Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Актриса запомнилась как яркими ролями, так и не менее интересной личной жизнью.

Умерла советская и российская актриса театра и кино Лариса Голубкина в возрасте 85 лет. Ее роли знакомы многим с детства и юности.

Она играла царицу в «Сказке о царе Салтане», Шурочку Азарову в «Гусарской балладе» и Энн в «Трое в лодке, не считая собаки».

Детство и юность Ларисы Голубкиной

© РИА Новости/Сергей Лидов

Лариса Голубкина родилась в Москве в 1940 году. Ее отец, Иван Павлович, был военнослужащим, который позже стал участником Великой Отечественной войны, а мать, Клавдия Михайловна, работала закройщицей. Глава семьи позволил супруге после появления дочери не возвращаться на работу и посвятить себя домашним обязанностям и воспитанию ребенка.

Однажды Голубкина упомянула, что у нее есть сестра. Догмар родилась в Германии во время командировки отца. Артистка не поддерживала связь с родственницей из-за языкового барьера.

Лариса вспоминала, что начала петь раньше, чем говорить. Ее дебют состоялся во дворе, когда сломался патефон соседа. Маленькая девочка решила исполнить песни из репертуара Клавдии Шульженко, которые запомнила наизусть.

Помимо общеобразовательной школы, Лариса занималась вокалом и, закончив восемь классов, поступила в Московское музыкальное педагогическое училище. Поскольку отец был против ее выбора, она долго скрывала свои намерения.

Он настаивал на том, чтобы дочь продолжила обучение на биологическом факультете, но Лариса выбрала факультет музыкальной комедии в ГИТИСе. Первой значимой ролью актрисы стала работа в спектакле «Солдат и Ева» в Центральном академическом театре Советской армии.

Театральная карьера Ларисы Голубкиной

Кузьмин Валентин/ТАСС

Сразу после завершения учебы в институте Лариса Голубкина получила предложение выступать в Театре Советской армии в постановке «Давным-давно». Однако по неясным причинам премьеру спектакля неоднократно откладывали. Устав ждать, она согласилась на приглашение от режиссера Валентина Плучека, который ставил «Женитьбу Фигаро» в Театре сатиры. Лариса исполнила роль Сюзанны.

В ЦАТСА (Центральный академический театр Российской Армии — Прим. Ред.) она вернулась спустя три года и с тех пор больше не покидала эти стены. Голубкина делилась, что по своей натуре она очень постоянный человек, вероятно, поэтому и проработала там так долго. Попыталась себя в антрепризах, но в незнакомых коллективах чувствовала дискомфорт, переживала и нервничала.

Тем не менее, впоследствии в Театре имени Александра Пушкина Лариса приняла участие в комедии «Девичник Club» вместе с Верой Алентовой и Марией Ароновой. Как рассказала звезда мелодрамы «Москва слезам не верит», Голубкина вошла в проект за неделю до премьеры, и вряд ли нашлись бы другие актеры, которые смогли бы так быстро и профессионально выполнить свою работу.

В мае 2018 в Театре Российской армии (ныне ЦАТСА) состоялась премьера моноспектакля «Лариса Голубкина. Заплатки», в котором актриса говорила со зрителями от первого лица.

«Все остальное, когда играешь другого человека, мне кажется искусственным и фальшивым. Актерская профессия довольно ограниченная. Ты все время находишься в тисках чужого материала. Драматический театр — это душевное раздевание, своего рода стриптиз, а мне уже нельзя сильно „оголяться“ ни в прямом, ни в переносном смысле», — призналась актриса.

В 2022 Голубкина вновь вышла на сцену в спектакле «Заплатки» после долгого перерыва, вызванного болезнью. В одном из интервью она отметила, что за последний год многих ее коллег не стало, что значительно изменило состав труппы. Также произошли изменения в руководстве театра.

«Гусарская баллада»

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У Ларисы Ивановны не было особых амбиций или фанатической привязанности к кинематографу. Она честно признавалась, что без «Гусарской баллады» зрители едва ли знали бы о ее существовании как актрисы.

Решение Эльдара Рязанова выбрать студентку второго курса на роль Шуры оказалось неслучайным: многие опытные кандидатки не могли так естественно и легко менять образы, переходя от мужского к женскому и наоборот.

Голубкиной удалось освоить мужскую походку, научиться управлять лошадью и носить военный мундир. Эта комедия стала чрезвычайно популярной среди зрителей Советского Союза, а Лариса Голубкина в дуэте с Юрием Яковлевым внезапно обрела славу.

И что самое важное — после выхода фильма отношение отца к ее профессиональной деятельности изменилось, он заявил, что гордится своей дочерью.

В «Гусарской балладе» актриса впервые выступила как певица, исполнив «Колыбельную Светланы», созданную на музыку композитора Тихона Хренникова. Этот романс стал одним из лучших образцов советской лирической поэзии.

Другие роли Ларисы Голубкиной в кино

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Спустя год Лариса Голубкина приняла участие в мелодраме Иосифа Хейфица «День счастья», где ее партнерами по съемкам стали Тамара Семина, Алексей Баталов и Валентин Зубков. В этом проекте она сыграла роль Риты.

Запоминающиеся роли продолжали следовать за актрисой и позже. В 1965 году на экраны вышла приключенческая комедия Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу», в которой Голубкина сыграла Татьяну Шумову, заведующую скандально известным молодежным кафе «Одуванчик». Она мечтала продемонстрировать свои вокальные способности и в этой ленте, однако режиссер отклонил ее запрос, посчитав выбранную ею песню неподходящей для героини.

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В следующем году Лариса Ивановна воплотила волшебный образ — в экранизации пушкинской «Сказки о царе Салтане» она сыграла Царицу. В 1968 году начались съемки грандиозного проекта Юрия Озерова «Освобождение», где она исполнила роль медсестры Зои. В фильме также снялись Николай Олялин, Сергей Никоненко и Владимир Самойлов.

Создание и показ фильма продолжались четыре года, и на протяжении этого времени интерес к нему не угасал. Медсестра Зоя, которую сыграла Лариса Голубкина, стала олицетворением романтики военных лет.

После завершения этого длительного проекта актрису ждала новая роль в музыкальной комедии «Масштабные ребята», снятой Николаем Александровичем с музыкой Павла Аедоницкого и Владимира Терлецкого.

Необычным оказался фильм-спектакль «Бенефис Ларисы Голубкиной», созданный на основе пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Режиссер внес несколько новых музыкальных номеров, так что Лариса Ивановна активно пела и танцевала в основном в комедийном ключе.

В 1979 году поклонники вновь увидели актрису в комедии «Трое в лодке, не считая собаки», где ее партнерами были муж Андрей Миронов и друзья семьи Александр Ширвиндт и Михаил Державин. В том же году Лариса Голубкина сделала небольшую роль в культовой криминальной ленте Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», основанной на романе Вайнеров.

До середины 80-х актриса оставалась востребованной в кино СССР, после чего сосредоточилась на театре и телевидении. В 1991 году ее удостоили звания народной артистки РСФСР. В XXI веке Лариса Ивановна снова начала сниматься в кино, ее фильмография пополнилась детективом Валерия Ахадова «Живописная авантюра» вместе с дочерью Марией.

Лариса Голубкина на телевидении

ТАСС

Помимо участия в театральных спектаклях и кино, Лариса Ивановна вела такие телевизионные программы, как «Утренняя почта», «Добрый вечер, Москва!» и «Артлото», а также с успехом исполняла русские романсы в музыкальной программе «Поют звезды театра и кино» и даже выпустила CD с песнями.

Знаменитость сожалела о том, что не стала оперной певицей, так как побоялась развиваться в этом направлении и не нашла учителей, которые могли бы предложить подходящий репертуар и помочь построить карьеру. Тем не менее, мечта о музыкальной карьере воплотилась в жизнь, когда она выступила в цикле программ «Романтика романса».

Артистка нередко приглашалась в телепередачи. В 2013 году она поделилась личными историями в проекте «Жена. История любви». В 2016-м на канале ТВЦ вышла программа Татьяны Устиновой «Мой герой», в которой принимала участие Голубкина. Также она появилась в передаче «Линия жизни» на телеканале «Культура» и побывала на шоу «Наедине со всеми».

Особенно Ларису Ивановну радовали воспоминания о «Танцах со звездами». Несмотря на проблемы с ногами, требовавшие консультации спортивного врача, она стала более уверенной в своих движениях, не только на сцене.

Личная жизнь Ларисы Голубкиной

Павел Смертин/ТАСС

Первым избранником Ларисы Голубкиной оказался сценарист Николай Георгиевич Щербинский-Арсеньев, с которым она провела пять лет в гражданском браке. В 1973 году Лариса стала матерью Марии Голубкиной, которая позже прославилась как актриса.

Свою истинную любовь Лариса нашла в Андрее Миронове, общенациональном любимце, чья слава широко разнеслась как по СССР, так и за его пределами. По словам актрисы, они были знакомы с 1963 года, когда Андрей находился в отношениях с Натальей Фатеевой, с которой снялся в комедии «Три плюс два».

Но их роман вскоре подошел к концу, и Андрей стал уделять внимание обаятельной Ларисе, даря ей корзины с цветами и предлагая сочетаться браком. Однако Лариса, будучи лишь 23-летней, не желала слышать о замужестве, стремясь к карьерным успехам.

В 1977 году она все же согласилась на предложение Миронова. Однако и в этот раз все оказалось непросто: Андрей только что развелся с Катериной Градовой, и ходили слухи, что Лариса стала причиной разрыва. На самом деле Андрей уже тогда покинул Екатерину и жил у своих родителей.

Совместная жизнь с Мироновым не была легкой. Александр Семенович Менакер, отец Андрея, предостерегал Ларису о непростом характере сына. Хотя Голубкина выглядела активной и решительной, внутри нее скрывалось множество комплексов.

Строгие методы воспитания оставили на ней свой след: нехватка тепла, своевременной похвалы и поддержки привели к недостатку уверенности в себе во взрослом возрасте. Голубкина постоянно сталкивалась с сомнениями в своих способностях, и Миронов лишь усиливал это внутреннее противоречие.

Андрюшан и Ларион: История любви Миронова и Голубкиной

До вступления в брак Лариса была уверена, что хорошо владеет английским, но Андрей смеялся над ее акцентом. Она считала себя способной водить машину, однако Андрей Миронов бесился с пассажирского места, указывая на ее ошибки. Лариса, обладая естественным талантом к музыке, прекрасно пела, но Андрей утверждал, что у нее не хватает вокальных данных. В результате дома она перестала даже пытаться петь — только Андрей Миронов репетировал свои номера.

Опытная в жизни актриса размышляла о том, как ей поступить: либо оставить отношения, либо смириться и подстроиться. В конечном итоге она решила подстроиться под порой доминирующего мужа, потому что искренне его любила. Она повторила путь своей матери, Клавдии Михайловны, закрывая глаза на недолговечные увлечения Миронова. Он был тогда одним из самых популярных актеров страны, и ей завидовали все советсткие женщины.

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Смерть Андрея Миронова наступила неожиданно и резко. Пораженный болезнью, он не успел завершить спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — неожиданно упал на сцене и уже не пришел в себя. Жители Риги, пришедшие в театр, чтобы увидеть выступление любимого артиста, навсегда запомнят этот печальный день — 16 августа 1987 года.

Карета скорой помощи доставила актера в нейрохирургическое отделение местной больницы. У 46-летнего Миронова произошло кровоизлияние в мозг, он скончался спустя два дня. Выяснилось, что артист страдал врожденной аневризмой, нагрузки были ему противопоказаны.

Лариса Голубкина пережила глубокое горе. Ей было сложно смириться с утратой супруга. Хотя жизнь продолжала течь, в ее квартире время как будто остановилось: интерьеры остались нетронутыми, сохранились все детали, как при жизни Миронова. После его смерти Голубкина не вышла замуж снова, не потому что так хотела, а просто потому, что не встретила человека, равного Андрею.

Ее поддерживали любимая работа и близкие — дочь Мария и внуки Иван и Анастасия. В 2012 году Щербинский-Арсеньев заявил, что не является отцом Марии Голубкиной: «Эту женщину я никогда не видел! Она не может быть моей дочерью».

Сама Мария в 2024-м призналась, что ее биологическим отцом на самом деле был Андрей Миронов.

Здоровье и последние годы Ларисы Голубкиной

© РИА Новости/Алексей Никольский

В марте 2020 года Лариса Ивановна отпраздновала свой 80-й день рождения. Отдых в санатории она взяла сразу после выписки из больницы, куда попала из-за перелома шейки бедра. В одном из интервью она объяснила, что расплачивалась за молодежную страсть выполнять трюки самостоятельно на съемках. Так, во время прыжка с балкона в фильме «Гусарская баллада» она повредила связки голеностопа.

Актриса предпочла не распространяться о причинах перелома. Ларисе требовалась операция, однако из-за недавно перенесенного коронавируса ее не смогли прооперировать. Весной 2021 она вновь оказалась в больнице, но реабилитация помогла ей восстановить здоровье и вернуться на сцену.

Однако в августе 2023 произошел новый инцидент. При проведении медосмотра в клинике знаменитость почувствовала себя плохо и упала из инвалидной коляски, получив травмы. По другим данным, она подвернула ногу и потеряла равновесие. На следующий день она уже была дома.

У 84-летней актрисы диагностирована онкология третьей степени и заболевания кровеносной системы, что требовало постоянного приема специализированных препаратов. Сильные боли в последнее время уже не купировались лекарствами.

Находясь дома, Голубкина передвигалась на инвалидной коляске. Врачи отмечали положительные изменения благодаря облегчающей терапии и рекомендовали в скором времени пройти курс химиотерапии для уничтожения оставшихся раковых клеток.

В июле 2024 актрисе было оказано стационарное лечение в Боткинской больнице. Десять лет назад в Германии ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема», медленно развивающееся заболевание опухолевого характера. В 2022 году она уже проходила полихимиотерапию и достигла ремиссии.

Из-за слабости она в последние месяцы почти не встала с кровати. Ларисе Голубкиной был присвоен паллиативный статус, но она продолжала до последнего бороться с заболеванием.