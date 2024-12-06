Звездные капризы: какие безумные вещи артисты требуют на концертах

Организаторы мероприятий раскрыли самые необычные требования звезд. Что за редкий цветок заставляет искать принимающую сторону Алексей Чумаков? Для чего рэперу Сереге три огромных плюшевых слона? Сколько телохранителей просит Никита Кологривый? И зачем Любовь Успенская включила в райдер собственную дочь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня нет ничего излишнего. Тут мне иногда показывают райдеры моих коллег, и я удивляюсь, что там прописано», — уточнил заслуженный артист РФ Кай Метов.

«У меня в райдере авокадо. Многие удивляются, потому что мне приносят то игрушку авокадо, то коробку реального авокадо», — поделилась блогер Аня Покров.

У каждой уважающей себя знаменитости есть список технических и бытовых требований к организаторам концертов: необходимая аппаратура, условия проживания в отеле, питание. Но иногда звезды добавляют к стандартным пунктам необычные. У Алексея Чумакова, например, в райдере указан цветок, которого не существует в природе.

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«Начинают истерить, говорить: „А что это за цветок? Мы не можем его найти. Может, какой-то другой цветок“», — рассказал он.

Но певец объясняет: это вовсе не для того, чтобы довести принимающую сторону до нервного срыва. Таким образом Алексей проверяет, читают ли райдер до конца. Ведь кроме цветка в нем есть много действительно важных моментов, которые касаются техники и оборудования на площадке.

«Чтобы зритель не мучился, слушая мой концерт, есть определенные принципиальные позиции. И не все организаторы, к сожалению, готовы вникать в это. И этот цветок, где-то там затесавшийся, сделан для того, чтобы я хотя бы понимал, что люди прочитали», — уточнил исполнитель.

Алексей Чумаков — не единственный артист, кто устраивает подобные проверки. Требования рэпера Сереги тоже долгое время ставили организаторов в тупик.

«У меня был когда-то в райдере прописан огромный розовый слон или даже три розовых слона в натуральную величину из плюша. Тебе перезванивают и спрашивают: „Зачем вам слоны из плюша на сцене в натуральную величину?“. Значит, райдер прочитали», — объяснил музыкант.

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«Все мы люди. У кого-то какие-то слабости. Икру, ананасы, устрицы и так далее лично я не прошу. Но слышала, что всеми любимый наш Филипп Бедросович Киркоров, скажем так, свое фи высказывал, когда его встречал не тот автомобиль. Он просил определенную марку», — высказалась певица Анна Калашникова.

Участница коллектива Artik & Asti, певица Seville во время гастролей запрещает включать в автомобиле собственные песни. Это прописано в ее райдере.

«А есть такие… Включают их песни. Они: „Боже, боже, боже, выключи“. В смысле? Если вы не любите слушать свои песни, то как их полюбят другие? У меня всегда играют мои песни. Я люблю свое творчество, оно мне никогда не надоедает», — заявила певица Ольга Бузова.

У Любови Успенской список стандартный. Но с недавних пор в нем появился один интересный пункт. Теперь организаторы, приглашая артистку, обязаны позвать и ее дочь. Купить Татьяне билет, оплатить гостиничный номер и все расходы. После того как в октябре королева шансона несколько дней искала наследницу по всему миру, она больше не отпускает ее от себя ни на шаг. СМИ писали: Плаксина тогда снова начала употреблять запрещенные вещества. И теперь мать боится очередного срыва.

«Очень часто эта грань между здравым отношением, здравым переживанием уже к такой созависимости очень часто для родственников стирается», — объяснила нарколог Алина Рудакова.

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Райдеры составляют не только звезды шоу-бизнеса. Актеры перед съемками тоже выдвигают свои требования. Например, Никита Кологривый, по информации СМИ, просит наносить ему грим косметикой строго определенной марки. В обязательном порядке сопровождение двух охранников. Отель — только пять звезд, номер — исключительно люкс. Артист должен обедать только едой из дорогих ресторанов. А в холодное время года ему обязаны предоставить термобелье. Но, по словам продюсеров, райдер Никиты еще не такой сложный, как у некоторых его коллег.

«Мне рассказывали другие продюсеры. Когда снимали в глухом лесу, где-то прям совсем без условий, актер попросил свежий сибас, приготовленный только что по определенному рецепту», — поделилась продюсер Юлия Егерева.

Помощники тщательно следят, чтобы все требования звезды были выполнены. Однако бывает и так, что сами знаменитости нарушают свои же условия.

«Когда Паша Прилучный съел весь наш реквизит в виде колбасы, потому что у него на тот момент в райдере было прописано такое диетическое питание, но ему очень хотелось обычной колбасы с хлебом», — рассказала Егерева.

Организаторы мероприятий признаются: по сравнению с иностранными коллегами российские знаменитости — ангелы. Например, Дженнифер Лопес перед одним из своих концертов в Москве заявила, что в ее номере все должно быть белого цвета: стены, мебель, ковры, белоснежные цветы в белых вазах на белых столах. И непременно везде должен быть аромат ванили.

«У Кристины Агилеры, например, в райдере написано, что принимающая сторона, организаторская сторона, все мужчины, которые ее окружают, должны быть в костюме и галстуке», — отметил организатор концертов Игорь Сенгер.

Экс-солист группы The Beatles Пол Маккартни требовал завесить тканью кожаный салон лимузина. Британский певец Робби Уильямс — установить в его номере холодильник с пятью десятками килограммов льда. А участники рок-коллектива Bloodhound Gang попросили привезти им в отель скелет обезьяны и разноцветные конфеты-драже. Причем обязательно разделить их по цвету и разложить по разным пакетам.

«У Хулио Иглесиаса прописано, что он ест на завтрак, что он ест на обед, прописан вход в лифт. Это то, что позволяет организатору вообще не думать. Взял документ, где все написано, по нему идешь и выполняешь», — подчеркнул Сенгер.

Люди, которые давно работают в этой сфере, относятся к необычным райдерам звезд спокойно. И стараются сделать все возможное, чтобы знаменитости остались довольны. А вот тем, кто только пришел в профессию, придется поломать голову, как выполнить звездные капризы и создать благоприятную для артиста атмосферу.