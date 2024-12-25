Гребут деньги лопатой: сколько зарабатывают звезды на новогодних корпоративах

Организаторы мероприятий озвучили цены за выступления звезд на корпоративах. Сколько в этом году заработают знаменитости? И кто стал самым востребованным артистом? С кем будет отмечать праздник Филипп Киркоров? Почему Григорий Лепс отказался проводить главную ночь года с молодой возлюбленной? И за какую сумму уехавшие из России звезды-иноагенты готовы выступить перед русскоговорящей публикой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это нормально. Не то что двойной прайс. Но после 23-го (декабря. — Прим. ред.) уже двойной прайс начинает действовать. Это закон шоу-бизнеса», — объяснила певица Катя Лель.

«Слава, какая у тебя зарплата? Мы же не на заводе работаем. Я не знаю, что это такое вообще. Я живу и ни в чем себе не отказываю», — заявил участник группы «На-На» Вячеслав Жеребкин.

Чем ближе новый год, тем выше гонорары артистов. По данным СМИ, Николай Басков «подорожал» с пяти до шести, Надежда Кадышева— с полутора до семи миллионов. Валерий Леонтьев завершил карьеру, но якобы готов исполнить «Казанову» за 15.

Звезды не скрывают: конец декабря для них — самое прибыльное время. На деньги, заработанные в «праздничный чес», можно жить практически весь год. А значит, надо выжать из этой горячей поры и щедрых клиентов максимум.

«У нас есть повышения, но они ровно настолько, насколько идет инфляция, не более того», — подчеркнул певец Паскаль.

«Мы повысили минимальную планку. То есть от и до. Понимаете? Минимальная планка, то есть не меньше, чем», — рассказал рэпер Серега.

Но, как сообщил владелец event-агентства, самые высокие гонорары уже несколько лет подряд просит Сергей Шнуров и его группа «Ленинград».

«Последняя цена была порядка 25. Артисты фантазируют. В конце декабря фантазия у них усиливается, потому что спрос на них бывает прям очень сильный», — уточнил владелец event-агентства Тарас Зобнин.

По словам организаторов концертов, список самых востребованных звезд с прошлого года почти не изменился. В топе по-прежнему Полина Гагарина, рэпер Баста, группа «Руки Вверх!», Филипп Киркоров и Анна Асти. Выступления последних, кстати, считаются одними из самых дорогих.

«С Анной Асти будем работать в Барвихе, развлекать людей. У кого-то Новый год, а у нас работа», — поделился Киркоров.

В качестве ведущих своих мероприятий заказчики чаще всего хотят видеть Игоря Верника, Дмитрия Хрусталева, Михаила Галустяна и Леонида Якубовича. Организаторы говорят: Леонид Аркадьевич заранее просит, чтобы все детали праздника были согласованы с его директором. Главное условие — никаких крутящихся барабанов и смены имиджа.

«В данном случае это небольшие деньги для того, чтобы человек с таким именем выступал, откровенно говоря, наверное, каким-то комедиантом, клоуном», — объяснил Зобнин.

Для большинства артистов встречать новый год на сцене — приятная традиция. И изменять ей они не планируют.

Это дешево? Шнуров опроверг информацию о гонораре за корпоратив

«Во-первых, люди нас ждут, приглашают, нас спрашивают. Что ж мы скажем? Нет, пошли, я дома буду? Нет, я пойду к зрителям», — высказался Вячеслав Жеребкин.

«Для меня это радость всегда работать, зарабатывать, приносить радость и хорошие эмоции людям», — подчеркнул певец Марк Тишман.

Но есть и те, кто считает, что 31 декабря надо быть рядом с близкими. А потому принципиально отказываются от работы в новогоднюю ночь.

«Новый год дома, семья. Я мечтаю, чтобы мои родители приехали в Москву, и мы отметили этот Новый год вместе. А так, конечно же, дети, муж, елка. Все как у всех. Оливье, селедка под шубой», — поделилась певица Юлия Михальчик.

«Я не работаю в Новый год сам. Провожу Новый год всегда с семьей. Чего советую всем вам», — заявил певец Сергей Жуков.

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Некоторые знаменитости нашли компромисс, как можно зарабатывать деньги и при этом не расставаться с родными.

«Я их беру с собой. Они не хотят без меня Новый год встречать, и мы летаем вместе, если я куда-то летаю», — рассказал певец Ваня Дмитриенко.

А вот Григорий Лепс почему-то не захотел брать с собой на работу молодую возлюбленную. Аврора проведет новогоднюю ночь вдали от жениха. Он приедет к ней только под утро. Но зато точно не с пустыми руками.

«Заеду, поздравлю. У меня есть подарки, приготовленные и для Авроры, и для семьи. Небольшие, но довольно весомые», — уточнил Лепс.

«Григорий может позволить себе любые подарки, не ограничивая себя. Гонорар у него порядка десяти миллионов плюс-минус. Поэтому, думаю, проблем у него не будет», — отметил владелец event-агентства Зобнин.

Пытаются заработать на хлеб и звезды, которые уехали из России. Как сообщают в прессе, Валерий Меладзе поднял цену за свое выступление до 15,5 миллиона рублей. Почти в такую же сумму заказчику обойдется мини-концерт иноагента Моргенштерна*. Максим Галкин* (в таком же статусе) объявил сумму в 16 и даже обещал не шутить на политические темы.

«Есть ряд таких артистов, которые да, могут это все сделать. Деньги нужны, поэтому готовы», — уточнил Зобнин.

Вот только организаторы говорят, что желающих пригласить на свой праздник артистов с такой скандальной репутацией нет. Российские зрители предпочитают смотреть на знаменитостей, которые любят свою родину.



* — включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ