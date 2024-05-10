«Артистки не должны заводить детей»: Голубкина признала ошибки в воспитании дочки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Голубкина заявила, что совершила немало ошибок в воспитании дочки

«Артистки не должны заводить детей»: Голубкина признала ошибки в воспитании дочки

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина призналась, что в воспитании дочки Марии сделала немало ошибок, хоть и была близка с ней в детские годы. Отношения стали меняться с возрастом, когда наследница вышла замуж.

«В ней в тот период происходили внутренние перемены. Я этого не понимала. Мамы должны воспитывать своих дочерей, готовить их для замужества. А я с собой-то не могла разобраться», — заявила Голубкина в интервью изданию KP.RU.

Тогда она свой вектор внимания направила на карьеру и личную жизнь, позабыв о дочери. Сейчас знаменитость, вспоминая это, задумалась, а нужно ли актерам вообще становиться родителями.

«Иногда мне кажется: артистки не должны заводить детей. Или надо переставать быть артисткой», — заявила Голубкина.

При этом она не исключила, что можно совмещать актерство и материнство. В этом ей очень импонирует коллега Мария Порошина — та воспитывает пятерых детей.

Сама же Голубкина не смогла сохранить баланс между работой и семьей. Сейчас она не влезает в жизнь дочки, старается не говорить лишнего и не давать советы.

«Пускай все остаются такими, какие есть, не меняются. Если мы говорим о детях, ты же сам вырастил этого человека. Он получился таким же, как ты. И так же шутит, и так же бывает резок. Зато умный, очень порядочный и добрый», — подытожила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какую сомнительную процедуру Виктория Боня отправила дочку.

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