубей. У Николь Кидман — альпаки. А актер Николас Кейдж держит у себя кобр и осьминога.

«Есть люди, которым нравится такая экзотика для того, чтобы просто выделиться. Чтобы, когда задают вопрос, а кто у тебя дома, у меня, сказать, игуаны или обезьяны. И все сразу: ого, интересно. То есть такое своеобразное желание привлечь внимание. И кайф от этого именно и даже от осознания того, что ты какой-то особенный, непохожий на других. Я больше все-таки считаю, что животное должно быть для души. Это должен быть твой друг, тотем, как хотите», — выразил мнение дрессировщик Аскольд Запашный.

Для Джигана и Оксаны Самойловой коза стала именно таким другом. С тех пор как в доме появилась Мими, вся жизнь звездного семейства крутится исключительно вокруг нее. Супруги признались, что не могли и предположить, насколько умные животные козы.

«Они очень умные, вы знаете. Вот по-хорошему, когда был переход обозначенный, свежепокрашенный, они переходили именно по переходу улицу. Ждут, когда проедут машины», — рассказал хозяин легендарных бутовских коз Валерий Аникеев.

Его животные живут не в таких королевских условиях, как Мими. Не носят золотых ошейников и не лежат на мягких подушках. Покосившийся дом пенсионера едва ли можно сравнить с роскошным особняком Джигана. Однако в популярности эти рогатые не уступают питомице рэпера.

Легендарные козы из Южного Бутова стали звездами интернета задолго до Мими. Видео с их проказами уже давно собирают тысячи просмотров в сети. Парнокопытные разгуливают по дворам многоэтажек, съедают палисадники и запросто залезают на машины. При этом роликами Самойловой Валерий был поражен. Коза на столе. Кошмар.

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«Вы меня рассмешили. Нельзя их даже приучать, чтобы, если ты сидишь за столом, чтобы давать еду за столом, понимаете? Этого нельзя делать», — подчеркнул Аникеев.

Он уже много лет разводит животных в черте города. Сейчас в стаде 14 голов. Жители Южного Бутово, где живет пенсионер, таким соседством недовольны.

«Они ходят сами по себе. Конечно, съедают много всего: деревьев, кустов, прыгают по машинам. Уже был случай, когда козлу морду какой-то мужчина разбил, потому что дорогая машина. Все остается без решений», — рассказала соседка Валерия Аникеева Наталья.

«Они горные, им нужен простор. А машины заполонили, заполонили у нас, понимаете», — объяснил хозяин животных.

На мужчину уже неоднократно подавали в суд. Требовали избавиться от коз. Но Аникеев лишь разводит руками: отдавать животных жалко. А строить загон не на что. Тем более есть и те, кто относятся к ним нормально. По словам Аникеева, к нему часто приходят семьи с детьми. Просят поиграть с животными. Пенсионер радуется гостям, угощает их молоком. И мечтает, что однажды на месте его скромного жилища появится козье царство.

«Вот дети, дети просят сделать козье царство, представляете? Не зоопарк, а именно козье царство, где они будут сами ухаживать за ними, доить их. И сами будут распоряжаться молоком», — поделился Валерий Аникеев.

Воплотить желание пенсионера в жизнь вызвались Джиган и Самойлова. Они обещали помочь Валерию Борисовичу построить дом для коз. Об этом заявила своим подписчикам Оксана. Однако время идет, а с Аникеевым пока никто даже не связался. Ни про каких блогеров и рэперов мужчина не слышал. Хотя у него и телевизора нет, не то что смартфона.

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«У меня как он сгорел (телевизор), никак просто не доходят руки купить его», — уточнил Аникеев.

Но, возможно, Джиган с женой просто раздумывают над проектом будущего козьего царства. И все-таки сдержат слово, придут на помощь пенсионеру и построят хотя бы загон для бутовских коз. Больше всего этого ждут соседи Валерия Борисовича. Они надеются, что тогда животные наконец перестанут есть цветы из клумб и портить чужое имущество.