Бодрят и убивают: какую опасность для организма таят энергетики

Если раньше к энергетикам прибегали лишь в крайних случаях, то сегодня покупка ярких жестяных банок стала трендом, особенно среди подростков. Что делать, если человек уже пристрастился к напитку?

Еще несколько лет назад многие знали энергетики только благодаря забавной рекламе, которую без конца крутили по телевизору. Тогда бодрящим напиткам не придавали особого значения, ведь их поклонники встречались довольно редко. Однако сегодня люди с яркими жестяными баночками в руках встречаются сплошь и рядом. И большая часть из них — это, конечно же, подростки.

Зависимость от тонизирующего средства растет с каждым днем и уже переходит все возможные границы. Не так давно она унесла жизнь 14-летнего российского школьника. После выпитой банки популярного продукта мальчик впал в кому и был доставлен в реанимацию, где его состояние удалось на время стабилизировать. Однако спасти ребенка так и не удалось, спустя неделю под наблюдением врачей ему резко стало хуже — произошла остановка сердца.

В начале 2023 года соответствующих законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним был внесен на рассмотрение в Госдуму. Однако пристраститься к вредному продукту могут и взрослые. Поэтому каждому, независимо от возраста, важно знать, к каким последствиям может привести «адреналиновая зависимость», чтобы вовремя остановиться. О вреде постоянного употребления бодрящего продукта эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Как появились энергетики и что входит в их состав

В начале XX века энергетические напитки начали активно распространятся в Азии, что совершенно неудивительно. Те же японцы и китайцы всегда отличались подчеркнутым трудоголизмом и исполнительностью — большинство офисных сотрудников проводят на работе более 60 часов в неделю, нередко пренебрегая сном и налегая на всевозможные бодрящие средства. Вот только и смертность от переработок и критического недостатка сна в этих странах пугающе высокая — по официальным данным, не менее 200 человек в год.

В западные страны сладкое тонизирующее средство из Гонконга привез австриец Дитрих Матешиц. Однако оно не сразу завоевало любовь потребителей, черный двойной эспрессо натощак долгое время оставался наиболее популярным методом борьбы с сонливостью. Кстати, до появления в продаже энергетиков, от кофеиновой зависимости страдали преимущественно взрослые люди, которым горечь напитка приходилась по вкусу. Подростки же отдавали предпочтение простым газировкам.

В состав практически всех энергетиков входят:

таурин — аминокислота, которая накапливается в мышечных тканях и временно улучшает работу сердца;

— аминокислота, которая накапливается в мышечных тканях и временно улучшает работу сердца; экстракты гуараны и женьшеня — растительные компоненты, способные на время притупить боль при физических нагрузках и повысить общий тонус мышц;

— растительные компоненты, способные на время притупить боль при физических нагрузках и повысить общий тонус мышц; кофеин — известное психоактивное вещество;

— известное психоактивное вещество; сахар.

Согласно статистике, за последний год продажи тонизирующего напитка в России выросли на 32% и достигли 829 миллионов литров реализованной продукции. Не исключено, что в будущем эта цифра будет только расти.

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Что происходит с организмом после употребления энергетика

Многие преуменьшают опасность энергетиков, аргументируя это тем, что их состав абсолютно безвреден, а эффект сохраняется не более суток. И это действительно так, но мало кто знает, что конкретно происходит с организмом после выпитой баночки, и как это может отразиться на людях с различными хроническими недугами.

В первые десять минут после употребления энергетика кофеин начинает проникать в кровь. Постепенно повышается сердечный ритм и кровяное давление.

Спустя двадцать минут человек замечает сильный прилив энергии. Значительно улучшается концентрация. Ударная доза сахара повышает настроение и инсулин. У некоторых, наряду с резко возникшей бодростью, могут даже расширяться зрачки.

По прошествии часа уровень сахара в крови постепенно снижается. Возвращается усталость и сонливость, вместе с напитком из организма вымываются ценные вещества. Еще через пять-шесть часов уровень кофеина сокращается вдвое по сравнению со значениями до употребления энергетика.

Через сутки, при условии соблюдения режима питания и сна, организм снова будет готов принять новую дозу кофеина. Однако злоупотребление уже в скором времени может повлечь следующие неприятные симптомы: головные боли, раздражительность, бессонницу и запоры.

К каким последствиям может привести избыточное потребление напитка

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Несмотря на то, что в энергетиках основной действующих компонент — это кофеин, бодрящий состав может оказаться даже более вредным, чем крепкий эспрессо. Преимущественно из-за большого количества сахара.

Чаще всего подростки и молодые люди пьют энергетики на голодный желудок, когда уровень инсулина в их крови низкий. Сразу после употребления показатели гормона стремительно возрастают, провоцируя сильный аппетит и активную работу поджелудочной железы. После чего также быстро снижаются, приводя организм в состояние стресса.

Одна безобидная баночка может стать источником серьезных проблем с зубами, желудком и другими органами, давая толчок развитию таким заболеваниям, как:

гастрит;

язва желудка;

панкреатит (воспаление поджелудочной железы);

сахарный диабет.

«Энергетические напитки негативно воздействуют, в первую очередь, на желудочно-кишечный тракт. А также на сердечно-сосудистую систему, вплоть до появления ишемической болезни сердца (при которой приток крови к сердечной мышце значительно сокращается или прекращается вовсе, вызывая кислородное голодание)», — прокомментировал врач.

Кроме того, энергетики помогают чувствовать бодрость только в том случае, если человек знает меру и прибегает к «допингу» в исключительных случаях. Частое употребление сладкого продукта со временем начнет сказываться на работе нервной системы. Вместо заряда энергии действенное средство от сонливости лишь ухудшает состояние, появляются раздражительность, бессонница и тревожность.

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При появлении подобных симптомов важно незамедлительно обратиться к врачу и постараться уменьшить количество употребляемых энергетиков, а также провести полное обследование организма. Вполне вероятно, что ударные дозы кофеина нанесли серьезный урон внутренним органам. А ту же передозировку невозможно спутать ни с чем. Ее наиболее частые признаки: рвота, потеря сознания, не ровный сердечный ритм, одышка и боли в груди.

«Энергетические напитки зачастую сравнивают с воздействием алкоголя. Тем не менее, это сравнение не совсем корректно. И тот, и другой продукт будет негативно воздействовать на наш организм. Тем не менее, результаты этого воздействия будут отличаться», — пояснил эксперт.

Алкогольная и энергетическая зависимость имеют немало общего, однако, на сегодняшний день, отучить себя от бодрящих продуктов может быть намного сложнее. Входящий в состав сахар неспроста называют «сладкой смертью», ведь отказаться от него крайне сложно. Попадая в кровь, глюкоза провоцирует выброс дофамина (в народе «гормона счастья»).

Поэтому, как только человек решается сократить количество потребляемых энергетиков, его организм начинает бить тревогу. Количество сахара, которое он получал на постоянной основе, неожиданно уменьшается. После чего зависимого, помимо тревожности и бессонницы, мучают головные боли, быстрая утомляемость и подавленное настроение.

Особенно осторожно пить бодрящее средство должны беременные. Большая доза кофеина может привести к патологиям развития плода и преждевременным родам на последних сроках. А также водители, которые планируют долгие поездки. Положительный эффект энергетиков продлится не более четырех часов, после чего усталость и сонливость лишь усилятся, из-за чего риск аварии значительно повышается.

Как часто можно пить энергетики, чтобы не навредить здоровью

Легче всего избавиться от энергетической зависимости, постепенно сокращая ежедневное количество бодрящего напитка. В идеале человек должен потреблять не более 100-200 миллиграмм кофеина в день, что примерно равно одной банке.

«Не стоит употреблять энергетики чаще, чем один-два раза в месяц. При этом рекомендованная доза в сутки не должна превышать две стандартные порции. Также между ними необходимо выдержать четырехчасовой интервал и не употреблять при этом другие виды кофеина», — рассказал нутрициолог.

Желательно выбирать одно бодрящее средство на день, будь то чай, кофе или энергетик, и ни в коем случае не смешивать его с алкоголем. Связано это с тем, что сладкий продукт способен скрывать эффект опьянения, из-за чего риск «перепить» и загреметь в больницу с отравлением существенно повышается. Лучше не пренебрегать качественным питанием и хорошим сном, ведь в таком случае бодрящий «допинг» не понадобится вовсе.