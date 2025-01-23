Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2025

С первого дня февраля 2025 года в силу вступит ряд изменений, который коснется многих сфер жизни россиян. Наибольшее влияние государственных инициатив ощутят граждане, получающие государственные выплаты и пособия.

Какие категории граждан получат дополнительную поддержку от государства?

Индексация выплат материнского капитала

Февраль — важный месяц для множества российских семей, особенно тех, кто вносит свой вклад в повышение рождаемости в стране. Из года в год государство активно поддерживает те семьи, которые стремятся обзаводиться детьми. Февраль 2025 — не исключение: нововведения коснутся всех дотаций, направленных на поддержку как уже сформировашихся «ячеек общества», так и новых семей, которые готовятся к пополнению.

Реформа материнского капитала существует с 2007 года, и, по информации вице-премьера РФ Елены Голиковой, за все время ее существования финансовой поддержкой для семей с детьми воспользовались около 14 миллионов семей.

В основу индексирования материнского капитала неизменно берется уровень инфляции за минувший год. Как гласит закон о бюджете, утвержденный президентом Владимиром Путиным в последних числах ноября 2024 года, сумма выплат с 1 февраля 2025 года возрастет на 7,3%.

Таким образом, за первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 года, родители получат 676 398 рублей. Та же сумма выплат ожидает семьи, в которых второй ребенок появился на свет до 2020 года.

За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных, начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 835 рублей, если до этого не успели воспользоваться правом получить сертификат.

Родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 217 436 рублей. Если семья уже частично израсходовала маткапитал, остаток будет проиндексирован в соответствии с уровнем инфляции 2024 года — на 7,3%

Проект по маткапиталу будет действовать до конца 2026 года. Официального решения о продлении программы в правительстве РФ пока не приняли.

Увеличение пособия на ребенка

Наравне с ростом выплаты материнского капитала правительство РФ проиндексирует и пособие по беременности и родам. С 1 февраля 2025 года сумма пособия возрастет на 228 703 рубля и составит до 794 355 за 140 дней при родах без осложнений и многоплодия.

Эта сумма может возрасти с учетом региональных выплат, если женщина проживает в районах, где предусмотрены особые надбавки. Индивидуально сумма выплат рассчитывается, исходя из среднего заработка беременной за два предыдущих года.

Изменится и размер выплат для работающих родителей по уходу за ребенком до полутора лет. Если в 2024-м предельная сумма выплат достигала 49 123 рублей плюс районный коэффициент, то с 1 февраля 2025 максимальный порог выплат достигнет 68 995 плюс районный коэффициент.

Пособие могут получать только официально работающие по трудовому договору, исполнители по гражданско-правовому договору, государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, которые заплатили в предыдущем году добровольный взнос в СФР, а также студенты-очники.

Выросла и сумма единовременного пособия по рождению малыша — с 24 604 рублей до 26 400 рублей. Если в семье родилось сразу несколько детей, то выплата причитается каждому из них.

С 1 февраля 2025 года правительство начнет ежегодно индексировать выплаты для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы на размер инфляции.

Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном сайте Минтруда. По последним заявлениям Центробанка, в случае роста инфляции до 9,6-9,8%, сумма прибавки опекунам к уже существующей сумме может составить 960-980 рублей.

Рост пособие при усыновлении ребенка

С 1 февраля вырастет сумма единовременного пособия на усыновленного ребенка. В 2024 году приемные родители могли рассчитывать на 24 604 рблей, а с февраля 2025 сумма достигнет 26 400 рублей плюс районные коэффициенты.

Если же родители усыновляют сиблингов (двух и более детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами) или ребенка с инвалидностью, им причитается государственная поддержка в размере 201 720 рублей.

Надбавки к страховым пенсиям

Правительство РФ также рассматривает возможность проиндексировать суммы страховых пенсий. Изменения затронут страховые выплаты из-за роста инфляции: по сведениям Росстата, уровень инфляции на 2024 год составляет 9,52%.

Уже с 1 февраля сумма выплат россиянам увеличится не менее, чем на 2,22%. Таким образом, в среднем, неработающие пенсионеры по старости получат надбавку в 530-540 рублей.

По уточнениям члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, эта сумма может варьироваться, в зависимости от того, какую выплату получал каждый пенсионер индивидуально.

Чуть ранее страховые пенсии уже были увеличены с 1 января на 7,3%.

Индексация пенсий федеральным льготникам

На рост ежемесячных выплат с 1 февраля 2025 может рассчитывать и категория федеральных льготников. Как и в прошлые годы, к ним относятся ветераны Великой Отечественной Войны, Герои России, СССР и Герои Труда, инвалиды всех групп и лица, подвергшиеся радиации после аварии на Чернобыльской АЭС.

Как и в случае со страховыми пенсиями, тело выплат в первый день последнего месяца зимы проиндексируют на 7,3%. Таким образом, новые суммы составят: