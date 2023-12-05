Праздник испорчен: ТОП-5 неожиданно опасных продуктов на новогоднем столе

После долгой и изматывающей подготовки к Новому году — нарезки салатов и покупки подарков — многие мечтают наконец сесть за стол и вдоволь наесться. Но что за опасность поджидает в тарелке?

Наступление новогодних праздников — долгожданное для многих время. И не только из-за длинных каникул и возможности красиво обставить дом фигурками Деда Мороза, гирляндами и мишурой. Новый год — это прекрасный повод собраться семейным или дружеским кругом, повеселиться, и, конечно же, вдоволь наесться вкусной еды.

Однако нельзя терять бдительность. Ведь некоторые ингредиенты на новогоднем застолье могут серьезно подпортить грядущие длинные выходные. Какие продукты на праздничном столе крайне опасны для здоровья, эксклюзивно Пятому каналу рассказала диетолог-нутрициолог Елена Соломатина.

Кому за новогодним столом нужно быть особенно осторожным

Новый год в России принято встречать с большим размахом: салаты, закуски, обязательно картошка, мясо, соки и газированные напитки. Любимые многими бутерброды с маслом и красной икрой, а также сочные мандарины и вкусный десерт. Ножки стола должны непременно ломиться от количества угощений.

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Желая съесть как можно больше, многие прибегают к хитрой тактике — 31 декабря отказываются даже от завтрака и терпят до начала празднества, а это зачастую 10-11 часов вечера. Для большинства людей, даже не имеющих каких-либо хронический заболеваний, подобная затея может обернуться плачевно.

Резкий подъем уровня сахара в крови и усиленная работа пищеварительной системы вводят организм в состояние сильного стресса. Человек ощущает сонливость, тяжесть и даже боли в желудке. В таком состоянии от новогоднего настроения не остается и следа.

Что же говорить о диабетиках или людях, страдающих из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Например, при гастрите и панкреатите (воспаление поджелудочной железы) обилие жирной пищи и алкоголь могут обернуться серьезным обострением. В таком случае особенно важно следить за тем, что попадает в тарелку. Прием пищи, даже новогодний, должен быть сбалансированным:

тяжелое и жирное мясо следует непременно комбинировать с овощами, только свежими, добротно заправленные майонезом салаты лишь усилят нагрузку на желудок;

при наличии диагностированных заболеваний ЖКТ, не стоит налегать на крепкий алкоголь;

тщательно отслеживать уровень сытости, не доводить до болей и состояния, когда сложно даже дышать.

«Лучше не увлекаться такими продуктами, хотя это не значит, что их нельзя есть. Они уже в стадии обострения исключаются из рациона», — рассказала эксперт.

Какие продукты на праздничном застолье опасны для здоровья

Чаще всего новогодний стол практически не меняется — стандартный набор продуктов и блюд переходит от поколения к поколению. Но иногда в нем происходят небольшие корректировки. Новый экзотический рецепт или банальное застолье в гостях, а не дома, где можно проконтролировать процесс готовки, способны нанести серьезный вред здоровью.

Петрушка

Так, например, опасность может притаиться в обыкновенной петрушке. Зелень крайне богата витамином K, который способствует ускоренной свертываемости крови. Для пожилых людей, особенно с повышенным риском тромбоза, праздник может закончиться инфарктом. Также с осторожностью добавлять эту зелень в блюда следует тем, кто страдает из-за болезней почек и печени.

Для всех остальных петрушка, напротив, крайне полезна. Богатая фолиевой кислотой, она благоприятно воздействует на течение беременности и помогает будущим матерям поддерживать хорошее самочувствие в период вынашивания плода.

Капуста

Не менее популярный продукт на новогоднем застолье — капуста. Из нее получается немало сытных и простых блюд. Вот только есть ее в больших количествах все же не рекомендуется. Как и все крестоцветные овощи — те же брокколи, руккола, шпинат — она содержит тиоцианаты, блокирующую поглощение йода щитовидной железой.

«Может развиться гепатит С. И как следствие, человек чувствует усталость, жалуется на выпадение волос, увеличение веса, невозможность сосредоточиться. У некоторых появляются эти симптомы после двухсот грамм употребления капусты в день», — отметила диетолог.

Тунец

Казалось бы, тунец — крайне популярная диетическая рыба. Чаще всего она продается в готовом виде, поэтому достаточно добавить ингредиент в салат или поставить на стол в качестве самостоятельного блюда. Мясо рыбы насыщено белками и аминокислотами, поэтому в малых количествах она крайне полезна для организма. Однако в некоторых случаях морепродукт способен нанести и вред.

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«Тунец накапливает соли тяжелых металлов. Не потому, что это плохая рыба, просто живет долго. Благо, что у нас в основном используется вид, который накапливает меньше [опасных соединений] и той же ртути», — прокомментировала специалист.

Важно помнить, что рыба крупного размера в течение жизни вбирает намного больше тяжелых металлов и токсичных веществ. Поэтому выбирать продукт в магазине следует крайне тщательно. Так как постепенно ртуть накапливается в органах, вызывая проблемы с почками и печенью. В худшем случае неосторожность может привести к отравлению.

Мускатный и бразильский орехи

Безобидный, на первый взгляд, мускатный орех чаще всего добавляют в выпечку — торты, кексы, печенье. Также он отлично сочетается с мясом и горячими блюдами. Однако пряная специя обладает крайне опасным свойством, которым нередко пользуются люди с наркотической зависимостью.

«Если съесть грамма три этого ореха, ничего страшного не случится. Вот после девяти грамм уже могут появиться неприятные явления. Причем не сразу, а через несколько часов. Но особенно, конечно, могут быть проявления ярче у беременных», — рассказала специалист.

Для женщины в положении превышение суточной нормы мускатного ореха может стать причиной выкидыша. Кроме того, от специи следует отказаться людям, страдающим ментальными расстройствами — неврозами и депрессивными состояниями. После употребления ореха риск рецидива повышается кратно, не исключены галлюцинации и спутанность сознания.

Также на новогоднем столе любителей неклассического меню нередко появляются необычные угощения из других культур. К примеру, бразильские орехи, обладающие терпким и насыщенным вкусом. Их особенно любят в Южной Америке, во многом из-за того, что всего в двух порциях содержится суточная норма селена — естественного антиоксиданта. Чаще всего используются в качестве ингредиента в салатах и соусах.

«Но это также микроэлемент, который в большом количестве может приводить к негативному эффекту. Вызвать головную боль тошноту», — рассказала специалист.

Корица

Еще чаще, чем мускатный орех, в готовке используется корица. Она хороша не только в сочетании с ванильными булочками и кофе, но также отлично дополняет и основные блюда. Как отметила диетолог, у специи немало полезных свойств: она понижает уровень глюкозы в крови, оказывает противовоспалительное действие и укрепляет иммунитет. Но есть и парочка «но».

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«Дело в том, что корица обычная (цейлонская) у нас мало продается. И если мы покупаем ее в порошке, очень трудно определить. Разве что вкус у нее более яркий, насыщенный и резкий. Но это не корица, по сути, это кассия. В большом количестве — более двух грамм — она может оказывать тоже очень неприятный эффект», — предупредила эксперт.

Настоящая корица намного дороже, так как ее изготавливают из молодых побегов. В то время как кассия производится из старых и огрубевших ветвей коричника. При передозировке ощущается сильная слабость. Возникают жалобы на работу пищеварительного тракта, печени и почек. У беременных на раннем сроке существует риск выкидыша.

Важно понимать, что практически любой продукт, если не знать меры, может навредить здоровью. В традиционной картошке на Новый год содержится смертельно опасный солонин. А тот же шпинат крайне нежелателен тем, кто страдает от болезней почек и печени.

Еще Парацельс говорил, что только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. То же самое касается и продуктов, даже самых полезных и, на первый взгляд, безопасных.