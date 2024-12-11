Эффект бумеранга: чем чревато быстрое похудение к Новому году

Врач-гастроэнтеролог объяснила, почему в вопросе борьбы с лишними килограммами не стоит гнаться за временем.

Пора новогодних корпоративов на носу, поэтому те, кто недоволен своим отражением в зеркале, начинают прибегать к жестким диетам в надежде быстро похудеть. Только вот мало кто задумывается о пагубных последствиях для здоровья. О них в интервью изданию Газета.ру предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В первую очередь, экстремальное похудение чревато вернувшимися килограммами. Ведь организм, пережив стресс, начинает машинально накапливать еще больше жира. Кроме того, из-за резкого снижения веса кожа на теле обвисает и становится дряблой. Но и это не самое страшное.

«Без полноценного питания нарушается работа желудочно-кишечного тракта, что может привести к запорам, вздутию живота, диарее, гастриту, желчнокаменной болезни. Кроме того, диеты негативно влияют на работу репродуктивной и центральной нервной системы, приводят к снижению иммунитета», — отметила Кашух.

Чтобы избавиться от лишних килограммов, не стоит гнаться за временем. Лучше худеть постепенно, правильно питаясь и занимаясь спортом, нежели быстро, с недолгим результатом и кучей проблем.

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