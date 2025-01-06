Рождественские колядки: смысл и традиции древнего народного обряда

В ночь с 6 на 7 января православные христиане встречают один из главный христианских праздников — Рождество Христово. В эту священную ночь в храмах проходят торжественные службы.

Согласно церковным канонам и народным обычаям, в этот день следует воздерживаться от еды до тех пор, пока на небе не появится первая звезда, что является напоминанием о Вифлеемской звезде, которая указала путь волхвам к месту рождения Спасителя.

С празднованием Рождества на Руси связан обряд колядования — процесс исполнения ритуальных песен. Обычно содержание этих песен сводится к высказанным пожеланиям здоровья, счастья, изобилия и хорошего урожая.

Колядующие наряжались в красивые или странные костюмы, надевали маски, обходили дворы и дома, распевали песни, а за это получали угощения — сладости, сухарики и кашу.

Обычаи колядования имеют свои истоки в языческой традиции. С приходом христианства на Русь эта практика не исчезла, а подверглась изменениям. В результате возникло необычное и самобытное слияние культур.

История возникновения колядок

Фото: ТАСС/Усманов Замир

Колядование в Древней Руси зародилось задолго до прихода христианства, то есть этой традиции уже более тысячи лет. У славян-язычников этот ритуал был связан с празднованием рождения Солнца (зимнего солнцестояния — Прим. Ред.) и отмечал начало нового календарного года. Колядки представляют собой народный поэтический жанр, это ритуальные песни, которые в данном контексте посвящены смене природных сезонов.

Раньше человеческая жизнь была во многом обусловлена природными явлениями: дожди, засуха, метели и морозы могли как благоприятствовать, так и пагубно влиять на урожай. Поэтому многие колядки имеют связи с культом плодородия. Одна из теорий утверждает, что слово «коляда» происходит от корня «коло» и ассоциируется с кругом и солнцем.

Однако существуют и иные толкования. Например, в издании «Славянские древности» упоминается, что «коляда» происходит от латинского термина, который переводится как «первый день месяца».

В различных частях страны обрядовые песни имели свои уникальные названия: на юге их называли колядками, в Центральной России — овсеньками, а на Севере — виноградьем. Эти термины сохранились в мелодиях зимних обрядовых песен (например, «овсень, таусень»; «виноградье, красно-зеленое мое» — Прим. Ред.). Колядки исполнялись исключительно в период зимних праздников.

Рождественские колядки

© РИА Новости/Виктор Драчев

После принятия христианства на Руси языческий праздник, символизирующий рождение нового Солнца, постепенно начал вытесняться христианским праздником Рождества. Тем не менее, в народных обрядах языческие традиции долго сохранялись параллельно с христианскими.

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У икон размещали кутью (кашу из цельнозерновой крупы — Прим.ред.), а также зерно и сено, а ряженые наряжались в костюмы, изображая домашних животных и имитируя их звуки — мычание, кудахтанье и так далее.

Колядующие рядились рогатыми козами, злыми волками, грозными медведями, горбатыми старцами, купцами, а также фольклорной нечистью. Происхождение этого обычая — надевать устрашающие маски — также берет начало в язычестве: таким образом, люди олицетворяли усопших предков, которые, как считали, могли содействовать будущему урожаю.

Лица раскрашивали сажей или свекольным соком. Надевали вывернутые наизнанку тулупы или другую нелепую одежду, чтобы казаться смешными или страшными. С собой часто брали палки, метлы, кочерги и косы.

К XV веку началось различение между маскарадными праздниками, наполненными грехом и весельем, и благочестивыми рождественскими колядками.

В текстах колядок появились образы младенца Иисуса, Богоматери и святых. В них встречаются фразы, такие как «Рождение Христа — для спасения человечества» или «Сын Божий пришел в мир». Таким образом, колядование стало символизировать не столько начало нового года, сколько знаменованием рождения Христа.

Когда и как принято колядовать

© РИА Новости/Александр Кондратюк

Коляды обычно исполняются с 6 января, в вечер Рождественского Сочельника, и продолжаются до кануна праздника Крещения Господня. Поскольку считалось, что новый день начинается с вечера (с появления первой звезды — Прим. Ред.), принято начинать колядовать уже в канун Рождества: праздник считался начавшимся, и православный пост завершался.

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Обычно считается, что колядовать принято только перед Рождеством, но даже если деревня малочисленна, далеко не всегда можно успеть обойти все дома до наступления темноты. Поэтому колядования проходили также 7 и 8 января. После начинались щедровки, в которых не обязательно звучали упоминания о Рождестве, однако в припеве всегда присутствовали слова «щедрый вечер» и пожелания благополучия для хозяев. Эти песни исполняли в канун старого Нового года — 13 января, а также в его первый день — 14 января, и накануне праздника Крещения, 18 января.

Изначально на Рождество колядовала только молодежь — подростки и неженатые люди. Позже традиция объединила и взрослых. Дети и взрослые собирались в разные группы и действовали отдельно.

Главой колядующих всегда считается звездарь. Он идет в процессии первым и несет на длинной палке семиконечную Вифлеемскую звезду. Атрибут щедро украшали лентами и бубенцами. По центру нередко устанавливали икону Богородицы с младенцем. На сегодняшний день на звезду по контуру приклеивают мишуру, а длинный дождик оставляют развеваться по ветру.

Так же в группе колядующих шел звонарь. Он нес большой колокольчик и оповещал всю округу звоном о приближении колядующих. Третья роль — мехоноша. Ему доверяли мешок, куда хозяева домов бросали свои подарки. Отдавать и брать в руки угощения не приветствовалось.

Не лишним было прихватить с собой музыкальные инструменты, чаще всего гармонь и трещотки. Запевалы начинали петь колядки, а вся процессия их подхватывала. Колядовщики прославляли Рождество Иисуса Христа, пересказывали библейский сюжет и желали людям благополучного года, богатого урожая, здорового и крепкого скота, достатка, безбедной жизни и хороших посевных и других работ.

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Именно эти пожелания и представляют собой обрядовую часть традиции. По сути, колядующие проводили заговор на привлечение удачи и счастья на весь год. Их песнопения выполняли магическую функцию и «програмировали» хозяев дома на верный настрой, чаще всего описывая образы вовсе не из крестьянской, а боярской или купеческой жизни. Таким образом каждый житель деревни получал своего рода двойной оберег от несчастий — народно-фольклорный и церковно-религиозный.

Существовало поверье, что количество колядовщиков, посетивших дом за один день, напрямую влияет на благополучие хозяев. Хозяевам следовало одаривать пришедших угощениями, чтобы в доме весь год был достаток. Чаще всего те получали сладости, мед, молочные продукты, блины, лепешки, пироги, пряники, а иногда и монетки.

На Рождество пекли особое обрядовое печенье, «коровки» или «козули» в виде рогатого скота. Часть обязательно откладывали как раз для исполнителей колядок.

Традии рождественских колядок

© РИА Новости/Александр Кондратюк

Несмотря на внешнюю разрозненность и сумбурность толпы, колядующие соблюдают несколько традиций.

Следить за погодой

Считалось, что погода на Рождество определяет весь будущий год. Не очень хорошо, если накануне тепло: приметы говорят, что тогда в наступившем году будут проблемы со здоровьем. И наоборот, если на Рождество морозно — к крепкому здоровью. Также в вечер Сочельника стоит посмотреть на небо. Если оно ясное и звезды светят ярко — год будет спокойным, без потрясений.

Не мыть полы и не стирать

В старину от Рождества до Крещения не рекомендовалось ходить за водой. Полоскать белье в реке также было нельзя — плохая примета. Считалось, что в воде сидят черти и могут вцепиться в тех, кто наклонился слишком близко к воде.

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Прислушаться к лаю собак

И желательно его услышать. Чем громче в канун Рождества на улице лают собаки, тем лучше. На Руси считалось, что это знак того, что в наступившем году финансовое состояние будет хорошим. Наши предки верили, что громким лаем собаки зовут хозяина на охоту, которая сулит большую добычу.

Погадать на суженого

Несмотря на все увещевания и запреты Церкви, в деревнях обязательно гадали, чтобы узнать, каким будет будущий жених или невеста. Существовал обычай, который выполняли и парни, и девушки: спрашивать имя у первого встречного: у женщин — мужское, у мужчин — женское. По народной примете, так и будут звать жениха и, соответственно, невесту.

В старину считалось, что в канун Рождества можно узнать не только имя, но и возраст будущего избранника. Девушки выходили вечером на перекресток и окликали суженых. Если попадался навстречу молодой парень — хорошая примета, если старик — дурной знак.

Популярные колядки, дошедшие до наших дней

Фото: © РИА Новости/Виктор Драчев

Все песнопения, сопровождающие обряды Святочного времени (от Рождества до Крещения — Прим. Ред.), пронизаны светом и добротой. В них звучат пожелания и поздравления, связанные с жизненными благами — здоровьем, достатком и успехом, а также отражается радость по случаю рождения младенца Иисуса.

Вот некоторые из них:

Христос Спаситель

В полночь родился.

В вертепе бедном

Он поселился.

Вот над вертепом

Звезда сияет.

Христос Владыко,

В Твой день рожденья

Подай всем людям

Мир просвещенья!

***

Рождество Христово, Ангел прилетел,

Он летел по небу, людям песню пел:

«Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,

Днесь Христово Рождество!»

Пастыри в пещеру первые пришли

И младенца Бога с Матерью нашли,

Стояли, молились, Христу поклонились –

Днесь Христово Рождество!

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,

Все мы, люди, грешны — Ты Один Святой.

Прости прегрешенья, дай нам оставленье –

Днесь Христово Рождество!

***

Эта ночь святая, эта ночь спасенья

Возвестила всему миру

Тайну Боговоплощенья.

В эту ночь у стада пастухи не спали.

Светлый ангел прилетел к ним

Из небесной светлой дали.

Страх объял великий тех детей пустыни,

Он сказал им: о, не бойтесь, –

Всему миру радость ныне.

Где Христос родился людям на спасенье,

Вы пойдите, посмотрите

На великое смиренье.

И с высот небесных раздалось вдруг пенье:

Слава, слава в вышних Богу,

На земли благоволенье.