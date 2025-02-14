Три фактора: почему российские школьники массово лысеют

Российские школьники начали массово лысеть. Трихологи уже называют это настоящей эпидемией. Страдают в основном подростки в возрасте 14-16 лет. Причинами врачи называют повальное ухудшение здоровья из-за неправильного образа жизни, а также курение электронок и чрезмерное увлечение энергетиками.

Увеличилось число страдающих потерей волос и среди женщин. За последний год к врачам обратилось в два раза больше россиянок, чем за предыдущий. А в Британии подросток из-за стресса перед экзаменами лишился не только густой шевелюры, но и бровей с ресницами.

Почему нельзя игнорировать количество выпавших волос на расческе? Кто чаще страдает от облысения и почему? И стоит ли бояться пересадки волос? В проблеме разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Почему выпадают волосы

Причин облысения может быть очень много. Гормональные сбои, нехватка витаминов, аутоиммунные заболевания и инфекции, наследственность, стресс — всё это может отразиться на густоте волосяного покрова.

«Алопеция у меня уже 10 лет. Сейчас я говорю об этом достаточно легко, но вначале это не было так просто и легко. Годы ушли на то, чтобы принять свою новую внешность и научиться с этим жить», — рассказала Елизавета Романовская.

Алопеция — это патологическое состояние, характеризующееся полной или частичной потерей волос.

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«Алопеция и облысение — это синонимы, оба состояния характеризуются патологической потерей волос. По статистике, мужчины подвержены облысению больше, так как они несут ген андрогенетической алопеции, который передается по наследству, и под действием биологически активной формы тестостерона происходит уменьшение количества фолликул», — пояснила дерматолог-трихолог Диана Зайцева.

Между тем китайские ученые пришли к выводу, что к потере волос нередко приводит популярное у многих интервальное голодание. И в этом тоже есть зерно истины.

«Чтобы предотвратить облысение, нужно соблюдать базовые правила. Это правильное питание, отказаться от бесконтрольных диет, следить за своим здоровьем, периодически сдавать анализы и проводить профилактические процедуры с целью избежания патологической потери волос», — уточнила врач Зайцева.

Существует множество разновидностей алопеции, каждая из которых имеет свои причины. Потеря волос может быть полной или частичной, но есть и такие виды облысения, которые вылечить невозможно.

«У меня появились очаги, которые потом распространялись по всей голове. Это самая жуткая такая история, самый жуткий период. Ты пытаешься остановить рост, ты идешь к врачам, гормоны в голову, мезотерапия, гормональные препараты, гомеопатия, всё идет в ход, народные средства. И ничего не помогает. Меня даже облучали», — призналась Романовская.

Как бороться с потерей волос

Не стоит заниматься самолечением и тестировать на себе сомнительные рецепты из интернета. Как только на расческе и на подушке остается больше волос, чем обычно — сразу стоит идти к врачу, он определит тактику лечения.

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«К основным косметологическим методам лечения алопеции можно отнести плазмотерапию PRP. Также из аппаратных методик это криомассаж, лазеротерапия», — перечислила дерматолог и трихолог Диана Зайцева.

Если нет никаких противопоказаний, то в домашних условиях можно воспользоваться профилактическими мерами, которые помогут улучшить состояние волос и активизировать их рост.

«В трихологической практике применяются дарсонвализация, мезороллер, лазерная расческа. Это приборы, которые улучшают кровообращение и восстанавливают волосяные фолликулы», — добавила дерматовенеролог и косметолог Ирина Никитенко.

Дарсонваль создает переменный электрический ток высокой частоты, который помогает улучшить кровоснабжение кожи головы и стимулирует рост волос. Он прекрасно подходит для домашнего использования, а вот мезороллер нужно использовать с осторожностью.

«Методику мезороллера в трихологической практике лучше проводить в клинике, так как может присоединиться вторичная инфекция, и воспалительный процесс усилится», — прокомментировала Ирина Никитенко.

Еще есть лазерная расческа. Её секрет в низкоинтенсивном излучении, благодаря которому усиливается кровообращение, улучшается рост волос, а также стабилизируется гидратация волосистой части головы.

В каком случае показана пересадка волос

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Если лечение и поддерживающая терапия не дают никаких результатов, то ничего, кроме пересадки волос, не решит эту проблему.

Пересадка волос — это хирургическая процедура, предполагающая трансплантацию отдельных волосяных фолликулов из донорской зоны в область выпадения. В качестве донорского материала используют волосы с затылочной части головы. Они не подвержены выпадению под действием гормонов, имеют плотную структуру и лучше приживаются.

«Операция по пересадке волос состоит из трех основных этапов. Первый этап — это непосредственно забор донорских графтов. Второй этап, это когда хирург делает микроканалы уже в реципиентной зоне, то есть в зоне, куда мы пересаживаем волосы. И третий этап — это уже имплантация наших донорских графтов», — рассказал хирург-трансплантолог Павел Рыбасов.

К сожалению, при полной потере волос, такая операция невозможна. Современные методы лечения алопеции являются эффективными, но требуют много времени и сил. Поэтому стоит запастись терпением и не отчаиваться, наладить правильное питание, здоровый образ жизни и постараться контролировать свое психологическое состояние, ведь стресс называют наиболее частой причиной выпадения волос.